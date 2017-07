Agrokorova kompanija Velpro-centar objavila da diže plaće za 550 radnika, što je gotovo polovica zaposlenih

Agrokorova veleprodajna tvtka, Velpro-centar, povećat će plaće za prosječno 8% za 550 zaposlenika Velpro-centra sa najnižim koeficijentima, objavili su. Sličan potez već je ranije najavio i Konzum za 6000 radnika.

Za 340 radnika obalnih centara, objavljeno je, privremeno povećanje koeficijenata za prosječnih 8% realizirano je već u srbnju ove godine, kao mjera stimulacije i pripreme za nadolazeću turističku sezonu uslijed povećanja obima posla. „Za ovaj dio zaposlenika s najnižim koeficijentima povećanje plaće postaje trajno, a za sve ostale zaposlenike povećanje će stupiti na snagu od 1. kolovoza 2017. godine“, objasnili su.

Na sastanku Uprave i Radničkog vijeća održanom danas dogovoreno i produženje Kolektivnog ugovora do kraja 2017. godine „sa svim pogodnostima koje uključuju božićnice, uskrsnice, regrese kao i osiguravanje svih ostalih radničkih prava većih od zakonske obveze“.

Ivan Šantorić, predsjednik Uprave Velpro-centra d.o.o. tom je prilikom izjavio: „Zadovoljan sam da smo osigurali povećanje plaće za gotovo polovicu ukupno zaposlenih u našoj tvrtki, kao i produljenje svih radničkih prava iz Kolektivnog ugovora. Vjerujem da to predstavlja dodatnu motivaciju za sve naše zaposlenike u ključnom trenutku naše poslovne realizacije u ovoj turističkoj sezoni. Na takav način je osigurana i veća kvaliteta usluge za sve naše partnere, a pogotovo one u HoReCi kao i segmentu male trgovine Plus marketa.“

Velpro, partner za profesionalce, namijenjen je prvenstveno potrebama malih trgovaca, hotelijerstva, ugostiteljstva i javnog sektora, odnosno pravnih osoba i obrtnika koji na jednom mjestu mogu obaviti cjelokupnu opskrbu za potrebe vlastitog poslovanja.Velpro trenutno posluje na 21-oj lokaciji Velpro centara diljem Hrvatske s više od 250 vozila. Velpro je i važan partner maloj hrvatskoj trgovini, primarno kroz projekt Plus Marketa, koji trenutno ima više od 1100 prodajnih mjesta partnera.