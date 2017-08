JEDNA OD NAJUSPJEŠNIJIH HRVATSKIH TVRTKI OTVARA VLASTITU SILICIJSKU DOLINU U Istri dovršavaju golemi kompleks za zaposlenike

Sve je spremno za otvaranje velikog poslovno-smještajnog i razvojnog kompleksa vodeće softverske tvrtke u Hrvatskoj - Infobipa. Nedostaje još samo nekoliko detalja i uređenje okoliša pa će softverski div s istarskom adresom moći otvoriti svoja vrata.

Tvrtka je s gradnjom kompleksa počela u ljeto 2016. godine, a vrata svog novog kampusa otvorit će krajem rujna u Vodnjanu pokraj Pule.

Novi sadržaji

Golemi kompleks, jedini takav u Hrvatskoj, prostire se na ukupnoj površini od oko 17 tisuća četvornih metara, od kojih se oko pet tisuća odnosi na samu poslovnu zgradu. U njoj su brojni moderni sadržaji.

“Projekt se sastoji od glavne zgrade s prizemljem i dva kata ukupne površine 5600 kvadrata, zgrade za privremeni smještaj zaposlenika površine 1900 kvadrata te parkirališta, parka i dva sportska igrališta, košarkaškog i odbojkaškog”, kažu u Uredu za odnose s javnošću Infobipa. Ističu kako se u novouređenim prostorima već radi punom parom, a smještajni kapaciteti bit će na raspolaganju zaposlenicima Infobipa koji su zaposleni u inozemnim uredima te tvrtke, a u Vodnjan će dolaziti zbog edukacija, seminara i raznih poslovnih aktivnosti.

Prvi stanari

Uredi za zaposlene su već gotovi te se u njih tijekom srpnja preselilo oko 220 zaposlenika Infobipa, koji su dotad radili na nekoliko lokacija u centru Pule. Riječ je o odjelima istraživanja i razvoja, mrežnim stručnjacima, odjelima ljudskih resursa, marketinga, prodaje, razvoja i upravljanja produktima te poslovnom platformom, stručnoj tehničkoj podršci, financijama i pravnoj službi. U novi kampus su se preselili i svi programi razvoja organizacije i ljudskih potencijala koji su se prije izvodili u nizu unajmljenih prostora u Puli i Vodnjanu.

Lakša komunikacija

U tvrtki napominju da je zgrada koncipirana tako da ima i prostore za slobodno vrijeme, prema uzoru na brojne svjetske sveučilišne organizacije, koji omogućavaju efikasniji timski rad te bolju komunikaciju među zaposlenicima. Osim ureda za zaposlene, u glavnoj zgradi u kampusu su i konferencijski prostori, prostori za poslovnu akademiju, fitness dvorana i podrum.

Svi rekreacijski sadržaji u kampusu su napravljeni za zaposlenike. Cijeli poslovno-rekreacijski prostor koncipiran je kako bi olakšao razmjenu znanja, učenje, stvaranje i inovaciju, što je ključno za uspjeh dinamičnih i agilnih IT organizacija. ​Iako je jedna od daleko najvećih i najuspješnijih hrvatskih tvrtki - i to ne samo u IT sektoru - Infobip nije osobito poznat izvan branše, ponajprije zato što se bavi procesima koji nisu atraktivni običnim potrošačima.

Konkretno, njihov bazni biznis je softver za obradu i dostavu poruka za poslovne korisnike pa su im najvažniji klijenti oni poslovni - banke, telekomi, osiguravajuće tvrtke... Kako su im na popisu klijenata i Hrvatski telekom, Vip i Tele2, gotovo je sigurno da je skoro svaki stanovnik Hrvatske koristio ili koristi neko od njihovih rješenja, a prema procjeni Infobipa to vrijedi i za 60 posto svjetske populacije. Surađuju s više od 400 telekoma kao što su Vodafone, O2, EE, Asseco, Softbank, Airtel, ali i Viberom, Zendeskom, Greenpeaceom... Neslužbeno, klijenti su im i Google, Facebook, WhatsApp...

Bave se i SMS te glasovnim porukama, push notifikacijama, emailom, aplikacijama za chat, a proglašeni su najboljom svjetskom tvrtkom za implementaciju takozvanih A2P SMS poruka (A2P, odnosno application-to-person, su poruke koje aplikacije automatski šalju korisnicima).

Goran Šebelić / CROPIX

Uredi po cijelom svijetu

Infobip su u Vodnjanu 2006. osnovali Silvio Kutić i Izabel Jelenić, a danas zapošljava oko 1200 ljudi u više od 50 ureda u više od 40 zemalja svijeta. Središnjica se nalazi u Londonu, a imaju urede i u Parizu, Moskvi, Sydneyju, Mexico Cityju, Vancouveru, Dubaiju, Pekingu, Kuala Lumpuru...

“U 2017. smo potvrdili certifikate ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, ISO 27001 za upravljanje sigurnošću informacija, te PCI DSS, koji su razvile svjetske kartične kuće, a jamči da se putem naših sustava na siguran način mogu dostavljati i povjerljivi podaci kao što su PIN-ovi i brojevi kreditnih kartica”, istaknula je Martina Dodić, marketing managerica tvrtke.