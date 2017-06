JURIĆA JE PREGAZILA NOVA GENERACIJA Pravo je čudo kako je Pixarov serijal 'Auti' dogurao do trećeg izdanja.

Pravo je čudo kako je Pixarov serijal “Auti” dogurao do trećeg izdanja. Prva dva filma zaradila su nešto preko milijardu dolara bruto, što se čini jako puno, međutim, cijena izrade im je bila poprilično visoka (drugo izdanje koštalo je 200 milijuna dolara), a većina Pixarovih crtića - pogotovo “Priča o igračkama 3” - zgrnula su neusporedivo više. “Auti” su, međutim, imali tajni adut, liniju igračaka koja je oduševila klince diljem svijeta i ostvarila promet od 10 milijardi dolara. Tu su još i video igre, zatim filmski i televizijski odvojci, pa kad se sve to zbroji, ispada da su “Auti” možda najunosniji Pixarov proizvod.

Serijal je inače počeo sjajno, prvi film bio je zanosna “americana” o mladom i nabrijanom prvaku koji dobiva najozbiljnije životne pouke kad zaluta u provinciju i od tamošnjih žitelja nauči da nije važno samo utrkivanje nego i puno toga drugoga, od emocija do ispravnih odluka. Završnica - koju je nadahnuto režirao John Lasseter - današnji šef Disneyjeve i Pixarove animirane produkcije, bila je vizualno remek-djelo, spektakularna i uzbudljiva poput najboljih igranofilmskih blockbustera. “Dvojka” je zato bila veliko razočaranje, usmjerila se međunarodnom tržištu i jurcala od Tokija do Londona, Lasseter je opet bio redatelj, no njegovo majstorstvo jedva se naziralo u konfuznoj priči s previše likova i plošnim scenama.

Dobra je vijest da je “trojka” ponovno vrlo dobar crtić, ne baš u rangu “jedinice”, ali se itekako izdvaja u suvremenoj animiranoj produkciji. Režirao ga je Brian Fee, crtač koji već dugo radi u Pixaru a sada je promoviran u “glavnog kormilara”, no njegov autorski doprinos je u povratku originalu, na koji podsjeća po mnogo čemu. Zanimljiv je obrat da je Munjeviti Jurić već u prvoj utrci poražen od mlađeg konkurenta, on koji je nekad bio sinonim obijesti i bunta, sada je pregažen od generacije koja dolazi. Reklo bi se, ništa čudno u suvremenom svijetu gdje 18-godišnjaci već zarađuju milijune dolara dok njihovi roditelji krahiraju, no karakteristično je da se junak poslužio receptom koji se svojedobno pokazao uspješnim. Istina, legendarnog Hudson Horneta više nema, ali je njegov učitelj Špiro još aktivan: problem je jedino što taj bira s kim će raditi, a Jurić ga itekako živcira.

Drugo, “Auti 3” imaju novu vrstu junakinje, nije to više Sanja koja je s Jurićem romantično promatrala zalazak sunca, Klara Ramirez je trenerica koja i sama sanjari da se jednom okuša na trkačkoj stazi. U doba kad je “Wonder Woman” jedan od najvećih hitova u svjetskim kinima, slični likovi iskrsavaju i u drugim holivudskim proizvodima, najavljujući da je došlo vrijeme ženske nadmoći. Donedavno zapostavljani likovi sada su se progurali u prvi plan i zahtijevaju ono što im je dosad bilo uskraćivano. Stoga je završnica neočekivana ali itekako zadovoljavajuća. Kroz priču o simpatičnim autićima provlači se puno mudrih pouka na kakve su nas uostalom crtići već odavno navikli.