Devet zabavnih činjenica o svinjama koje sigurno niste znali, a promijenit će vaš pogled na njih

Posljednjih se godina sve više istražuju svinje. O njima smo tako saznali mnogo toga: vole maženje (pogotovo po trbuhu), češkanje o stabla, opuštanje dok slušaju glazbu i igranje raznim igračkama. Njihov osjet njuha je oko 200 puta jači nego ljudski. Njušku najviše koriste za raspoznavanje mirisa i za prekopavanje zemlje, no ona im je važna i u emocionalnom smislu. Kad su prestrašene, njuškom dodiruju jedni druge kako bi se smirili ili kako bi umirili one oko sebe.

Uz sve to, veoma su socijalna bića: vežu se jedni uz druge, kao i ostale životinje, a kad je hladno, spavaju stisnuti jedni uz druge i to uz one svinje (i druge životinje) koje su im jako drage. Neke spavaju jedne na drugima, poput pasa, dok neke imaju razvijeniji koncept privatnog prostora, pa se malo odmaknu. U svakom slučaju, puno je toga zanimljivog, a mi vam donosimo popis fora stvari o svinjama.

1. Stvarno su pametne

Psi su inteligentni (prosječno) kao dvogodišnje diijete, a svinje kao trogodišnje. Brzo uče trikove i sjajno reagiraju na želju da se s njima radi. Imaju izvrsno pamćenje, a mogu se sjetiti stvari koje su se dogodile prije nekoliko godina. Dr. Stanley Curtis, prijašnji zaposlenik Sveučilišta Penn, stavio je loptu, frizbi i bučicu ispred nekoliko svinja te ih je uspio naučiti da preskoče, sjednu pokraj ili donesu bilo koji od objekata kad im je rekao. Isto tako, mogle su raspoznavati te objekte još tri godine poslije.

2. Nakon što dobiju mlade, mame svinje im pjevuše dok ih doje

Stvarno to rade i jako je slatko. Osim toga, uče hodati tako da ih mama doziva i pojašnjava gdje trebaju ići. Svoja imena znaju prepoznati već u drugom tjednu života.

3. Brze su

Ne kao munja dok nebom lunja, ali prilično. Premda ih obično doživljavamo kao bića nezainteresirana za kretanje, činjenica je da odrasle svinje mogu pretrčani 11 metara u sekundi. Ne znamo za vas, ali mi ne možemo toliko.

4. Ne znoje se

Nemaju puno lojnih žlijezda, pa se hlade (i štite od nametnika, te od prejakog sunca) - kaljužanjem. Nađu neku dobru, prekrasnu blatnu kaljuži u i temeljito se u njoj uvaljaju. Baš zbog toga bolje podnose hladnoću od vrućine, koje za njih znaju biti opasne.

5. Čiste su

Kao što smo naveli, ne kaljužaju se jer su prljave, nego zato da se rashlade i zaštite. Inače su, u prirodnom okružju, veoma čiste životinje. Na wc odlaze što dalje od mjesta na kojem spavaju i jedu, te na kojem se kreću.

6. "Razgovaraju"

Ne pretjerujemo, jer su u brojnim istraživanjima znanstvenici utvrdili 20 različitih vrsta zvukova koje svinje proizvode dok komuniciraju s drugima. Zanimljivo je zvukovi ovise o karakteru: vedrije svinje češće koriste jednu vrstu zvukova, od onih koje su zatvorenije.

7. Sanjaju

Baš kao i mi, dok spavaju njihov mozak procesuira stvari koje su se dogodile. I stvari kojih se boje.

8. Jedu sve

Svinja neće odbiti baš ništa što joj se ponudi, premda, naravno, to ovisi o karakteru. Recimo, Archibald iz osječkog azila Pobjede obožavao je Vegetu, iako je nije smio često dobivati. Poludio bi od sreće kad bi je namirisao, a kad je nije bilo, grintao bi i davao do znanja da ga hrane bezukusnim splačinama. Na kraju bi ih pojeo, jer glad ne pita.

9. Hrabre su

The Mirror je prije par godina pisao o tome kako je svinja Pru spasila svoju vlasnicu, koju je izvukla iz blata, iz kojeg nije mogla sama izaći. Tu je još i Priscilla, koja je spasila dječaka od utapanja, pa Sammy, koja je vodila vatrogasce do zapaljenog štaglja kako bi spasili njenog telećeg prijatelja Spota i Lulu, koja je pronašla pomoć za svoju vlasnicu koja je imala srčani udar. Svinja Tunia je otjerala uljeza, a druga, Mona, držala je za nogu sumnjivca koji je htio pobjeći dok nije došla policija.