DOBRI SAVJETI PRI KUPNJI VINA: Plastiku nemojte baš nikad kupiti, to je najgori medij za čuvanje vina!

ZNALAČKI ODABIR VINA!

Idealna starost vina pri kupnji:

Bijela i rose od godinu do dvije od berbe.

Crna od godine do tri od berbe, iznimno do pet.

Ako godište berbe nije navedeno na etiketi:

Izbjegavati kupnju pod svaku cijenu (osim ako se ne radi o pjenušcu ili fortificiranom vinu)

Kakav tip čepa/zatvarača odabrati:

Navojni čep je idealan, može i silikonski, stakleni ili konglomerat od plutab testiran na TCA manu. Klasični pluteni čepovi su potrebni samo za vina koja se čuvaju određeni niz godina te uvijek sadrže rizik da mali dio vina propadne.

Je li bitna boja stakla butelje:

Da! Jako. Kroz prozirno staklo prodiru zrake koje degradiraju vino u vrlo kratkom roku, dok su tamno zelene, maslinasto zelene i smeđe zelene puno sigurnije.

Što je s plastičnim bocama i bag in boxom:

Plastiku nemojte nikad kupiti, to je najgori medij za čuvanje vina, a bag in box je suprotnost, to je najbolji medij za čuvanje vina. Prvo zbog tame, a drugo zbog nemogućnosti ulaska kisika kad se otvori, sve dok se ne istoče zadnje kapi, što čuva vino od oksidacije.