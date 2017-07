ČEKA NAS UŽARENI DAN, IZDANA OZBILJNA UPOZORENJA ZA ZDRAVLJE Najviše će 'nadrapati' Zagrepčani, ponegdje će biti grmljavine i pljuskova

Vrijeme će u petak kao i cijeli vikend biti jako vruće, a meteorolozi upozoravaju na moguće opasnosti za zdravlje. U petak će, kako javlja Državni hidrometeorološki zavod, prevladavati sunčano i vruće vrijeme.

Poslijepodne i navečer je u unutrašnjosti ponegdje moguć jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab i ponegdje umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na Jadranu zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 °C.

U Zagrebu je danas poslijepodne i navečer moguć jači razvoj oblaka uz lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 °C. Biometeorolozi upozoravaju da će noć na Jadranu biti pretopla za omogućavanje dobrog odmora, a kasnije tijekom dana će biti ugodnije nego u unutrašnjosti.

Tijekom dana preporučuje da slijedite naputke za zaštitu od vrućine koja bi ponegdje u unutrašnjosti mogla djelovati na zdravlje i kod manje osjetljivih ljudi. Nužna je i zaštita od UV zračenja. Na ovoj poveznici možete pronaći upute o tome kako se zaštititi, no svakako znate da je najgore na suncu biti između 12 i 17 sati, namažite se kremom za sunčanje čak i ako ste "samo u gradu" i sa sobom nosite bočicu vode.

I u subotu mogući pljuskovi i grmljavina

Izvor: DHMZ

U subotu će diljem Hrvatske i dalje biti sunčano i vruće, ponegdje na kopnu i vrlo vruće. Poslijepodne i navečer je u unutrašnjosti ponegdje moguć jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu, osobito u sjeverozapadnim i središnjim predjelima.

Vjetar slab i ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura na kopnu uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C, u kopnenim predjelima lokalno moguće i viša.