Isprobali smo aplikacije za brže i jednostavnije planiranje putovanja

Usporedba cijena i termina letova, bukiranje smještaja, snalaženje u nepoznatoj destinaciji, prijedlozi putovanja ovisno o vašim afinitetima... Uz pametni telefon putovanja su u svakom smislu ušla u novo doba.

Google Trips, Android, iOS, 51,0 MB, besplatna aplikacija

Aplikacija se može, ali ne mora sinkronizirati s vašim gmail računom. Kada upišete destinaciju gdje želite ići, na ikonicama možete potražiti preporuke mjesta koje morate posjetiti, napraviti dnevni plan za sve što želite vidjeti, a aplikacija vam predlaže znamenitosti, jednako kako i radna vremena mjesta koja želite obići što je vrlo korisno kada planirate put unaprijed. Također, aplikacija vam pokazuje najbolje restorane, klubove, ali i predlaže lokalne specijalitete koje morate probati. Vrlo je korisno što aplikacija ima 'getting around' opciju koja vam predlaže kako se snaći što se tiče prijevoza - kako doći s aerodroma u grad, kakav je javni prijevoz, cijene taksija, ali i savjet kako vam je najbolje razgledati grad, pješice, biciklom ili nekom trećom opcijom. Također, tu i su i korisni savjeti - imaju li WiFi, shopping centre, sve o valuti, ali i brojeve u nuždi. Jako korisna aplikacija.

Minube, iOS, Android, 105 MB, besplatna aplikacija

Aplikacija vam po kategorijama nudi mjesta koja bi možda željeli posjetiti, primjerice najljepše otoke svijeta, no sami možete upisati odredište na koje putujete. Kada upišete željenu destinaciju, aplikacija vam predlaže 'to do' listu, kao i ugostiteljske objekte te hotele u kojima možete odsjesti. Svoj put možete podijeliti s prijateljima, ali i spremiti. Fotografije mjesta su odlične te ćete uživati u planiranju puta.

TripCase, iOS, Android, 52,8 MB, besplatna aplikacija

Kako biste koristili ovu aplikaciju, morate se obavezno registrirati. Aplikacija je dosta konkretna te vam daje detalje o letu, smještaju, prijevozu i slično. Svoj put pomoću aplikacije možete planirati po danima i satima tako da vam put protekne 'prema planu'. Pomoću aplikacije možete i rezervirati mjesta koja ćete posjetiti.

Triplt, iOS, Android, 67,5 MB, besplatna aplikacija

Ova aplikacija svidjet će se svima koji nemaju vremena za planiranje putovanja. Funkcionira tako da u trenutku kada dobijete mail od avioprijevoznika kod kojeg ste kupili karte, isti proslijedite na mail autora aplikacije te vam zatim aplikacija napravi potpuni plan puta. Aplikacija vam napravi vremensku crtu od trenutka kada trebate krenuti na aerodrom sve do slijetanja, prijevoza do hotela, samog check ina u hotelu, itd. Aplikacija vam sve napravi, a u svakom trenutku, iako niste online, možete pristupiti informacijama.

Trip Planner, Android, 8,46 MB, besplatna aplikacija

Ako imate običaj planirati putovanje tako da sve zapisujete u bilježnicu, ova će vam aplikacija poslužiti tako da ne pišete po papiru već u mobitel te sve informacije imate sa sobom. Aplikacija je vrlo jednostavna, no služi kao bilježnica na mobitelu te vam neće dati nikakve prijedloge i savjete.

Trip Planner, Android, 15,09 MB, besplatna aplikacija

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja služi kao bilježnica, no ima jednu odličnu opciju. Možete offline pristupiti kartama i uputama što dođe vrlo korisno kada nemate internet u inozemstvu. No, da bi u potpunosti koristili aplikaciju morate platiti, tako da je ova besplatna varijanta dosta štura.

Traveely, iOS, Android, 33,8 MB, besplatna aplikacija

Vrlo korisna aplikacija koja vam, baš kao već spomenuta Google Trip aplikacija, nudi opcije da kompletno isplanirate put u nekoliko koraka. Aplikacija će vam ponuditi sve, od prijevoza do rezervacije smještaja, a preko nje možete čak i rezervirati karte za posjet znamenitostima ili platiti prijevoz unaprijed. Nudi i online i offline rute za jednostavnije kretanje u inozemstvu, a put vam je isplaniran prema danima.

Easy Travel Planner, Android, 8,07 MB, besplatna aplikacija

Aplikacija će sačuvati vaš datum putovanja i plan koji ćete moći promijeniti. Također, aplikacija nudi check listu - na kojoj ćete napisati što vam sve treba za put, što sve trebate obaviti ili kupiti prije puta. Nudi i opciju plana svakog dana kad ste na putu - što vam je dogovoreno u koje vrijeme tako da se lakše možete organizirati.

Trip Planner Pro, Android, 4,07 MB, besplatna aplikacija

Aplikacija ima već napravljenu check in listu stvari koje morate ponijeti sa sobom na put, a vi samo dodajete kvačice kada ste određenu stvar spakirali. Lista je podijeljena u nekoliko kategorija tako da ju je vrlo jednostavno koristiti. Također, aplikacija vam nudi opciju da pronađete najbliži hotel ili restoran u koji želite ići. Ali pripremite se jer aplikacija sadrži puno reklama što vas može 'izbaciti iz takta' dok planirate putovanje.

Maps.me, iOS, Android, 126 MB, besplatna aplikacija

Gdje god išli, ovu je aplikaciju korisno imati. Riječ je o kartama koje rade bez interneta tako da će vam, bez obzira o kakvom je putu riječ, gdje se nalazili, imate li internet ili ne, ova aplikacija pomoći da se lakše snalazite. Bitno je samo prije samog puta 'skinuti' karte područja, države, regije, grada u koji putujete kako bi na putu imali točnu kartu. Mi smo je probali nekoliko puta i bila nam je vrlo korisna.

Izvor: Magazin Like!