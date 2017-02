OVO SU NAJLJEPŠI BAROVI UZ BAZEN NA SVIJETU I jedan hrvatski hotel našao se na ovom prestižnom popisu bezobzirno lijepih!

Ako niste izvanzemaljac s nekog drugog planeta, sigurno ćete se složiti da je bar uz bazen jedan od najboljih izuma, ikad. Nema ništa ugodnije od poniranja u plavom osvježavajućem bazenu i ispijanja finih koktelčića ispod hlada baldahina. Bez obzira na to jeste li u potrazi za svojom sljedećom avanturom, ili vam je potrebno pet minuta odmora od napornog radnog dana, ili biste uživali u bezobzirno lijepim fotografijama najboljih bazena na svijetu, ovih 11 bazena u nastavku pravi su raj za oči.

Hacienda Encantada

Hacienda Encantada, Cabo San Lucas, Meksiko

Cabo resort smješten je na litici i nudi panoramski pogled na Cortez more. No, ono što zaista treba doživjeti jest najnovije proširenje resorta, El Encanto de la Hacienda, otvoreno u proljeće 2016. godine. Beskonačni bazen na dva nivoa u kompletu s barom s kojeg se pruža pogled na okolnu divljinu i svakodnevne predivne zalaske sunca doživljaj je koji se ne propušta.

Resorts World Bimini Hilton, Bahami

Osim dva bazenska bara na kojima možete plutati i uživati u koktelima, Resorts World Bimini skriva i laguna bazen u kojem možete plutati niz lijevi tok sve do barmena koji radi najbolje koktele Bahama Mama..

Crystal Cove

Kristalna uvala, Barbados

Ulazak u Kristalnu uvalu poseban je doživljaj. Tropska bujna vegetacija i pogled na predivnu zapadnu obalu Barbadosa ostavljaju dojam šarmantnih tropskih sela. No, ono što zaista vrijedi doživjeti zapravo je bazen koji izgleda kao prava tropska laguna s barom skrivenim iza kaskadnog slapa u kojem možete uživati u najboljem punču od ruma.

Tabacón Thermal Resort & Spa, La Fortuna, Kostarika

Smješten na 370.000 hektara zemlje s bujnom prašumom Tabacón Thermal Resort & Spa čisti je raj na zemlji. Ima 20 prirodnih bazena s termalnom izvorskom vodom i umjetni bazen s vodom bogatom mineralima iz termalnih izvora te šarmantno uređenim barom u kojem možete uživati do iznemoglosti.

Hotel Monte Mulini

Hotel Monte Mulini, Rovinj, Hrvatska

Hrvatska je bez sumnje jedno od najljepših mjesta na svijetu, a za uživanje na bazenu nema boljeg mjesta od hotela Monte Mulini u Rovinju. Čak četiri bazena s pogledom na lokalne ribarske brodiće i velikim barom na bazenu ultimativan su doživljaj koji vrijedi doživjeti, piše američka web stranica supercall

Plava laguna, Grindavik, Island

Ovaj poznati islandski spa sagrađen je oko lagune s prirodnom geotermalnom vodom, što je rijedak fenomen u kojem se slatkovodna i morska voda miješaju pri ekstremnim temperaturama ispod površine od 2000 metara. Nanesite masku od blata bogatog silicijem i uživajte u sokićima i koktelima po vlastitom izboru.

Kivotos Mykonos

Kivotos Mykonos, Mykonos, Grčka,

Mykonos je poznat po svojoj party sceni, pa je važno da nakon burnog noćnog izlaska pronađete mirno utočište na kojem ćete prikupiti snagu za sljedeći party, a na otoku nema boljeg mjesta za to od Kivitosa. Naime, ovo je još jedan raj na zemlji s privatnom plažom, bazenom s morskom vodom, barom te predivnim pogledom na plavi Mediteran.

Marriott

Frenchman’s Reef & Morning Star Marriott Beach Resort, St. Thomas, Djevičanski otoci, Amerika

Lagani plavi prijelaz plave boje jedina je stvar koja razdvaja infinity bazen od oceana. Smješten na litici ovaj bazen s barom doživljaj je koji se rijetko viđa. Nakon što vas prođe prvotno uzbuđenje i fotografiranje, udobno se smjestite u bar i uživajte u spektakularnom pogledu kojeg ćete se uvijek rado sjetiti.

Izvor: supercall