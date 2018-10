GRAND PRIX NATJEČAJ Predstavljamo 20 najljepših hrvatskih kuća i apartmana za najam

Naš stručni arhitektonski žiri 12. listopada, odmah po završetku prijava na Zagrebačkom velesajmu u sklopu sajma Ambienta, odabrao je 10 finalista u obje kategorije.Upoznajte ih na stranicama koje slijede, a o najboljima imate priliku odlučivati i vi, naši čitatelji. Na stranici www.jutarnji.hr/domidizajn/grandprix pronaći ćete više fotografija i informacija o finalistima te glasovati za svojega favorita, i to u razdoblju od 21. listopada do 9. studenoga 2018. godine zaključno do 12 sati.

Prilikom glasovanja možete sudjelovati u nagradnom natječaju tako da odgovorite na pitanje zašto ste glasovali za određeni apartman / kuću. Najsretnije čitatelje darujemo s 10 godišnjih pretplata na magazin D&D. Partneri našeg projekta su HEP i Zagrebački velesajam, a nagrade će osigurati naši sponzori Gorenje, Velux i Caparol.

Nagrađeni za najljepši apartman za najam po izboru žirija osvojit će bon tvrtke Gorenje vrijedan 10.000 kuna, a dobitnik u kategoriji najljepše kuće za najam po izboru žirija osvaja poklon-bon tvrtke Velux vrijedan 10.000 kuna.

Dobitnik u kategoriji najljepšeg apartmana za najam po izboru čitatelja osvojit će Caparol vrhunsku unutarnju boju Indeko-plus u vrijednosti 5000 kuna, baš kao i pobjednik u kategoriji najljepše kuće za najam po izboru čitatelja.

Imena konačnih pobjednika našeg nagradnog natječaja objavit ćemo u magazinu D&D 18. studenoga 2018. godine, a vrijedne nagrade naših sponzora uručit će im se na svečanom događanju 21. studenoga 2018. godine. Zajedno s vama radujemo se uzbudljivim arhitektonskim tjednima koji nas iščekuju!

Stručni arhitektonski žiri

Robert Križnjak (Arhitektonski studio Križnjak); Tomislav Ćurković (Dva arhitekta); Saša Randić (Randić i suradnici); Nikica Tabain (Gradit); Ante Nikša Bilić (Studio Ante Murales); Kata Marunica (NFO); Andrija Rusan (Rusan arhitektura); Alan Leo Pleština (PULS*AR); Mia Roth (Arhitektonski ured Roth i Čerina); Otto Barić (Otto Barić & Partner Architecture Zagreb - Doha).

Grand prix 2018: Finalisti u kategoriji najljepša kuća za najam

DRAGAN - DADO ORLIĆ, Park prirode Telašćica

Sakriven u netaknutu prirodu Parka prirode Telašćica, ovaj je posjed u vlasnikovoj obitelji već dulje od stoljeća. Na površini većoj od 2000 m2 nalazi se mala oaza mira i tišine, kućica u potpunosti energetski samoodrživa te okružena stablima maslina i vrtom.

STIPE KATIĆ, Starigrad Paklenica

Suvremeni stil, minimalizam i luksuz tri su riječi koje najbolje opisuju 250 četvornih metara vile Calma. Vila je u potpunosti osmišljena kao "pametna kuća", stavljajući pri projektiranju naglasak na kvalitetu. Uz fantastičan dizajn, vila obiluje i luksuzom u vidu jacuzzija, biosauna, kabina za sunčanje, ali i bazena s vodopadom.

DAVID LABINJAN, Medvidići

Vila u Medvidićima prostire se na čak 240 m2 i karakteriziraju je dva dijela povezana ostakljenim hodnikom. Građevina je u potpunosti okružena zelenilom koje pruža mir, tišinu i privatnost, a dodatno luksuznom čine je veliki preljevni bazen, ali i do detalja pomno uređeni interijer.

PATRICIA MAJEROVIĆ, Baške Oštarije

Kuća u Baškim Oštarijama prostire se na 160 četvornih metara i prekrasan je primjer moderne kolibe. Ljubav prema Velebitu, dizajnu i arhitekturi inspirirala je vlasnike, pa njihova kuća nazvana MonsAlbius Chalet svojim gostima pruža jedinstven koncept odmora, onaj koji podrazumijeva aktivni odmor, uživanje u prirodi, ali i dobrom dizajnu. Za uređenje interijera, ali i eksterijernih detalja, zaslužni su sami vlasnici.

KARMEN OPAČAK, Poreč

Villa Euphrasiana prostire se na 120m2 i tri etaže. Smještena je u samom središtu Poreča i nedavno je renovirana, a njezin izgled potpisuje mlada lokalna arhitektica. Vilu odlikuju tople boje, čiste linije, ali i moderni i luksuzni detalji kojima obiluje.

KRISTIJAN GREGORIĆ, Grožnjan

Stancija Vigini u pitoresknom Grožnjanu ima 300 četvornim metara i pruža smještaj za do 10 osoba. Gostima su na raspolaganju, među ostalim, privatan bazen i ljetna kuhinja, a posjetitelji cijene i činjenicu da je Vigini autentična istarska kuća, originalno sagrađena davne 1855. godine. Šarmantna ljepotica renovirana je sa stilom i u skladu s prirodom, kako iznutra, tako i izvana.

VELJKO OSTOJIĆ, Zamask

Sa strane koja gleda prema selu, vila Vista kombinacija je tipične istarske arhitekture u modernom izričaju. S druge, prednje strane kuće, lokacija koja pruža pogled od 270 stupnjeva istaknuta je staklenim stijenama. Interijerno je uređena minimalistički, a za njezin izgled zaslužni su vlasnici u suradnji s pulskim arhitektima.

IVO UCOVIĆ, Dubrovnik

Vila Beba ponosi se svojim spektakularnim pogledom na grad Dubrovnik i otok Lokrum. Povijest vile seže u antičke dane, a na pojedinim dijelovima nekretnine i dalje su vidljivi segmenti iz tog vremena. Vila je nedavno obnovljena u mediteranskom i elegantnom stilu, i to u svih 300 četvornih metara koliko broji ovo zdanje.

NENAD I NATAŠA KRALJEVIĆ, Brtonigla

Vila Covri nekada je bila stancija, sagrađena u 16. stoljeću, a u potpunosti je obnovljena 2017. godine i prenamijenjena u luksuzni turistički smještaj velik čak 280 četvornih metara. Pri renovaciji i preuređenju pridavala se pozornost postojećim fragmentima vrijednima očuvanja, pa je tako, primjerice, očuvan baladur, a i pod kuhinje i blagovaonice originalan je iz 16. stoljeća, sastavljen od izvornih masivnih kamenih škrila.

IVAN IVANKOVIĆ, Škrapi

Kuća u pazinskim Škrapima prostire se na 300 m2 i tri etaže. Pod imenom vila OX skriva se suvremeno zdanje koje se divno uklapa u prirodne ljepote koje ga okružuju. Moderan i na trenutke industrijski dizajn isprekidan toplim detaljima te zeleni eksterijer predstavljaju gostima idealno mjesto za opuštanje i savršen odmor.

Grand prix 2018: Finalisti u kategoriji najljepši apartman za najam

IVONA MICHL, Dubrovnik

U kući staroj oko 150 godina, u potpunosti obnovljenoj prije tri godine, nalaze se apartmani Sunce, More i Nebo. Vlasnica je na naš natječaj odlučila prijaviti baš More, stan čijih je 58 metara četvornih sama uredila, kako kaže, vođena vlastitim instinktom, sposobnostima i mogućnostima. Vlasnica je mnogim starim komadima vratila sjaj i upravo je ta originalnost jedan od razloga zašto se gosti ovamo iznova vraćaju.

MIRJANA PERŠIĆ, Mošćenička Draga

Ugodan za sve generacije koje u njemu borave, ovaj 55 četvornih metara velik apartman predstavlja spoj tradicije i modernog doba, spajajući autentična obilježja primorskog kraja s modernim tehničkim uređajima za lagodniju svakodnevicu. Vlasnici su u potpunosti samostalno osmislili i uredili prostor.

ANA POZOJEVIĆ, Zagreb

Ovaj studio apartman, odnosno garsonijera, ima samo 21 kvadrat, ali u potpunosti je funkcionalan za život. U malenu kvadraturu tako je stao ulazni pretprostor, u potpunosti opremljena kuhinja i blagovaonica, koju klizna vrata odvajaju od dnevnog boravka, odnosno spavaće sobe. U kupaonicu s tuš-kabinom ulazi se iz sobe. Za renovaciju i uređenje vlasnica je potražila pomoć arhitektice.

MARINA KARAČIĆ, Zagreb

Zagrebački apartman broji 60 četvornih metara i nalazi se u naselju Željeznička kolonija. Vlasnici su mu nadjenuli ime Apartman Cubo Maksimir, a odlikuju ga fantastična arhitektonska i dizajnerska rješenja kojima se postiglo da se u 60 četvornih metara i tri odvojena prostora može komotno smjestiti pet osoba. Mnoge su elemente u stanu izradili sami i time mnogo uštedjeli.

IVA GENERALIĆ, Omiš

U suradnji s arhitektima i umjetnicima nastalo je 120 četvornih metara pomno uređenih do zadnjeg detalja. Koncept je bio rustikalnu kuću opremiti potpuno suvremenim namještajem te ostvariti topao i opuštajući ambijent. Sudeći po mnogobrojnim zadovoljnim gostima, ovaj divan prostor postigao je fantastičan spoj ljepote i udobnosti.

VALENTINA IVAŠTANIN, Vrsar

Šarmantan apartmančić od tek 25 m2 nalazi se u stambenoj zgradi u Vrsaru i divan je primjer samostalnog uređenja prostora. Naime, vlasnica i njezin dečko povodili su se osobnim ukusom i kombinirajući moderne i rustikalne elemente stvorili su interijer koji oduševljava njihove goste.

PJERINA I DRAGANA SAPANJOŠ, Novigrad

Vlasnice su apartman uredile povodeći se idejom - što bih ja voljela pronaći u apartmanu u kojem provodim odmor? Taj se princip očito pokazao ispravnim jer njihovi gosti odlaze samo s riječima hvale. Kroz 62 četvorna metra "provlače se" dizajnerski komadi, ali i hand made namještaj, vlasničinih ruku djelo. Dobar odabir tonova i boja, ali i materijala i cjelokupni izgled prostora zaslužni su za ulazak ovog prostora u naših top 10.

SUZANA VUČEMILO, Zagreb

Ljubitelji shabby chic stila u 60 kvadrata ovog zagrebačkog apartmana dolaze na svoje. Osim stilski osmišljenog interijera, pažnja se ovdje pridaje i pametnom korištenju prostora. Primjerice, adut je ovog prostora prostrana galerija, ali i vrijedan blagovaonski prostor koji se nalazi ispod nje.

JOSIPA VUKIĆ, Zadar

Apartman Nemo nalazi se u zadarskim Arbanasima. Vlasnici su uređenjem željeli postići prepoznatljiv lokalni morski stil, ali i svojevrsnu toplinu i osjećaj doma. U 52 kvadrata, koliko ih ima stan, pomno su pazili na svaki detalj kako bi gostima predstavili domaći mentalitet i kulturu. Uređenje su osmislili i realizirali u suradnji sa zadarskom dizajnericom interijera.

MARTIN KAMENIĆ, Varaždin

Apartman je velik 90 m2 i nalazi se u kući koja datira iz 17. stoljeća, u staroj jezgri Varaždina. Apartman je 2011. kompletno adaptiran, a Art deco namještaj vlasnikovih predaka kompletno je restauriran i obnovljen. U dvorištu kuće nalazi se dvorište s kuhinjicom i toaletom koje gosti apartmana u ljetnim mjesecima mogu koristiti za roštiljanje ili uživanje uz glazbu u središtu grada. Cijelu priču vlasnik je sam osmislio i uredio.

Foto: Darko Tomaš i Biljana Blivajs/Hanza Media