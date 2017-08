TAJNI SASTANAK U TORNJU Najbogatiji Mađar želi kupiti Belje, hoće i vilu koja je san brojnih imućnih ljudi, a treći prohtjev sve je jako iznenadio...

Sándor Csányi, najbogatiji Mađar, sastao se ovih dana s izvanrednim povjerenikom Vlade za Agrokor, Antom Ramljakom. Tu poslovno, pa i politički vrlo intrigantnu informaciju potvrdio nam je izvor blizak novoj upravi najveće hrvatske kompanije.

Csányi je prema nalazima Forbesa prvi mađarski milijarder. Ima fascinantne političke i poslovne veze te se može reći da je uz Viktora Orbana, s kojim je u vrlo dobrim odnosima, jedan od najmoćnijih ljudi Mađarske.

OTP banka

Taj poslovni čovjek najpoznatiji je kao najveći dioničar i predsjednik velike mađarske financijske OTP grupe u čijem sastavu posluje i OTP banka, koja već dulje ima otvorenu banku u Hrvatskoj, a nedavno je kupila i Splitsku banku od francuske Societe Generale te je time postala jedan od vodećih igrača i na hrvatskom bankarskom tržištu. Inače, Csányi je i vrlo utjecajan u mađarskom MOL-u, gdje je godinama član MOL-ova odbora direktora. Dodajmo kako je svojedobno Csányijeva OTP banka imala i značajnu pozadinsku ulogu u zajmu Podravki, kad su kasnije optuženi menadžeri pokušali prikriti margin kredit za tajno preuzimanje kompanije. Valja podsjetiti da je Csányi bio na glasu kao jako dobar prijatelj Ivice Todorića te su se obojica žalili kako bi vrlo rado sklopili neki posao, ali im to ne polazi za rukom. Vjerojatnije je da su bili vrlo dobri poznanici koje je, osim izuzetnog bogatstva, povezivao lov. Doznajemo da je Csányijev posjet Agrokoru bio više kurtoaznog karaktera, ali takav je jedino i mogao biti jer se do formiranja stalnog vjerovničkog vijeća ionako u Agrokoru ne mogu dogovarati transakcije od supstancijalnog značaja za sustav, kao što bi, recimo, bila prodaja njegovih ključnih sastavnica koncerna. No, iako je sastanak bio kurtoazan, to ne znači da Csányi nije pokazao izuzetan poslovni interes te je iskoristio priliku da Ramljaku pojasni svoje namjere i najavi moguće velike transakcije. Tako, primjerice, mađarski superbogataš nije tajio velik interes za Belje.

Doznajemo da ga već dulje intrigiraju obradive površine koje kontrolira Belje, baš kao i njegovi proizvodni potencijali. Kad bi zemlju Belja spojio sa svojom preko granice u Mađarskoj, Csányi bi vjerojatno postao Europljanin koji kontrolira najveću količinu poljoprivrednih površina u EU, jer trenutačno u Mađarskoj drži oko 35 tisuća hektara. Drugim riječima, budu li Agrokorovi vjerovnici prodavali Belje, Csányi će prvi dati ponudu. Na sastanku s Csányijem navodno je bilo riječi i o mogućim poslovnim sinergijama njegovih proizvodnih kapaciteta s Agrokorovima, a u tom kontekstu spominjao se PIK Vrbovec.

Zašto klinika?

Nije iznenadio ni Csányijev interes za prekrasnu vilu u Medveji koja je u vlasništvu Agrokora. Vila u Medveji jednostavno je objekt koji sam po sebi budi želju za posjedovanjem kod europskih bogataša, a i inače je kod Mađara očigledan trend rasta aspiracija prema atraktivnim nekretninama na Jadranu.

No, dobro upućene u razgovore između Ramljaka i Csányija jako je iznenadio interes mađarskog bogataša za polikliniku Aviva. Taj interes čudi, baš kao što je hrvatsku javnost iznenadila odluka Ivice Todorića da svojedobno kupi tu polikliniku u Nemetovoj.

Kako god bilo, lako je moguće da će Csányi sklopiti više poslova s Agrokorom nego kad ga je vodio njegov “veliki prijatelj” Todorić, koji nikad nije bio sklon prodaji kompanija. Csányi je, valja naglasiti, u velikom poslovnom zamahu u cijeloj regiji. Trenutačno je fokus na širenju financijskog poslovanja.

Bit će zanimljivo pratiti hoće li investicije Csanya biti politički prihvaljive hrvatskim vlastima. S preuzimanjem Splitske banke nije imao problema.