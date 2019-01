REPORTERI JUTARNJEG U VUKOVARU U KOJEM RASTU TENZIJE U školi iz koje dolaze i napadač i žrtva ogorčeni: 'Penava starim videom potiče sukobe'

Jedan je maloljetnik lakše ozlijeđen u Vukovaru nakon što ga je fizički napao njegov vršnjak. Dogodilo se to u srijedu poslijepodne na Autobusnom kolodvoru u Vukovaru. Naoko bi se ovaj događaj mogao podvesti pod uobičajeno ponašanje mladih, još jedan primjer vršnjačkog nasilja kakvi se, nažalost, svakodnevno događaju u cijeloj Hrvatskoj. No, u Vukovaru to u pravilu nikada nije tako.

Pogotovo kada su napadač i žrtva različite nacionalnosti - prvi Hrvat, a drugi Srbin - kao što je ovdje slučaj, ali često i obrnuto, pogotovo kada se to dogodi u vrijeme ponovnog podizanja međunacionalnih tenzija od strane lokalnih političara i pogotovo kada se to dogodi među učenicima iz iste škole koja se, eto, posljednjih dana u Hrvatskoj spominje u negativnom kontekstu istih tih međunacionalnih odnosa, premda je zapravo riječ o školi koja većini naših srednjoškolskih ustanova zapravo može biti uzor u radu.

Skandiranja

Što se dogodilo? Prvo je portal Zajedničkog vijeća općina srbi.hr u četvrtak objavio vijest kako je u srijedu navečer na kolodvoru u Vukovaru fizički napadnut maloljetni Srbin kojega je istukao maloljetni Hrvat, obojica učenici Srednje tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru, te da se to dogodilo samo dva dana nakon što je gradonačelnik Ivan Penava prozvao učenike Tehničke škole koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku jer na nogometnoj utakmici finala Kupa Vukovara između NK Vuteks Sloga Vukovar i HNK Vukovar ‘91. nisu ustali dok je bila intonirana hrvatska himna. Tvrdnju je dodatno potkrijepio videosnimkom na kojoj se vide i lica nekolicine mladića i koja je i danas dostupna na gradskoj stranici vukovar.hr. Reagirala je odmah i Dragana Jeckov, saborska zastupnica SDSS-a, koja je za portal Novosti rekla da je “napad rezultat konferencije za novinare gradonačelnika Penave i neprekidnog antisrpskog djelovanja”.

- Penava uporno ignorira trećinu svog stanovništva, a pravi gradonačelnici tako se ne ponašaju. Osim toga, na nogometnim igralištima i stadionima imali smo priliku svašta čuti, pa i skandiranja ‘Za dom spremni’ ili ‘Ubij, ubij Srbina’, pa se nekad na njih reagiralo, a nekad nije jer ih se nije čulo. Tako bi se moglo sada reći što bi bilo da Ivan Penava nije vidio tu djecu na igralištu - rekla je Dragana Jeckov, a Penavu smo zamolili za komentar ovog događaja, kao i tvrdnje koje je izrekla zastupnica Jeckov.

- Događaj ne mogu komentirati jer znam ono što sam pročitao u medijima, a pogotovo neću komentirati tvrdnje gospođe Jeckov i teze koje protura, jer ona dolazi iz kruga ljudi koji kreiraju kaos i onda se čude ako nešto ne štima - rekao je Penava.

Navijač Zvezde

Sama tučnjava, pak, prema onome što smo doznali, samo je nastavak ranije započetog sukoba između dvojice učenika. Policija je izvijestila kako se radi o sukobu “između pripadnika različitih navijačkih skupina”.

“Nakon verbalnog sukoba u kojem su sudjelovali dva pripadnika jedne navijačke skupine naspram tri pripadnika druge navijačke skupine uslijedio je fizički sukob dvije maloljetne osobe, u kojem je jedna maloljetna osoba lakše ozlijeđena”, izvijestili su iz PU vukovarsko-srijemske, što se otprilike podudara i s onime što nam je ispričala osoba koja je bila svjedok događaja.

- Napadnuti je bio sa svojom ekipom na kolodvoru, kad je došao napadač s još petoricom prijatelja i prišao mu te ga pitao: ‘Navijaš li ti za Dinamo’, na što mu je ovaj odgovorio: ‘Ne’. Inače, napadač je navijač Dinama, a napadnuti Crvene zvezde. Dečki koji su bili s napadnutim nisu se miješali, a ni ovi koji su došli s napadačem koji je iznenada potegnuo šaku i udario u glavu ovoga. On je pao na klupu i polomio jednu dasku, a ovaj ga je još jednom udario nogom i nakon toga su napadač i njegovi prijatelji počeli bježati. Napadnuti je ustao i potrčao za njima, ali su ovi već bili odmaglili, i to je bilo to - ispričao je svjedok.

Akutni problem

Ubrzo je došla policija kojoj napadnuti mladić u početku nije ništa želio reći, ali je onda ispričao što se dogodilo, a oni su mu rekli da se javi u postaju s roditeljima kako bi uzeli njegovu izjavu, nakon čega je on sjeo u autobus i odvezao se kući. Potom je s roditeljima prvo otišao k liječniku, a sutradan i u policiju na davanje izjave. U školi nije bio ni u četvrtak ni u petak. No, kako doznajemo, taj sukob ima svoju povijest. Naime, jesenas je došlo do incidenta u kojem je napadač iz ovog događaja istukao jednog dječaka, prijatelja ovoga koji je sada napadnut. Ljutit zbog toga, tinejdžer koji je sada napadnut tada je osvetio svog mlađeg prijatelja tako što je navodno istukao jednog mladića iz grupe ovoga koji je u srijedu bio napadač. Ispada da je riječ o akutnom problemu koji se ne može vezati uz neki poseban događaj.

O svemu smo htjeli razgovarati i s Đorđem Lukićem, ravnateljem Tehničke škole, ali u petak je bio na službenom putu. Na naš poziv se javio, ali nije htio razgovarati telefonski nego kad se vrati u Vukovar. No, školski kolektiv je ogorčen zbog svega što se događa posljednjih dana. Podsjetimo, riječ je o jednoj od najuspješnijih i najboljih škola u Vukovaru i Hrvatskoj koja iza sebe ima niz uspješnih projekta i u njoj se nikad nije dogodio nijedan međunacionalni incident, iako učenici pohađaju odvojenu nastavu na hrvatskom, odnosno srpskom, ali u istim smjenama.

- Izborna je godina, a mi smo mnogima trn u oku. Zar nije čudno da se baš sad izvlači snimka neke utakmice od prije par mjeseci i pri tome više puta apostrofira naša škola i naši učenici, iako na tom snimku ima 50 ljudi, mladih i starih, učenika koji ne idu našu školu..., ali samo se nas spominje u negativnom kontekstu. Ove godine upisali smo najviše učenika i čini se da to nekima smeta pa nas se treba opaliti po nosu, jer se izdižemo iznad prosjeka. Zato nam mladi i odlaze - rekao je jedan nastavnik Tehničke škole i dodao da je njima sve poznato i za ranije tučnjave ovih učenika koje su se događale izvan škole i nastave te da je ravnatelj, premda mu to nije bila obveza, s obojicom učenika razgovarao u želji da spriječi buduće sukobe i širenje netrpeljivosti.

Inače, vukovarski Živi zid prijavio je gradonačelnika Penavu pravobraniteljici za djecu zbog “kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju”, a sve zbog objave već spomenute snimke.

'Istražit ćemo je li Penava počinio kazneno djelo objavom snimke' Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević potvrdila je Jutarnjem listu da je već zatražila policijsko izvješće o nasilju nad srednjoškolcem, koji u vukovarskoj školi “Nikola Tesla” pohađa nastavu na srpskom jeziku, ali i o tome je li gradonačelnik Ivan Penava počinio kazneno djelo kada je prvo javno, na konferenciji za novinare, osudio učenike te škole jer nisu ustali prilikom intoniranja državne himne, a kasnije je videosnimku koja to “dokazuje” objavio na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara. - Zatražili smo izvješće PU Vukovarsko-srijemske o poduzetim mjerama u povodu vršnjačkog nasilja te o mogućem počinjenju kaznenog djela kojim se krši privatnost bilo kojeg djeteta. Također smo zatražili mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka u mogućoj povredi prava na privatnost djece tijekom konferencije za tisak gradonačelnika Ivana Penave u povodu 21. obljetnice mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, na kojoj je prikazan sporni videomaterijal u kojem se vide djeca. Smatramo da u javnopolitičkom prostoru ne treba koristiti djecu kao ‘argumente’ za političke kvalifikacije jer tada nerijetko postaju žrtve političke manipulacije. S obzirom na ova dva događaja koja su moguće povezana, očekujemo da institucije RH poduzmu mjere sukladno ovlastima te utvrde sve okolnosti i odgovornosti, kako odraslih osoba tako i djece koja su sudjelovala u vršnjačkome nasilju - poručila je Pirnat Dragičević. Predsjednik Kluba zastupnika SDSS-a Boris Milošević jučer je za Jutarnji list osudio napad na učenika, kao i ponašanje vukovarskog gradonačelnika. Njegov stranački kolega Milorad Pupovac poručio je kako je Penava prekršio Zakon o dobrobiti djece, međunarodnu konvenciju o pravima djece, kao i Zakon o osobnim podacima. Šef Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je kako je “premijer pozvao gradonačelnika Vukovara na razgovor i nada se da će doći do smirivanja napetosti”. (M. Špoljar)