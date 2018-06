PREDSJEDNICA O REFERENDUMU O IZBORNOM SUSTAVU 'Zahtjevi su sasvim legitimni, očito su ljudi pokazali da žele promjene, mora se poštivati volja naroda'

Još se nisu smirile strasti od napada koji su Vlada RH i premijer Andrej Plenković u petak doživjeli od predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović, a s Pantovčaka via Osijek stiže novi udar na HDZ-ovu Vladu. Ovaj put predsjednica je podržala referendumske inicijative koje su posljednjih dana polarizirale javnost i koje su i vladajući i većina oporbe ocijenili neprihvatljivima. Ne i Kolinda Grabar-Kitarović, koja je prvo kazala kako se po pitanju referenduma drži preporuka Venecijanske komisije, da se ne miješa u referendume, ali na kraju ipak nije odoljela da zada još jedan udarac premijeru i Vladi.

- Međutim, isto tako moj je čvrsti stav da se mora poštivati volja naroda. U ovom slučaju, koliko je meni poznato, skupljeno je dovoljno potpisa te je i za državnike i političare bitno da uključe volju naroda. Voljela bih da volja naroda bude uključena i u druge sfere života, a građani su ovim potpisima očito pokazali da žele promjene, da se na neki način malo i protrese politički život u Hrvatskoj i političke elite. Pokazali su želju za izmjenama izbornog zakona, što je legitimno, ali su pokazali i da ljudi žele više participirati i imati veću ulogu u izboru svojih neposrednih predstavnika - kazala je Grabar-Kitarović što će sigurno izazvati nove burne reakcije. Nije, pak, željela komentirati Plenkovićevu izjavu o njezinoj pohvali Mostu i njihovu programu Pokret ostanka. Posjetimo, premijer je rekao da „nas Mostove ideje vraćaju desetljećima unatrag“.

- Pohvalila sam Mostove mjere za demografiju, a neću ulaziti u komentar onoga što je rekao premijer Plenković. To neka on sam objasni. Po meni su dobrodošli svi prijedlozi koji idu ka pozitivnom pristupu rješavanju najvećeg državnog problema, a to je demografija - poručila je predsjednica, koja nije željela komentirati niti izjavu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića o tome da je besprizorna laž priopćenje iz Ureda predsjednice kao reakcija na njegovu prethodnu izjavu vezanu uz famoznu zajedničku sjednicu.

- Ne želim uopće ulaziti u to. To je za mene zatvorena tema. Želim voditi pozitivan dijalog u cilju onoga što neprestano ističem i što je bila poanta svega kada sam nekoliko puta razgovarala s premijerom i predsjednikom Sabora da sjednemo i razgovaramo o demografiji, predstavimo te mjere. Želim da ozračje bude pozitivno - istaknula je Grabar-Kitarović dodavši i da se s premijerom zadnjih dana nije čula, ali i da vjeruje kako će sastanka svakako biti.

- Tu i tamo sjednemo i razgovaramo o mnogim pitanjima. Ne mogu zamisliti situaciju da ne razgovaramo - poručila je predsjednica nakon svečane sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije kojom je obilježen Dan županije. U svom govoru pred okupljenima, Grabar-Kitarović istaknula je kako je krajnje vrijeme da hrvatske Županije dobiju fiskalnu i funkcionalnu decentralizaciju te da Slavonija i Baranja više ne budu tema po iseljavanjima, nego po dobrim vijestima.

- Odlučna sam učiniti sve da se problem demografske obnove počne sustavno rješavati, kao prioritet hrvatske državne politike. Mjere koje sam pripremila spremne su za objavu. One će biti onoliko uspješne koliko budu ugrađene u mjere za snažniji gospodarski razvoj – istaknula je predsjednica, kojoj, pak, u ime Vlade nije ostala dužna ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac, ovaj put u svojstvu izaslanika premijera Plenkovića.

- Hrvatska Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem čvrsta je i odlučna u vođenju Hrvatske, osiguravanju stabilnosti zemlje, društva, gospodarstva, i spremno odgovara na sve izazove, pa i na pokušaje destabilizacije Vlade i državnih institucija. Spremna je konkretnim, mjerljivim i vidljivim rezultatima odgovoriti na sve politikantske interese onih kojima opće dobro i rješavanje poteškoća naših sugrađana uopće nisu od interesa. Moram se osvrnuti na pesimizam koji se trenutno događa, isprazni populizam i demagogiju, odgovaramo nastavkom provedbe strukturnih reformi, jačanjem gospodarstva, povećanjem zaposlenosti... Želimo vratiti optimizam Hrvatskoj. Prošle smo godine prvi put od neovisnosti postigli proračunski višak opće države i uprihodili više nego što smo potrošili, i to 2,75 milijardi kuna, smanjili smo poreze na 2,5 milijarde kuna, podigli minimalnu plaću za 10 posto te je ona porasla za 375 kuna u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se tjedno otvara 1150 novih radnih mjesta. Rješavamo najsloženije probleme koji su se gomilali godinama, ali svi moramo biti svjesni da se gospodarski oporavak ne događa sam od sebe i preko noći. Potrebno je ostvariti odgovarajuće uvjete, koje, dakako, ne stvaraju političke elite, već one kategorije političara koje su spremne služiti, a ne biti služene - bila je oštra Žalac pred auditorijem HNK u Osijeku, ali i nešto poslije u izjavi za javnost, kada je komentirala predsjedničinu pohvalu Mostu.

- Iznenadila me njezina podrška Mostu. Ne znam zašto je tome tako i ja isto očekujem otvoreni dijalog. Naravno da bi predsjednica trebala biti uz Vladu u kontekstu mjera koje smo zacrtali, posebno kada govorimo o području Slavonije, Baranje i Srijema. Najlakše je kritizirati, ali mene zanima ono konkretno - kazala je Žalac, koja je pokušala pojasniti i na koga je mislila u smislu „ispraznog populizma i demagogije.“

- Mislila sam na sve one koji upravo hodaju po Hrvatskoj i razgovaraju na temu koju ja smatram iznimno neprihvatljivom, posebice u kontekstu kada svi zajedno trebamo raditi i usmjeriti napore da našim ljudima bude bolje. Treba širiti optimizam, a ne pesimizam. Ne bih tako rekla da predsjednica širi pesimizam, ali kritike koje je uputila Vladi nama su neprihvatljive. Naš posao je konkretan i očekujem da tako bude na svim razinama vlasti – poručila je Žalac. Rat se nastavlja.