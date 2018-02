10 najljepših malih gradova u Italiji

Prilikom posjeta Italiji većina putnika odlučuje se za poznate gradove poput Rima, Firence, Venecije i Milana. No, neke od destinacija iz snova su mali gradovi, manje poznati i izvan zona kretanja mase turista. Od uspavanih obalnih zona Sicilije, toskanskih pejzaža poput onih s razglednice do bliže nam Lombardije. Bonus je to što su svi udaljeni na jedan sat od većih gradova. Pogledajte izbor malih talijanskih gradova i inspirirajte se za vikend iz snova!

Monte Isola Lombardija

Na sredini Isea, jednog od najljepših jezera sjeverne Italije smjestio se otočić sa istomenim gradom Monte Isola. U podnožju Alpi, između Bergama i Brescie, a samo jedan sat vožnje udaljen od Milana. Neobičan gradić bogate eno gastrološke ponude i jedinstvene pozicije.

Atrani Campania

Uvučen između dvije stijene s pogledom na Tirensko more. Malo, slikovito selo Atrani je najbolje čuvana tajna obale Amalfi. Poznat po svježim plodovima mora i dimljenoj mozzarelli.

Saluzzo Piemonte

U blizini Torina u podnožju Alpi naći ćete ovaj mali uspavani gradić Saluzzo.

Collodi Toskana

Prekrasni srednjovjekovni gradić na brdašcu između Firence i Pise. Poznatiji po tome što se u njemu nalazi kuća Carla Collodija, autora knjige Pinokio.

Castelluccio Umbrija

Nalazi se na vrhu strmog brežuljka, Castelluccio je najviše naselje u Apeninskom klancu, a vjerojatno i najljepše. S jedne strane okružen snježnim planinama, a s druge plodnom ravnicom.

Alberobello Puglia

Alberobello je slikoviti mali grad u blizini Barija. Njegova karakteristika su trulli. Nekadašnja skrovišta za poljoprivrednike, a sada turistička atrakcija uvrštena na listu svjetske baštine UNESCOa.

Cefalu Sicilija

Cefalu srednjovjekovni grad u blizini Palerma. Filmski set mnogih Cinema Paradiso filmova. Izdvajamo katedralu, rivu i zalazak sunca na La Rocci.

Sperlonga Lazio

Sperlonga je bivše utočište mnogih rimskih careva. Maleni grad, netaknute plaže, bogatstvo zelenila i blizina Rima. Nama dovoljno.

Belluno Veneto

Na sat vremena vožnje od Venecije. Gradić sa panoramom od 360 stupnjeva, pun renesansnih zgrada i palača.

Pietrapertosa Basilicata

Najdramatičniji grad sa ove liste. Uklesan u stijeni na 1066 metara nadmorske visine i najvišim i najbržim ziplineom na Svijetu. Idealno mjesto za hrabre.

