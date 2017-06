Jedinstveno arhitektonsko remek-djelo na otoku Lopudu

Prva reakcija kada sam nedavno naišla na fotografije Ville Santo Spirito bila je jednostavna i kratka. To je to. Ovako izgleda savršeno obnovljena i uređena kamena kuća. Od lokacije i pogleda do predivno uređenog vrta i elegantnog interijera, ova kuća ima baš sve kako treba.





Riječ je o još jednom izvrsnom ostvarenju arhitekta Stevena Harrisa i dizajnera Luciena Rees Robertsa, vlasnika nagrađivanog njujorškog studija. Ovaj dvojac s tvrtkama smještenim u istom Tribeca potkrovlju u New Yorku surađuje na gotovo svim projektima, od arhitekture do dizajna interijera i krajolika, a iza sebe imaju široki spektar projekata diljem svijeta koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Njihova su ostvarenja inspirativna i nadahnjuju i svi zrače neizmjernom elegancijom. Umjetnost, svjetlost, kontekst mjesta i karakter klijenta imaju bitnu ulogu u njihovim projektima pa tako ni Villa Santo Spirito nije iznimka, koju su kupili i restaurirali za sebe te na originalan način spojili tradicionalnu kamenu kuću, sveprisutnu na Jadranu, s modernim dizajnom.









Villa Santo Spirito danas je vrlo lijepo obnovljena rustikalna kuća iz 15. stoljeća smještena na povišenom rubnom dijelu otoka Lopuda u dubrovačkom arhipelagu. Pogled na ovo jedinstveno arhitektonsko remek-djelo otkriva lijepo sačuvane kamene zidove protkane suvremenim arhitektonskim rješenjima. Elegantan i moderni namještaj poput čistih bijelih stolica, sofe i kreveta unijeli su u ovu rustikalnu kamenu kuću suvremeni štih koji joj izvrsno pristaje.











No, nije sve izgledalo tako čarobno kada su 2009. godine nizom sretnih događaja odlučili kupiti ovo iznimno imanje s četiri kamene kuće i panoramskim pogledom na more. U središnjem dijelu posjeda nalazi se glavna kuća koja je imala samo kostur kuće iz 15. stoljeća, dok je izvorni interijer u potpunosti propao i zahtijevao veliku pažnju.









Spremni na veliki izazov i svjesni potencijala koji kuća ima, par je krenuo u opsežnu obnovu koja je godinu dana bila omiljena tema razgovora u mjestu. "Naša je strategija bila održati jednostavne i izvorne oblike, kao da je kuća oduvijek bila tamo, netaknuta", izjavio je za AD Harris. Prekomjerna restauracija je uvijek latentni rizik dobrih namjera očuvanja, a dizajneri namjerno njeguju osjećaj autentičnosti bez suvišnih detalja.







Da je riječ o iznimnom projektu u kojem se mislilo na svaki detalj potkrepljuju i činjenice da su na kuću postavili ručno izrađen krov i podne pločice, obnovili su i poboljšali kamene zidove te sačuvali i restaurirali postojeće drvene grede. U interijeru veličine 140 četvornih metara stvorili su velike otvorene prostore te izmijenili postojeći tlocrt kuće.





Željeli su maksimalno iskoristiti predivan pogled na more koji se pruža iz kuće pa su dnevni boravak smjestili na kat kuće, dok su kuhinja i blagovaonica sada u prizemlju, s francuskim vratima koja vode u raskošan vrt.



Kuću trenutačno možete unajmiti putem Airbnb-a.

Foto: Scott Frances

