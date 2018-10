FOTO: POKRETNE STEPENICE RAZDORA U CENTRU ZAGREBA Zaštitari branili stepenice od servisera: 'Zašto ste iskeširali pola milijuna kuna za popravak!?'

Importanne Centar je ponovno postao mjesto sukoba Grada i Uprave toga centra, a razlog su opet pokretne stepenice. Serviseri unajmljeni od strane Grada trebali su danas ujutro spojiti stepenice na gradsku struju te završiti zadnje zahvate za njihovo ponovno funkcioniranje. Majstore je pak na stepenicama dočekalo nekoliko zaštitara Importanne Centra koji su svojim tijelima spriječili majstore, ali i građane da ih koriste.

- Danas su stepenice trebale biti gotove. Servis je napravljen, potrebno je finiširati neke stvari i stepenice, koje su na javnoj površini, trebaju se još samo priključiti na gradsku struju da bi bile puštene u funkciju. Međutim, jutros smo ostali neugodno iznenađeni brojem zaštitara Importanne centra koji su jednostavno onemogućili korištenje javne površine i prikapčanje na struju – rekao je Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Nakon toga je Grad pozvao svoje zaštitare i policiju, koja je naposljetku dopustila spajanje stepenica na gradsku struju. Ipak, zaštitari su ostali na svome mjestu i nisu dopuštali ikome da koristi stepenice. Građani su svako malo zastali i gledali u stepenice koje se kreću te pitali zašto se ne mogu koristiti njima. To pitanje je pogotovo zanimalo roditelje koji su morali nositi kolica s djecom po stepenicama. Zaštitari nisu mogli ponuditi odgovor, ali je to zato učinila Nevenka Zečević, direktorica Importanne Centra. Ona je poručila kako je Grad neovlašteno te bez njihova dopuštenja provodio servis te kako stepenice nisu i dalje sigurne za korištenje.

- Zaštitari moraju štititi vlasništvo Importanne d.o.o.-a i pokretne stepenice to jesu od 1994. godine. One su upravo od strane Importannea kao investitora i izvođača ovoga objekta, ugrađene kao dodana vrijednost ovome putu prema donjem dijelu, kao nešto što će služiti svim građanima. Stepenice će početi raditi čim se steknu uvjeti da one budu sigurne jer za sada ne mogu dobiti atest i ne znam što je Grad ovdje tri tjedna radio i plaćao oko pola milijuna kuna za njihov navodni popravak – kaže Zečević, no nije odgovorila do kada će zaštitari "čuvati" stepenice.

U Gradu najavljuju da će stepenice s radom početi sutra, ali iz Importanne Centra uzvraćaju da stepenice još uvijek nisu sigurne za upotrebu. Podsjećamo, pokretne stepenice su izvan funkcije još od početka ljeta, a Grad i Importanne se već mjesec dana ne mogu dogovoriti oko njihova popravka.