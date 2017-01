ZBOG VREMENSKOG KAOSA PRIJEVOZNICI GUBE OKO 1000 KN PO SVAKOM KAMIONU KOJI STOJI 'Pogledajte što se događa kad ne vozimo, police trgovina su prazne!'

Loši vremenski uvjeti koji traju već danima, a koji uključuju snažne mećave, lošu vidljivost, snijeg i orkansku buru, doveli su do toga da su mnoge ceste zatvorene.

Kamioni su parkirani uz ceste, a vozači se smrzavaju u kabinama i ne znaju kad će moći krenuti dalje i dostaviti robu koju su natovarili. Gospodarstvo trpi, no preciznih podataka kolika je šteta zasad nema. Prema nekim preliminarnim procjenama, ona bi mogla biti značajna. Najgore su, kako se može čuti u neformalnim razgovorima s poduzetnicima, prošli prijevoznici na rijekama Savi i Dunavu kojima brodovi stoje okovani ledom.

- Okovani smo... Ne možemo nikud. Sva plovila stoje zbog leda... I ne znamo dokad će to trajati jer su najavljeni novi minusi. Imamo više od 25 plovila na Savi i Dravi, a usidreni su još od početka godine kad se sve zamrzlo. Čak i ranije nego što je bila mećava. Na Dunavu stojimo, pa malo krenemo, pa opet stojimo... I tako unedogled. Na snagu je stupila i službena zabrana prometa. Ne možemo raditi utovar ni istovar. Ne možemo ni do luka u Rumunjskoj. Ipak, posada je na sigurnom.

Zbog niskih temperature smrznula se i Sava. No, situacija na Savi nije tako dramatična, jer smo se jedva nekako uspjeli pokrenuti. Trpimo veliku štetu. Prema prvim izračunima, ona je preko 1,3 milijuna kuna. Međutim, taj iznos će i dalje rasti - požalio se Hrvoje Pavlak, direktor tvrtke Dunavski Lloyd, koja obavlja poslove riječnog transporta na području Dunava, Drave i Save.

Krizna situacija počela je još prošli mjesec, kada je Dunav imao niski vodostaj, kaže Pavlak. On je bio, kako nam je Pavlak zorno to pojasnio, kao usred ljeta, kada su velike suše, i to je, zapravo, razlog što su se rijeke smrznule pri ovim temperaturama. No, čini se, nitko se iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture nije potrudio pomoći brodarima.

- Apeliramo prema Ministarstvu prometa da se pomogne brodarima. Žao nam je što nas nitko nije kontaktirao od početka ove krizne situacije - dodao je Pavlak

Da se radi o jednoj od većih vremenskih nepogoda zadnjih nekoliko godina, potvrdio je i Darko Vukadinović, predsjednik Udruženja cestovnog teretnog prometa HGK.

- Štete ćemo moći zbrajati tek kad vidimo koliko su vozila čekala zbog vremenskih nepogoda. Takve su nepogode da im rad hitnih službi ne može pomoći. Ovo su definitivno štete gdje prijevoznici gube više od 1000 kuna po vozilu dnevno - rekao je Vukadinović.

Značajan su problem, osim snijega i zaleđenih cesta, i veliki udari vjetra zbog kojeg su zatvorene ceste kod Oštrovice i Svetog Roka, pa se kamioni ne mogu pomaknuti.

- Svi kamioni stoje... Ništa, ama baš ništa, ne može doći do Rijeke, Kvarnera, Istre, a čak je i Dalmacija zatrpana snijegom. Svi oni prijevoznici koji imaju posla prema Dalmaciji trpe ogromne gubitke jer kamioni ne mogu proći. Na našu tvrtku vremenske neprilike dosta utječu. Ne stoje nam sva vozila, ali ako ih stoji i samo desetak, onda je i to značajna šteta - tvrdi Petar Šimić, dopredsjednik HUP Udruge malih i srednjih poduzetnika te predsjednik Uprave tvrtke Primacošped.

Prema njegovoj računici, trošak kamiona i drugih teretnih gospodarskih vozila je otprilike 200 eura dnevno. Kako imaju problema već sedam dana, pojašnjava Šimić, s desetak vozila koja stoje, ukupna šteta im ispada oko 14.000 eura, odnosno oko 100.000 kuna.

Primacošped ima flotu od 70-ak vozila, a većina ih je prevozi teret u Europi, tako su još i dobro prošli. Iako su njihove štete značajne, veću štetu trpe prijevoznici koji posluju samo na domaćem tržištu.

Kamioni ne voze, police u trgovinama prazne

Pošto kamioni zbog loših vremenskih uvjeta ne voze već tri dana, trgovački centri u koje su trebali dovesti robu, zjape poluprazni.

autobusiikamioni.blogspot.hr

Jedan vozač na svom je blogu ‘Autobusi i kamioni’ objavio fotografije praznih polica i hladnjaka u jednom trgovačkom lancu u Rijeci.

autobusiikamioni.blogspot.hr

- Kamioni ne voze samo tri dana, a pogledajte što se dešava. A zamislite da ne vozimo 20 dana ili više, život bi bio nezamisliv. Zato jedna poruka svima: poštujte vozače jer bez njih vaš život ne bi mogao biti normalan! - poručio je vozač kamiona na svom blogu.