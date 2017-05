PLANIRATE GRADITI KUĆU? Ovo je 16 građevinskih materijala koje bi svakako trebali poznavati!

Materijali od kojih je pojedina građevina sagrađena ono su s čime naša tijela dolaze u izravan kontakt, a njihov učinak na izgled i atmosferu u prostoru u kojem se nalazimo jednako su važni kao i sam oblik, funkcija i lokacija prostora. U nastavku možete pronaći popis 16 materijala koja bi trebali poznavati svi koji planiraju male ili velike građevinske pothvate, a izbor obuhvaća sve - od poznatih materijala kao što su staklo, beton ili čelik do onih kojih se ne sjetimo tako često ili materijala budućnosti.

Beton



Beton je najrašireniji građevinski materijal na svijetu, no pritom ima i značajan učinak na okoliš, što uključuje ugljični otisak koji čini čak do 5 posto ukupnih svjetskih emisija stakleničkih plinova. Ako želite znati više o tome kako se pri projektiranju i dizajniranju služiti betonom, više korisnih i tehničkih informacija možete potražiti na službenoj stranici Concrete Centre, stranici udruge koja se bavi proučavanjem ovog građevinskog materijala.

Drvo



Drvo je jedan od najstarijih tradicionalnih građevinskih materijala koji se još koristi u cijelom svijetu. Zahvaljujući industrijski stvorenim proizvodima od drva, od kojih su neki čak i prozirni, ovaj materijal poprima nove i zanimljive oblike te se koristi na nove i uzbudljive načine u gradnji i uređenju. Na stranici reThink Wood možete pronaći odličnu zbirku izvora i informacija koje će vam pomoći da dizajnirate upravo s ovim materijalom.

Čelik



Gradske vizure brojnih višemilijunskih gradova ne bi izgledale ovako kako izgledaju sada da nismo otkrili čelik, materijal koji se najčešće koristi za učvršćivanje, no može služiti i za oblaganje vanjskih dijelova zgrada. Želite li znati više o ovom materijalu, korisne informacije možete pronaći na poveznici.

Plastika



Iako se nekima može činiti kao jeftin i neodrživ materijal, ne treba zaključivati naprečac o mogućnostima koje nudi. Proizvodimo iznimno velike količine plastike pa zašto ju ne reciklirati u obliku arhitekture ili bioplastike? Tu se otvara i cijeli novi svijet 3D printanja, tehnike koja se već počela primjenjivati u svijetu arhitekture. Više o plastici možete saznati na stranicama Američkog vijeća za kemiju, kako o samom materijalu tako i o njegovoj primjeni u arhitekturi.

Kamen



Još jedan materijal koji se koristi već generacijama na pojedinim zemljopisnim područjima diljem svijeta, kamen je sa svojim velikim rasponom tekstura, boja i čvrstoće iznimno raznolik materijal. Unatoč njegovoj težini i čvrstoći, obradom kamena mogu se postići raznovrsni oblici u prostoru. Želite li saznati nešto o tipologiji različitih kamenih materijala, informacije potražite na linku.

Tekstil



Istraživanje uporabe tekstila većinom se do sada odnosilo na rastezljivost materijala, no postoji cijeli niz mogućnosti korištenja ovog materijala, od stolica koje mogu izdržati veliki teret, prostora na napuhavanje pa do drvenih tkanina. Na poveznici možete pronaći skupinu tehničkih članaka za arhitekte, kao i vodič s proizvodima dostupnima u ovoj kategoriji.

Staklo



Staklo je svakako najčešće korišten materijal kada u prostoru želimo ostvariti prozirnost i omogućiti prodiranje svjetla, a u modernoj arhitekturi jedan je od najčešće korištenih elemenata fasada. Napredak tehnologije doveo je čak do stvaranja "inteligentnog" responzivnog stakla. Saznajte korisne podatke o ovom materijalu ovdje.

Cigla



Unatoč njezinu krutom, pravokutnom obliku osmišljenom tako da stane u ruku, postoje brojni primjeri predivne arhitekture od opeke koji su nastali kao rezultat prave vještine obrtnika. Inovatori pronalaze nove načine kako uklopiti aktivnu održivost u male elemente za gradnju kao što je opeka. Naučite više o ciglama na poveznici.

Kevlar



Snažniji od metalnog oklopa i iznimne rastezljivosti, kevlar je svakako koristan prilikom gradnje velikih struktura. Budući da je još relativno nov materijal, ne postoji još jako puno sveobuhvatnih izvora informacija o njegovim značajkama i mogućnostima primjene u arhitekturi, no članak na poveznici i ulomak iz knjige Material Architecture autora Johna Fernandeza dobar su početak istraživanja.

Bambus



Uporaba bambusa većinom je pitanje zemljopisne lokacije na kojoj se provodi arhitektonski projekt. Nevjerojatno fleksibilan, snažan i održiv materijal može biti koristan na mnogo načina!

Ugljična vlakna



Ugljična vlakna pet su puta čvršća od čelika, dvostruko kruća, a i teže znatno manje. Sastav ugljičnih vlakana čine ih fleksibilnim materijalom za rad, što omogućuje njihovo oblikovanje na različite načine, pa od ugljičnih vlakana možete stvoriti elemente od površina pa do šipki, ovisno o vašim potrebama.

Fotonaponske ćelije



S razvojem fotonaponske tehnologije, fotonaponske ćelije neće još dugo biti ograničene samo na krovne prostore. Međunarodna agencija za energetiku (IEA) pripremila je priručnik o ovoj tehnologiji dostupan besplatno svim zainteresiranima.

Zemlja



Zemlja je još jedan od najstarijih građevnih materijala kako zbog svoje gotovo univerzalne dostupnosti tako i zbog jednostavnosti uporabe u manjim razmjerima. Može ju se sabiti u module, a moguće je od nje stvoriti i slobodno oblikovane površine - oba rješenja kasnije je lako vratiti u izvorno stanje.

Otpad



Proizvodimo goleme količine otpada koji obuhvaća različite vrste materijala. Upoznavanje s otpadom izvrstan je korak naprijed za buduće arhitekte. Od pretvaranja opušaka u građevinski materijal do plastičnih boca kojima se mogu stvoriti zidovi otporni na učinke potresa, recikliranje je budućnost!

Slama



Ovaj prirodni materijal odličan je za stvaranje pasivnog termalnog okruženja, zaštitu od kiše i stapanje građevine u slično prirodno okružje. Ne iznenađuje što su prije slamnati krovovi bili tako popularni!

Organski materijali



Uravnotežen i harmoničan suživot s prirodom nije nam uvijek bio na vrhu liste prioriteta, što je dovelo do velikih gubitaka prirodnih staništa životinja i narušavanja prirodne ravnoteže. Upoznavanje organskih struktura koje upravo životinje stvaraju i njihovo uključivanje u našu arhitekturu pokazat će se kao ključno za napredak našeg društva. Primjer takvog pristupa potražite na poveznici.

ArchDaily