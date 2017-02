TAMNIJA STRANA NOVOG VALA Pigvinovo potpalublje debitira nakon trideset i pet godina bunkera

I dok danas, internetu unatoč, naši sastavi kaskaju za svjetskim zbivanjima, ranih 80-ih godina kašnjenje je bilo nezamjetno. Unatoč tome neki nisu imali sreće dočekati studijski album za vrijeme postojanja pa tako ni zagrebačko Pingvinovo potpalublje, nadošlo u valu s Trobecima, Korowa Barom, SexA-om.

Godine 1983. nastupaju na Zagrebačkom bijenalu, samo dvije sezone nakon Gang of Four na istoj manifestaciji, ali ni to nije pomoglo pa i taj bend dokusuruje odlazak u JNA. Šteta jer se na ovim demo snimkama i danas čuje kako je Pingvinovo potpalublje tada bilo u dosluhu s nervoz­nim, inteligentnim i maštovitim sličnim sastavima iz Manchestera, Leedsa, Glasgowa.

Osobne neuroze, gradske furke i tamnija strana novog vala u stilu ranih Wire, The Cure i Joy Division bili su mantra benda kojem su obol dali i Nikola Mišo Devčić i Poletov kritičar Darko Perica, zagovornik gotovo pa zaboravljenog “političkog značenja pop kulture”.