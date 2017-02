7 dizajnerskih savjeta kako urediti mali stan

Urediti mali stan tako da izgleda fantastično pothvat je koji nije izvediv bez pažljivog planiranja i brižljivog biranja pravih boja, komada namještaja i detalja koji će ga pretvoriti u prostor vrijedan divljenja. Unatoč svim izazovima s kojima se moramo suočiti pri uređenju prostora, jedna stvar ipak ide u prilog malim stanovima. S obzirom na to da imate ograničen broj kvadrata i puno manju površinu koju morate urediti, bez zadrške možete uložiti u kvalitetnije i luksuznije materijale jer ih ne treba puno kako biste dobili odlično uređen prostor. Obožavate izgled mramora? Zahvaljujući tome što vam je kuhinja mala bit će vam potrebno tek metar ili dva mramora da stvorite svoju radnu plohu iz snova. Sviđa vam se zaista elegantna tapeta? Nekoliko metara bit će vam dovoljno da postignete taj poseban efekt u svojim prostorijama! Kojim se još trikovima možete poslužiti kako biste uredili svoj dom u stilu saznajte u nastavku!

Dobro osmislite svoj prostor.



Prije nego što se počnete žaliti da imate malo prostora na raspolaganju, pokušajte promijeniti svoj način gledanja na situaciju i počnite je doživljavati kao izazov! Pažljivim planiranjem izbjeći ćete početničke greške koje vas mogu stajati vremena, novca i prostora. Umjesto toga izmjerite dobro sve i uzmite u obzir namjene pojedinih prostorija i zona. U malom stanu prostorije znaju imati više funkcija koje treba uzeti u obzir prilikom osmišljavanja najboljeg rasporeda. To što živite u malom stanu ne znači da se morate ograničiti na najosnovnije. Stvorite dramatičan prostor, iskoristite boju kako biste istaknuli određene detalje, poigrajte se s rasporedom u prostorijama i pokušajte ostvariti najvišu razinu funkcionalnosti a da ne žrtvujete udobnost. Uložite u višenamjenske i pokretne predmete koje možete premještati po potrebi. Vaš prostor treba biti osmišljen za druženje, rad i život, a sve s puno karaktera i šarma.



Revizija je ključ.



Nakon što ste se upustili u kreativno promišljanje prostora i maštanje nemojte zaboraviti da u jednom trenutku morate provesti kratku reviziju svojih ideja i želja kako biste odredili koji su vam prioriteti odnosno što vam zaista treba, a što ne. Odaberite one komade koje možete iskoristiti na više načina, a riješite se predmeta koji stvaraju nered i zagušuju vaš prostor. Zadržite one predmete i namještaj koji imaju zanimljivu priču i odraz su vaše osobnosti.

Nemojte žrtvovati dobar stil.



Stil i kvaliteta ne moraju patiti zbog veličine vašeg doma. Postoje pametna rješenja za prostore svih veličina, samo ih treba potražiti. Prije kupnje razmotrite svaki komad pažljivo kako biste pri namještanju svojih prostorija uspješno spojili modu i funkcionalnost te pritom izrazili svoj osobni stil.



Zadržite se na neutralnom teritoriju.



Kako biste dobili vizualno povezan i cjelovit prostor koji je pritom svijetao i prozračan, odaberite neutralnu paletu kao osnovu svog uređenja. Od klasične bijele do dramatične boje ugljena i antracita pa sve do boje čokolade, neutralne boje na zidovima i većim komadima namještaja omogućuju vam da se poigrate s izražajnim dekorativnim detaljima, uzorcima i teksturama. Prije nego što kupite veće zalihe, potražite testere boja koje sežu od sasvim svijetlih pa do tamnih neutralnih nijansi i isprobajte ih prvo u svom prostoru

Neka vaš prostor obilježavaju ove tri karakteristike.



Dom koji ste stvorili lako može postati prepun predmeta koje možda ne koristite svakodnevno, nisu u skladu s ostatkom prostora ili su jednostavno višak. Kada promatrate svoj prostor, imajte na umu tri karakteristike koje on mora ispunjavati, a to su funkcionalnost, udobnost i odražavanje vašeg osobnog stila. Samo ćete tako dobiti prostor u kojem se zaista dobro osjećate. Usto bi u svaku prostoriju trebalo dodati i element teksture jer ona dodaje toplinu uređenju. Uložite u kvalitet umjesto u kvantitet kako biste svom domu dodali samo praktične komade s puno stila.



Uložite u elegantna rješenja za odlaganje.



Kako biste sve svoje stvari držali urednima, one koje ne koristite svakodnevno uložite u elegantna rješenja za odlaganje predmeta. Ako dobro rasporedite svoje komade namještaja, oni vam mogu poslužiti na više načina pa tako komoda za odjeću može funkcionirati i kao noćni ormarić. Kolica na kotačima još su jedan praktičan komad koji možete seliti iz jedne prostorije u drugu, ovisno o potrebi

Odaberite za svoj prostor multifunkcionalne komade namještaja.



Dok trendovi dolaze i odlaze, kada se radi o malim stanovima nova rješenja najčešće su ipak kvalitetni dizajnerski predmeti koje odlikuje visok stupanj funkcionalnosti pa zato u njih vrijedi i uložiti. Iskorištavanje dostupnog prostora u visinu, postavljanje polica na koje se predmeti mogu i objesiti i ugradnja pametno osmišljenog namještaja omogućit će vam da svoj prostor iskoristite do maksimuma.

Izvor: My Domain

Foto: Pottery Barn