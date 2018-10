'NEVIDLJIVA RUKA ADAMA SMITHA' Grk duguje Francuzu, ovaj Slovenki, a ona Talijanu koji duguje Grku. Njemica nikomu nije dužna, a Britanac traži izlaz

ZAGREB - Slovenski film "Nevidljiva ruka Adama Smitha" Slobodana Maksimovića osvojio je Grand Prix ovogodišnjeg One Take Film Festivala koji je, u skladu s festivalskim prirodom i idejom, jedina njegova nagrada.

Međunarodni žiri - producent, redatelj i scenarist Peter Blackburn, predavač, redatelj, scenarist i montažer Martin Jehle te redateljica i scenaristica Sara Hribar, obrazložio je kako je pobjednički film izvrstan primjer filma iz jednog kadra sa živom mizanscenom i koreografijom pokreta.

"Ovaj politički vođeni komad uspio je pružiti vedar pogled na vrlo ozbiljnu ekonomsku situaciju u Europi. Film je inkorporirao jezike mnogih nacionalnosti, što je samo po sebi ogroman redateljski pothvat", istaknuo je žiri.

Čestitao je redatelju i cijeloj međunarodnoj filmskoj ekipi "koja je uložila nevjerojatan trud u ovaj spektakularan i tehnički fenomenalan kadar.“

Film, smješten 'negdje u Europi' priča je o Grku koji duguje novac jednom Francuzu, koji duguje jednoj Slovenki, a ona Talijanu koji novac duguje Grku. Njemica, međutim, nikomu nije dužna, već samo želi miran život i bezbrižne snove, dok Britanac traži izlaz iz neugodne situacije u kojoj se zatekao.

U planove i nevolje svih njih umiješat će se "nevidljiva ruka Adama Smitha", što je izraz koji gospodarstvenici koriste kako bi opisali samoregulirajuću prirodu tržišta i cijeloga globalnog gospodarstva.

Nagrađeni redatelj zahvalio je na nagradi, napomenuvši kako je iznenađen i sretan. "Bilo je dirljivo slušati obrazloženje", rekao je.

Scenarist i redatelj filma Slobodan Maksimović (1975., Sarajevo) filmsku i televizijsku režiju diplomirao je na Akademiji za gledališče, radio, film i TV u Ljubljani. Njegov prvi studentski kratki igrani film "1/2" prikazan je u programu Tous Les Cinemas Du Monde 60. filmskog festivala u Cannesu.

Taj je film, kao i studentski kratki igrani film "AgapE", prikazan na više od trideset međunarodnih festivala na kojima su oba naslova osvojila 14 nagrada. Dugometražni prvijenac "Hvala za Sunderland" mu je na 15. Festivalu slovenskog filma donio četiri nacionalne filmske nagrade Vesna, a drugi mu je dugometražni film "Nika" proglašen je najboljim omladinskim filmom na Motovunskom festivalu 2016. godine

Čestitavši pobjedniku, direktorica Sanja Šamanović zahvalila je članovima žirija i autorima u ovogodišnjoj konkurenciji i popratnim programa, publici, volonterima i svim suradnicima, cijelom festivalskom timu što su nam omogućili dva dana gledanja filmova u jednom kadru. Pozvala je publiku da im se pridruže na idućem, 10. One Take Film Festivalu.

Za kraj festivala norveški film "Utøya 22. srpnja"

Nakon dodjele nagrada u zagrebačkom kinu Europa prikazan je pobjednički film, te još jedan film iz programa "Loading...", retrospektive norveškog redatelja Erika Poppea, "Utøya 22. srpnja".

Ta se triler-drama temelji na istinitim događajima s norveškog otoka Utøya kada je Anders Behring Breivik ubio skoro sedamdeset mladih polaznika političkoga ljetnog kampa. Tragična zbivanja prikazana su iz perspektive djevojke koja traži svoju mlađu sestru i pokušava pomoći ostalima koji se žele sakriti, preživjeti i pobjeći s otoka. Film je osvojio norvešku nacionalnu filmsku nagradu Amanda u kategorijama najbolje glavne i sporedne glumice, a prikazan je i na ovogodišnjem Berlinaleu.

Ovogodišnji festival u protekla je tri dana prikazao više od šezdeset kratkometražnih i dugometražnih filmova iz trinaest zemalja, od čega su 32 bila u utrci za Grand Prix.

Osim u konkurenciji filmovi su prikazivani u već poznatom programu "Almost One", koja predstavlja radove koji zbog strogih festivalskih propozicija nisu uvršteni u konkurenciju, te u novom programu, "One Take in Love" koji je predstavio filmske uratke na temu ljubavi.

U okviru glavnog festivalskog programa priređen je i program "One Take In Space" koji filmove prikazuje u galerijskim i izložbenim prostorima, a ove je godine bio posvećen francuskoj filmašici Muriel Montini.

Popratni program festivala, uz retrospektivu Erika Poppea, zagrebačkoj je publici predstavio filmove londonskog natjecateljskog programa One Shot Movie Competition, te radove festivalskih gostiju, studenata njemačkog Sveučilišta u Hildesheimu, a organizirane su i radionice te okrugli stolovi.

Tjedan uoči otvorenja festival su najavile dvije izložbe - "Vrijeme prostora" u Galeriji Vladimir Bužančić s radovima petero hrvatskih autora, Vlaste Žanić, Antuna Maračića i autorskog tima Sandra Đukića, Marka Markovića i Branka Cerovca, te "Zastiranje" redatelja, scenarista i montažera Damira Čučića u Galeriji Greta.