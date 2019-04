MINISTRICA PROTIV POVEĆANJA ŠKOLARINA 'Rastrošnost Rektorata ne smije se prebacivati na leđa studenata, dobili su 18 milijuna kuna više no lani'

Sveučilište u Zagrebu nema opravdanja za povećanje studentskih participacija i rastrošnost Rektorata ne smije se prebacivati na leđa studenata, izjavila je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, komentirajući plan Sveučilišta u Zagrebu o povećanju participacija za redovne studente koji ne uspiju ostvariti 55 i više ECTS-bodova, o čemu je pisao Jutarnji list.

- Pisci Ustava sigurno nisu imali na umu ovakvo ponašanje kada su u Ustav uvrštavali autonomiju Sveučilišta. Ako troškove rektorata usporedimo s troškovima Ministarstva, u kojemu radi nešto više ljudi no u Rektoratu, vidimo značajno manje iznose – tvrdi Divjak. Po njezinim podacima, Ministarstvo za uredski materijal troši godišnje 340 tisuća kuna, a troškovi Rektorata iskazani u tablici (na dnu) iznose 4,8 milijuna kuna. Za reprezentaciju, na koju je u 2018. u Rektoratu potrošeno oko milijun kuna, Ministarstvo troši 200 tisuća. Teško mi je, dodala je ministrica, razumjeti ovakvo povećanje troškova Rektorata, obzirom da su iznosi prije bili bitno manji jer se za Rektorat izdvajalo tri do četiri posto, a sada deset.

U Ministarstvu ne vide potrebu za povećanjem iznosa studentskih participacija sa 7200 do maksimalnih 9600 kuna na 8400 do 10.200 kuna koliko su to zamislili na Sveučilištu. Očekuju da Sveučilište prikaže dodatne analize na kojima bi temeljili plan uvećanja.

- Vlada je u rujnu prošle godine donijela odluku o financiranju visokih učilišta i bitno povećala sredstva za financiranje sveučilišta. Konkretno, Sveučilištu u Zagrebu trebalo bi se financiranje povećati za 27 milijuna kuna, odnosno 15 posto više, uz uvjet temeljeno na rezultatima. Sva su sveučilišta uključena u pregovore, osim Sveučilišta u Zagrebu koje nažalost izbjegava financiranje vezano uz rezultate. Ako pogledamo povećanje koje su već dobili, jasno je da su za ovu godinu iz proračuna primili 18 milijuna kuna više no lani. U tom kontektstu, doista nema opravdanja za uvećanje studentskih participacija – poručila je Divjak, uz opasku kako viša cijena ECTS-a negativno utječe na studentski standard.

Na pitanje ima li kao bivša prorektorica Sveučilišta saznanja o tomu zašto se u troškovima Rektorata prikazuje i stavka o veterinarskim uslugama (iznosom 101.329 kuna), ministrica je odgovorila: "Doista ne znam što bi to značilo".