USKOKOVI TRANSKRIPTI OTKRIVAJU NEVJEROJATNO UIGRAN LANAC VARALICA Usred Zagreba lažirali sudare, za 3000 kuna glumili ozljede i zaradili milijune!

“Idem sad na pregled, šta da kažem da me boli?”, pitao je glas iz slušalice. “Ma, šta te boli. Ma, boli te, sve te boli. I to je to”, odgovorio mu je sugovornik.

Ovaj telefonski razgovor policija je snimila u ožujku prošle godine, nedugo nakon što je pod mjere stavila grupu ljudi osumnjičenih da na području Zagreba fingiraju prometne nesreće te izvlače novac od osiguranja. Tajna istraga koju je policija provodila s USKOK-om na kraju je obuhvatila nevjerojatnih 147 osoba protiv kojih je nedavno USKOK podignuo i optužnicu.

Pomoć odvjetnika

Čitavu priču su, prema inkriminacijama, osmislili automehaničar Stanislav Pavličić te njegov prijatelj Leo Karačić, a u njoj su ključne uloge odigrali i prometni policajac Tomislav Oremuš i odvjetnik Mislav Karlovac. Najveći broj okrivljenika, njih oko 140, zapravo su osobe koje su Pavličić i ostali iskoristili da po Zagrebu insceniraju niz prometnih nesreća, a svakome od njih za sudjelovanje u nesreći dali bi po 3000 kuna.

Od ukupno 2,1 milijuna kuna, koje su od travnja 2014. godine do rujna 2015. godine uzeli od osiguravajućih društava, oko 140 protagonista lažnih nesreća dobilo je samo mali dio kolača, oko 200.000 kuna, dok su više od milijun i pol kuna podijelili organizatori Pavličić i ostali. Kako su te nesreće bile namještene, prava je mala umjetnost, a da bi se sve organiziralo, od vozača se tražilo posjedovanje iznimnih vozačkih sposobnosti. Naime, netko bi mogao pomisliti da su nesreće bile namještene negdje na napuštenim mjestima izvan grada, gdje bi se dogovorio sudar dvaju automobila, no način rada Pavličićeve grupe bio je mnogo kompliciraniji i izuzetno profinjen. Prometne nesreće bile su namještene usred dana u samom središtu Zagreba, a u pravilu se radilo o insceniranim lančanim sudarima u kojima bi se ponekad paralelno na prometnici moralo naći i sedam vozila čiji su svi vozači bili sudionici prevare. Nakon nesreće na očevid je uvijek izlazio policajac Tomislav Oremuš, s kojim su bili u dogovoru, i te su se nesreće uvijek odigravale na mjestima gdje je on toga dana bio raspoređen.

Klaićeva, Medveščak, Gundulićeva, Slavonska, na svim ovim prometnicama je od sredine 2014. do sredine 2015. dolazilo do lančanih sudara u kojima su sudjelovala, u pravilu, najmanje tri vozila, a premda su pokraj njih prolazile stotine automobila, nitko mogao zaključiti da je riječ o namještaljci. Osim klasičnih lančanih sudara u kojima bi se tri automobila kretala u koloni, pa bi zatim onaj prvi zakočio, a dvojica njegovih poznanika bi se jedan za drugim zabili u stražnji dio, Pavličić i ostali znali su osmisliti i zaista “kreativne” sudare, po svemu sudeći s ciljem da u njima bude involviran što veći broj vozila i veći broj ljudi kako bi se zatim zbog ozljeda i štete mogle tražiti odštete. Tako su, primjerice, u Klaićevoj ulici 16. travnja 2014. pokraj ceste bila parkirana četiri automobila, čiji su svi vlasnici bili upoznati s prevarom.

Uskoro je na cesti odrađen i sudar u kojem je vozač Rovera tobože naglo zakočio da bi mu se u stražnji dio zabio njegov poznanik s BMW-om. “Odbačeni” BMW bi zatim nastavio kretanje udarajući u jedan za drugim četiri prethodno parkirana vozila, uspjevši napraviti jednom nesrećom štetu na ukupno šest vozila. Za jednu od nesreća odabrali su i poznati podvožnjak u Miramarskoj. Tamo je 5. kolovoza 2014. u podne jedan od vozača drugoga bočno odgurnuo u zid podvožnjaka, a zbog gustoga prometa još su dvojica njihovih suradnika vozila paralelno s njima kako bi svojim vozilima radili tampon-zonu, odnosno spriječili da u nesreću bude uvučeno vozilo koje se tu slučajno zateklo. Također, u vozila su znali smjestiti što veći broj ljudi kako bi zatim i na račun ozljeda mogli tražiti što veću naknadu štete. Iako ozljeda nije bilo, vozači i putnici bi kod Pavličića i drugih prolazili pravu malu obuku u vezi s tim što da kažu kada bi dolazili na pregled. Najčešće se radilo o fiktivnim ozljedama vrata i glave, trncima u rukama i slično. Također se pazilo da nikada svi sudionici nesreće ne budu “ozlijeđeni” da se ne bi izazvala sumnja.

Kaos na aveniji

Najveći broj prijavljenih ozljeda bio je u nesreći koju su inscenirali 4. siječnja 2015. i koju je osoblje iz Klinike za traumatologiju vjerojatno zapamtilo kao “kaos na Slavonskoj aveniji”. Naime, toga dana im je u poslijepodnevnim satima na hitni prijem došlo ukupno osam osoba bez ikakvih vidljivih ozljeda, a žaleći se na bolove u vratu, na glavi itd. Neke od njih na Traumu su vozilima prevezli i Karačić i Pavličić, no nisu znali da ih policija tada već neko vrijeme tajno snima. Karačić je na mobitel razgovarao sa suprugom, rekavši joj: “Evo, baš sam tu ispred, ovi moji su unutra, čekam da ih pomotaju...”. U ožujku te godine snimljen je i razgovor s početka ovoga teksta u kojem je Karačića nazvao jedan od vozača pitajući ga za upute što da kaže liječnicima, a tada je Karačić, čini se, malo i izgubio živce. Inače, čitav proces nije tekao besprijekorno. Nekoliko puta morali su odustati od namještanja nesreće jer su u blizini vidjeli policijsku patrolu.

Ucjene

Jednom prilikom ključni je vozač večer uoči nesreće izgubio vozačku dozvolu. No, došlo je i do nesuglasica oko podjele novca, a neki od vozača i putnika nisu se ponašali prema dogovoru. Jedan od njih zaboravio je otići na liječnički pregled pa je uslijedila “šefova” lekcija. “Nisi išao na pregled na koji si trebao. Da znaš da ti žena nije trebala dobiti lovu unaprijed, ali smo dali jer znamo da nemate love. Sad kad ste dobili novac, nemojte se za... Žena ti je sve obavila, a ti još nisi ni na pola. Od svih 80 ljudi samo ti i ona Karmen štekate”, nakon čega se vozač ispričao. Pravi problem, zbog kojeg su morali održati i sastanak, dogodio se u studenome 2014. jer je jedna od putnica zatražila veći novac od 3000 kuna, koliko je bilo dogovoreno, te zaprijetila da će sve razotkriti. “Došlo je do kratkoga spoja, I. V. (podaci poznati redakciji) je došla i ona želi sve. Bu tu sad bio veliki problem. Tako bude završilo sa svima.

Budu sve prijavili ako ne budu dobili svoje. Rekli su da je to malo predugo da bi se dobile samo tri tisuće. Bu to veliki problem sa svima koji sad završavaju kod mene, veliko sranje bu bilo, predugo je bilo i očekivali su više love”, snimili su policajci u razgovorima. Ni sastanak s problematičnom I. V. nije donio rješenje, već su joj po svemu sudeći morali isplatiti 6000 kuna. Nakon sastanka Karačić je ljutit zvao svojega suradnika. “Tu je 11.600 kuna bilo čisto. Manje ovih tri, to je nekih osam tisuća. Još smo dali pet. Znači, pušimo samo na njoj tri tisuće. A di su sad još ovih troje? To je dvanaest somova kuna pušinga na ovih tvojih četvero”, vikao je na telefon zamjerajući suradniku da je na sastanku s I. V. pristao na njezine uvjete.