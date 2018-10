ISPECITE SAVRŠENE KESTENE U PEĆNICI: Kako ih odabrati, izrezati i pripremiti!

Kako ih odabrati?

Kao što znamo, sve počinje od vrhunske namirnice, a vrhunske ćete kestene pronaći jedino kad im je sezona – od ranog u listopada otprilike do kraja prosinca. Tražite zdrave, glatke kestene sa sjajnom smeđom površinom. Najbolji su oni krupniji i mesnatiji, poznati kao maruni. Izbjegavajte naborane kestene i one s rupicama – to je znak da su kroz njih proputovali crvi. Svježi su kesteni teški i nema praznog prostora između ljuske i mesa.

Nož, kesten, rez

Najprije vrlo oštrim nožem ili čak skalpelom (što god odabrali, čuvajte prste) s donje deblje strane kestena napravite rez dubok 3 mm. Može biti u obliku križa ili veći, polukružan.

Priprema

Potom stavite kestene u pleh, poškropite ih vodom i pecite 30 do 40 minuta na 180°C. Gotovi su kad se raspuknu i kad se kuhinjom počne širiti nepogrešiv miris jeseni. Najbolje ih je degustirati u dobrom društvu, po mogućnosti uz neki film poput onog spomenutog na početku ovog članka.