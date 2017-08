METEOROLOZI IZDALI NIZ UPOZORENJA: U HRVATSKU STIŽE OPASNO NEVRIJEME Očekuju nas jače naoblačenje, pljuskovi i grmljavina, ponegdje moguće i pijavice

Pred Hrvatskom je nakon nekoliko vrlo toplih i uglavnom vedrih dana velika promjena vremena. Prognostičari najavljuju da bi prvi znaci pogoršanja u unutrašnjosti trebali biti vidljivi tijekom subote poslijepodne, a agencije javljaju da je u nekim dijelovima srednje Europe nevremena bilo već i u petak navečer.

Tako je snažna oluja uništila veliki šator na sjeverozapadu Austrije usmrtivši dvije osobe i ozlijedivši najmanje 40, prenijeli su austrijski mediji. Oko 700 osoba bilo je u šatoru postavljenom u povodu zabave za lokalne vatrogasne volontere u St. Johann am Walde, sjeveroistočno od Salzburga kad se u petak u večernjim satima iznenada obrušila oluja. Mladić i djevojka stari oko 20 godina izgubili su život, prenijela je austrijska novinska agencija APA.

Među ozlijeđenima deset je s teškim ozljedama, prenose mediji. U akciji spašavanja sudjelovalo je 150 osoba, a snimke prikazuju dijelove uništenog šatora i druge opreme rasute na većem području.

Državni hidrometeorološki zavod najavljuje da će u Hrvatsku jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, stići u subotu poslijepodne, a osobito navečer. Ponegdje pritom može biti i izraženijeg grmljavinskog nevremena praćenog pojačanim vjetrom, a HRT-ov meteorolog Zoran Vakula prije nekoliko dana najavio je i mogućnost pojave pijavica.

Tijekom noći na nedjelju kiše će biti u većem dijelu zemlje, jedino će se na jugu zadržati uglavnom suho. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 °C, ali nakon nevremena slijedi osjetno osvježenje, nerijetko i za više od 10 Celzijevih stupnjeva.

Zbog najavljenog nevremena DHMZ je putem Meteoalarma izdao niz žutih upozorenja, koja upućuju na potencijalno opasne vremenske uvjete. Za područje Istre i Kvarnera na snazi je narančasti alarm, koji upućuje na opasne vremenske uvjete.

U prvom dijelu nedjelje oblačno uz kišu i lokalne pljuskove, a poslijepodne postupni prestanak oborina i razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti. Bit će razmjerno vjetrovito, na kopnu uz umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu jaku i ponegdje olujnu buru. Najniža temperatura zraka od 10 do 15 u unutrašnjosti, na istoku i do 18, a na Jadranu između 18 i 23, na jugu do 26 °C. Danju osjetno svježije nego proteklih dana s najvišom temperaturom od 18 do 23 na kopnu te od 25 do 30 °C uz obalu i na otocima.

Od ponedjeljka smirivanje, bit će iznova pretežno i djelomice sunčano, ali osjetno svježije.