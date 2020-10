Nemate društvo za putovanja? Ova ekipa organizira izlete za solo putnike

Koliko vam se puta dogodilo da ste negdje htjeli otputovati, ali jednostavno niste imali ekipu. Nekome datum nije odgovarao, nekome lokacija i na kraju ste morali odustati od izleta. Možda biste i otišli sami, no pomisao da ćete doći među već postojeće grupe prijatelja ili obitelji koje zajedno putuju vas je na kraju odbila od samog putovanja. Takvih problema putnika svjesni su u agenciji Wanderer Travel koja je odlučila organizirati izlete za samce. Ne, nije riječ o izletima na kojima se spajaju parovi, već o izletima zaljubljenika u putovanja koji jednostavno nemaju s kime putovati. Iza projekta stoje Vjeran Vukašinović, Domagoj Vidaković i Dina Grgurić koji su jako ponosni na već sva izleta za samce koja su iza njih i koji su bili uspješni te se nadaju da će takvi biti i svi ostali.

Na ideju o izletima za samce nisu došli preko noći, već je to ideja o kojoj su dugo razmišljali, no zbog obujma posla i tempa koji su imali organizirajući ture za strane turiste, jednostavno se nisu imali vremena posvetiti ovoj ideji. Stigla je korona, turistički dolasci su stali, a ovaj tim je odlučio to vrijeme iskoristiti kako bi realizirao već postojeću ideju.

- Agencija Wanderer Travel postoji već pet, šest godina i do sada smo isključivo radili sa stranim turistima, organizirali smo izlete za njih. Riječ je bilo o turama po cijeloj zemlji, svugdje gdje su mogli ići na jednodnevne izlete. Početak godine, što se tiče stranih dolazaka, bio je iznimno dobar i svi smo ostali zatečeni kada je stigla korona. Počeli su se otkazivati aranžmani i morali smo razmišljati malo drugačije. I prije same korone smo se ‘igrali’ s idejom izleta za samce. Znalo nam se dogoditi da nam dođu ljudi u agenciju i kažu da bi oni išli na putovanje, ali nemaju s kim i neugodno im je ići sami jer se ne žele ‘krpati’ drugima na izletu - objašnjava nam Dina Grgurić i dodaje kako im se sve nekako ‘poklopilo’.

- Vlasnica našeg prostora u Jurišićevoj je povezana s udrugama samaca i tako se sve spojilo. Tako smo odlučili iskoristiti koronu i odlučili napraviti takve izlete i posvetili smo se toj ideji jer smo imali vremena. Nismo izmislili toplu vodu. Takav koncept postoji svugdje u svijetu, samo kod nas još nije zaživjelo. Što se tiče samog koncepta, to nam nije bio nikakav problem. Ispuniti dan sadržajem je naš posao i to nam je bio najmanji problem. Volimo Hrvatsku i stalno putujemo kroz zemlju i nije nam bio problem organizirati izlete po Hrvatskoj. Nije problem pronaći mjesto za izlet jer je Hrvatska prekrasna i ima mnogo mjesta koja nisu razvikana - dodaje Dina i napominje kako su najviše vremena potrošili na sam naziv izleta.

- Veći nam je problem bio dati ime da bude jasno kome se obraćamo, ali da time ne odbijamo dio publike. Obraćamo se ljudima koji žele putovati, ali su trenutačno sami. To ne znači sami u ljubavnom smislu, već zbog raznih razloga nemaju suputnika s kojim bi mogli putovati. Htjeli smo otvoriti prostor za sve koji bi htjeli putovati, kojima je naš program privlačan i da znaju da će biti s ljudima koji su isto tako došli sami i neće se osjećati kao jedini solo putnici u grupi. Ovo su izleti za sve koji žele putovati, a trenutačno nemaju s kim - kaže Dina i dodaje kako su dosadašnji izleti bili i više nego uspješni.

- Prvi izlet nam je bio u kolovozu i odlučili smo ga provesti u Gorskom kotaru. Imali smo dovoljno vremena za organizaciju, a lijepo vrijeme smo odlučili iskoristiti za boravak u prirodi. Prvo smo stali u kaubojsko selo Roswell koje nas je sve oduševilo i divno smo se proveli. Zatim smo išli u špilju Vrelo, na ručak u Fužine te smo završili u Adrenalinskom parku Vrata. Moram reći da su svi koji su bili na izletu bili odlična ekipa. Dogodila se jedna sinergija, nešto što nismo ni mogli očekivati. Svi su jedni druge prihvatili, počeli smo se zabavljati još u autobusu kad smo krenuli. Bilo je 15 putnika i svi su bili zadovoljni. Nakon izleta smo otišli i na piće, a dio njih se vratio na drugi izlet. To nam je zaista dao vjetar u leđa za daljina putovanja - opisuje nam Dina i dodaje kako nemaju dobnu granicu za putnike.

- Nekako smo se fokusirali na skupinu od 40 do 60 godina što ne znači da nećemo primiti nekoga mlađeg ili starijeg. Jednostavno se obraćamo toj skupini, ali su svi dobrodošli. Želimo da nam se pridruže svi koji žele izbjeći taj nelagodni moment na putovanjima, kada dođete sami, a svi su već u nekim skupinama te ne želite nikome smetati, ali ni ‘stršati’. Potreba za takvom vrstom putovanja javlja se u svim dobnim granicama. Na putovanjima se rađaju se prijateljstva, dijele se kontakti i to je zapravo bit i izleta za samce - kaže Dina i dodaje kako su zadovoljni kako je prošao i drugi organizirani izlet.

- Išli smo u Petrinju i lokalni vodič nas je proveo kroz grad i tamo smo proveli dva sata. Ono što je bitno, svi su promijenili mišljenje o Petrinji, koji je mali grad, ali nudi puno toga. Imali smo i radionicu. Kada smo krenuli pitali smo putnike što ih asocira na Petrinju i uglavnom su odgovori bili rat i Gavrilović. Na povratku sam pitala što sad misle o Petrinji i odgovori su bili puno drugačiji što nam je jako drago.

Ostatak dana smo proveli na Kupi, imali smo utrku u čamcima, malu školu ribolova i poslije ručka smo se kupali. Bio je zaista poseban doživljaj i drago mi je da naši izleti daju neku novu perspektivu o Hrvatskoj - objašnjava organizatorica izleta za samce i dodaje kako je mnogo mjesta u Hrvatskoj koja su pogodna za ovakav tip putovanja i veseli se svakom sljedećem izletu.

- Slušamo želje naših izletnika i uvijek ih pitamo kamo bi htjeli ići na sljedeće putovanje i to ćemo sigurno realizirati u daljnjim mjesecima. Sigurno ćemo ići na Martinje, a dalje ćemo vidjeti. Maksimalni broj putnika ne postoji, otvoreni smo za sve, no smatramo da je idealan broj 40- 45 putnika, odnosno jedan puni autobus - dodaje Dina koja se veseli svakom sljedećem izletu.