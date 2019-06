U HRVATSKOJ SVE VIŠE LJUDI KORISTI DRONOVE Evo koja su vam sve odobrenja potrebna za letačke operacije s ovom bespilotnom letjelicom

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) u posljednjih pet godina bilježi stalni rast zahtjeva za registraciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova-dronova, kojih je početkom lipnja u Hrvatskoj bilo prijavljenih ukupno 2.200, doznaje se iz te Agencije.

Povećano registriranje operatora tih bespilotnih letjelica odnosno dronova u Hrvatskoj je počelo 2016., kada ih je, po podacima HACZ-a, bilo evidentiranih 299, nakon 99 u 2015.

Trend povećanja nastavio se i u 2017., kada ih je bilo 402, da bi u 2018. njihov broj porastao na 830. Od početka ove godine pa do 5. lipnja, prijavljeno je novih 499 operatora.

"Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo počela je voditi evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova 2015., kada je na snagu stupio Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova", kažu za Hinu iz te Agencije, dodajući da oni nemaju podatke koliko je dronova u zraku mjesečno ili na kojim područjima RH najviše lete, nego Hrvatska kontrola zračne plovidbe.

Također napominju da se dronovi najviše koriste za snimanje iz zraka, geodetske djelatnosti i fotogrametrijska snimanja, kao i da je primjetno kako više prijava dolazi od strane fizičkih osoba, a najmanje iz južnog dijela Hrvatske.

Za letačke operacije potrebna odobrenja i dokaz postizanja prihvatljive razine sigurnosti

"Po primitku potvrde prijave u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova operator smije izvoditi namjeravane letačke operacije u okviru kategorije za koju se evidentirao. Svi operatori sustava bespilotnih zrakoplova operativne mase veće od 900 grama obavezni su prije svakog leta putem AMC portala uspostaviti tzv. ad-hoc strukturu zračnog prostora", objašnjavaju iz HACZ-a procedure za korištenje dronova, naglašavajući da je u njihovoj nadležnosti izdavanje potvrde prijave u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova, dok je uspostava tzv. ad-hoca u nadležnosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Prije izvođenja letačkih operacija sustavom bespilotnog zrakoplova operator još mora provjeriti za predviđenu lokaciju koja još odobrenja mora ishoditi, a jedno od njih je i primjerice od Državne geodetske uprave za snimanje iz zraka.

"Visine leta određene su po kriteriju kontroliranog i nekontroliranog zračnog prostora, a ne po naseljenosti područja. Bespilotnim zrakoplovom ili dronovima dopušteno je letenje u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 metara iznad razine tla ili do 50 metara iznad prepreke, ovisno što je više, kao i u kontroliranom zračnom prostoru izvan prostora polumjera 5 kilometara od referentne točke aerodroma na visini do 50 metara iznad razine tla", ističu iz HACZ-a.

Iznose pritom i da Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova razlikuje kada se bespilotnim zrakoplovom izvode letačke operacije, a kada se koristi za potrebe rekreacije i sporta, pa tako svi koji planiraju dronove koristiti za letačke operacije u naseljenom i u nenaseljenom području, danju ili noću, i ako je operativna masa bespilotnog zrakoplova veća od ili jednaka 250 grama, privatno ili u poslu, moraju biti upisani u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova i za to uplatiti propisanu upravnu pristojbu.

"Operator sustava bespilotnog zrakoplova može ishoditi odobrenja, uz uvjet da postoji opravdana potreba i da je dokazao postizanje prihvatljive razine sigurnosti. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje odobrenje na određeni rok i pri tome uzima u obzir razinu procijenjenog rizika koju letačke operacije predstavljaju za područje u kojem se izvode, a može i provesti nadzor operatora i tražiti izvođenje demonstracijskih letova", opisuju poceduru iz te Agencije.

Kako bi se uskladili s budućom europskom regulativom, ta je agencija početkom lipnja ove godine omogućila aplikaciju kojom se operatori bespilotnih zrakoplova mogu besplatno online registrirati za odobrenje putem platforme e-građani, uz poruku da će hrvatski državljani koji će se kao operatori sustava bespilotnih zrakoplova registrirati putem tog sustava biti oslobođeni plaćanja pristojbi.

Putem te aplikacije, koju je HACZ razvio s partnerima, online se mogu registrirati i strani operatori dronova, a aplikacija je namijenjena za registraciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova koji izvode radove iz zraka, bez obzira da li rade za osobne potrebe ili za naknadu, kao i za one koji će koristiti sustave bespilotnih zrakoplova za rekreaciju i sport.