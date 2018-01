Mali stanovi s velikim idejama

Znate onu izreku velikih majstora: kad je riječ o uređenju stana, nikada ne dopusti da te ograniči prostor. No dobro, da se uozbiljimo, nikakvi veliki majstori možda to nisu izrekli takvom rečenicom, ali zato su nam to jasno pokazali u brojnim malenim prostorima. Kojim god jezikom govorili dizajneri interijera, u njihovom svijetu vrijedi formula po kojoj mali prostor traži čak i više promišljanja od velikoga.

Ova četiri po kvadraturi vrlo mala stana hrabro su iskočila iz svojih okvira, a evo i kako je to postignuto uz pomoć jarkih boja, velikih printeva i bijesnih pločica. I kao što bi rekli naši majstori s početka – malene proporcije sobe ne znače da sve u njima mora biti malo! Idemo vidjeti kako su to izrekli svojim intervencijama u prostoru.

Veličina od samo 31 kvadrata nije spriječila ovaj stockholmski stan u da zablista stilom. Ovješen točno posred sobe, veliki okrugli luster u boji sjajnog bakra funkcionira kao disco kugla, unoseći svjetlo i dinamiku u prostor. Luster privlači pozornost i svojom glatkom teksturom, na kojoj se vizure sobe odražavaju kao u konveksnom zrcalu. Ako vam se stan i dalje čini mali, pogledajte gore u luster i vidjet ćete što znači stvarno malena verzija namještaja, slika, kućnoga bilja… U usporedbi s umanjenom zrcalnom slikom svijeta na lusteru, prava soba prostorom će se činiti doista izdašna.

Ispod bakrenog lustera nalaze se čak tri stolića sa zlatnom podlogom i gornjom plohom od crnog stakla. Različitih su visina, pa se ta kombinacija doima upravo glamuroznom, što sjajno prati temu postera na zidu i uspješno kontrira mekoći i teksturi jastučića od umjetnog ovčjeg runa.

U ovom studio-apartmanu krevet je uvučen u udubljenje u zidu, a obogaćen je slojevima jastuka u jakim, monokromatskim bojama. Sobu ukrašava, uz ostalo bilje, i par kaktusa, pri čemu se onaj veći nimalo slučajno smjestio na pod ispred visokog, uskog ogledala.

Dvije stolice u kuhinji, odnosno maloj blagovaonici, potpuno su prozirne.

Pored minijaturne blagovaonice stoji bijela minimalistička kuhinja, kojoj je, u skladu s prethodno opisanom dnevnom sobom, dodan glamur zlata u obliku ručkica za police, ali i slavine i – primijetite detalj – u kuhinju postavljenog krotona. Inače, ta živa biljka vrlo uspješno figurira kao ukras prostora kojemu odgovaraju boje zlata i bakra, a koliko god glamurozno izgledala, ta je lončanica ujedno vrlo nezahtjevna i otporna. Sjećate se triju stolića s crnom staklenom plohom od maloprije? Njihov odraz u kuhinji predstavlja ovaj kao tuš crni mali sudoper.

Daske za rezanje od blijedog drveta štite glatke bijele kuhinjske površine.

S motivima zlatne boje da se poigrati na više načina. Zašto ne unijeti dašak glamura i kroz pažljivo pozicionirane čaše pune pjenušca ili kolačić što u gruboj teksturi zaziva tonove bakra i zlata?

Naš drugi mali stan s velikom vizijom svoj stil je definirao kroz spoj drvenih površina i svijetlih boja. Mali je prostor dobro iskorišten ugradnjom kreveta na kat. Ravnotežu mu drži polica postavljena visoko na zidu preko puta. Mali savjet: da bi polica mogla ovako „lebdjeti“ u prostoru, odnosno stajati bez metalnih nosača, ona mora biti izvedena od kvalitetnog drveta. Dvije hrastove daske možda koštaju i više nego čitava zidna polica iz Ikee, ali isto će tako i stajati i trajati bez „piganja“.

Smješteno pored bijelih ljestvi koje vode do kreveta, maleno kuhinjsko područje savršeno je oblikovano. Svaka površina ovog doma kojim prevladava boja meda rasvijetljeno je zelenilom kućnoga bilja koje, čak i kad je sitnoga rasta, unosi mnogo života u prostor.

Ulazni hodnik sadrži poseban detalj – mali prozor koji nam dopušta pogled u studio-apartman. Prvo što vidimo u ovom malom boravku velika je podna lampa, koja svojom visinom uspješno prkosi malim proporcijama ovoga doma.

Treći mali stan s puno stila nalazi se u Moskvi, a pun je svega od poda do stropa, pa čak i po sredini prostora. Veliki „kičasti“ printevi odmah uspostavljaju individualistički ton u ovom stanu. Boje koje se pojavljuju na posterima i slikama odraćavaju se i na zastorima koji pomalo pompozno i vrlo toplo obrubljuju prozore. Modernističke lampe pružaju svoje duge ruke preko čitavog gornjeg spektra malog boravka. Mala sofa natrpana je udobnim jastučićima i dekicama.

Podesiva limena polica sa zatvorenim donjim prostorom nudi zgodno skladište za sitnice, a ujedno dijeli sobu na dvije cjeline, jednu za dnevni boravak, drugu za blagovanje. Ujedno pruža prostor u koji će se smjestiti mali TV set. Prozračnosti prostora pridonosi i činjenica da police nisu zatrpane, nego tek dekorirane knjigama i sitnicama. Područje dnevnog boravka dodatno je određeno tepihom s uzorkom koji podržava geometrijske oblike police i prozora.

Nikad ne biste rekli da ova blagovaonica ima tek par četvornih metara? Naravno, jer velika spuštena lampa, sasvim netipična za malene prostore, prenosi prostoru svoju grandioznost i mijenja našu percepciju prostora.

Duž zida uz koji je prislonjen blagovaonički stol proteže se kuhinja. Zidni kuhinjski ormarići u boji drva kontrast su bijelim donjim elementima.

Zidovi kupaonice obojani su jakom i tamnom bojom. Bsš kao i kroz veliku lampu iznad minijaturnog stola u blagovaonici, i ovdje je karakter i stil stana došao do izražaja koristeći se neočekivanom igrom malog i velikoga.

Bijela i crna boja pločica i drugih površina samo će naglasiti hrabru boju zidova Vertikalni radijator urezuje se u uski prostor, unoseći dašak jedinstvenosti suvremenog dizajna. Prostora je, kao što znamo, u ovom stanu vrlo malo, pa je u borbi za prostor lavabo završio postavljen izravno na perilicu za rublje.

Četvrti i zadnji u ovom nizu, mali stan i nije toliko mali. Proteže se na 50 četvornih metara i nalazi se u Kijevu, u Ukrajini. Kako bi se doimao veće i prozračnije, a i zadovoljio ukus vlasnika, stan je uređen u industrijskom stilu.

Svijetložuta boja ovdje naglašava monokromatsku shemu u koju se uklopio i topli drveni ton, te zelenilo kućnoga bilja.

Zidna lampa s pomičnim stalkom (Lampe Gras Model 214), sparena sa stiliziranim naslonjačem, tvori vrlo cool kutak za čitanje.

Kućni ured iskorištava dnevnu svjetlost koja dolazi kroz nezakrivene prozore, odnosno do poda pružene staklene stijenke. Stolica svojim dizajnom i bojom podržava ugrađenu policu za knjige, a učinkovit kontrast su im neočekivano eklektični uzorci pločica na podu.

Uska uvlaka u zidu predstavlja spavaću sobu u koju je taman stao dvostruki krevet. Drvena obloga pridonosi ugođaju brodske kabine, a dijalog drveta i monokromatskih boja nastavljen je visokim uzglavljem i bijelom policom koja se proteže horizontalnom linijom iznad kreveta. Sobno bilje, zajedno s posebno rađenim stalkom, ponovno je važan element vizualne živosti i elegancije ovog zaista jedinstvenog stila.

Na kraju, kupaonica će ponoviti i potvrditi čitav spektar hrabrih odabira, uključujući jasno plave grijače za ručnike, zlatna viseća svjetla i geometrijska zrcala. Sve to dodatno je podcrtano pločicama na kojima se crna i bijela „bore“ sa zemljanim bojama.

Izvor: home-designing