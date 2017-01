Na Sljemenu će se 3. i 5. siječnja već tradicionalno održati utrke Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa ‘Snow Queen Trophy’. Oko 23 milijuna kuna je uloženo u cijeli projekt, koji će ove godine biti pojačan natjecanjem ukupnih pobjednika FIS Svjetskog kupa u samom centru Zagreba.

Naime, uz organizaciju uobičajenih slalomskih utrka ove se godine upravo na dan održavanja muške utrke 5. siječnja, obilježava 50 godina prve utrke Svjetskog kupa u alpskom skijanju koja će se proslaviti u centru grada 4. siječnja skijaškom utrkom ukupnih pobjednika Svjetskog kupa od Zagrebačke katedrale, Bakačevom ulicom do Trga bana J. Jelačića.

Utrka počinje u 19.45 sati, a među proslavljenim skijaškim velikanima gradskom stazom će skijati Janica i Ivica Kostelić, Marc Girardelli, Alberto Tomba, Marcel Hirscher, Anemarie Moser-Pröll, Petra Kronberger, Pernilla Wiberg, Tina Maze, Renate Götschl, Michaela Dorfmeister, Nicole Hosp i mnogi drugi.

Radovi na postavljanju staze u Zagrebu već su počeli, možete ih pogledati u galeriji:

Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 1/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 2/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 3/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 4/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 5/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 6/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 7/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 8/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 9/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 10/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 11/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Zatvori FOTO: POGLEDAJTE NAJDETALJNIJI PRIKAZ POSEBNE REGULACIJE PROMETA U ZAGREBU Zbog Snježne kraljice uvode se brojna ograničenja, neke su ulice zatvorene Slika 12/12 Započeli su radovi na uređenju skijaške staze u Bakačevoj ulici na kojoj će se u sklopu Snježne kraljice obilježiti 50. godišnjica prve utrke Svjetskog kupa. Staza će biti dugacka 150 metara, spustat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca. Damjan Tadić / CROPIX Previous Next

Povodom utrke u centru grada MUP je na svojim stranicama objavio pripćenje vezano uz regulaciju prometa pa ako ste ovih dana planirali hodati centrom Zagreba, pogledajte koje će ceste biti zatvorene za automobile i pješake:

'Povodom održavanja skijaških natjecanja FIS Svjetskog kupa pod nazivom ‘Snow Queen Trophy’ i zatvaranja prometa dana 3. i 5. siječnja 2017. godine, za sav promet, osim busa ZET-a, vozila s dozvolom i akreditacijom, na području Zagreba zatvaraju se sljedeće ceste:

Sljemenska cesta od raskrižja na vrhu Sljemenske ceste kao i cesta prema Tomislavovom domu, 1. 1. 2017. od 6 do 6. 1. 2017. do 12 sati,

istočna prometna traka Ulice Kaptol od kružnog toka ispred Katedrale, Bakačevom ulicom sa završetkom na Trgu bana J. Jelačića, od 1. 1. 2017. od 18 sati do 5. 1. 2017. do 6 sati – ostavit će se slobodan prolaz za automobile po Ulici Kaptol od Katedrale do Ulice Pod zidom po slobodnoj prometnoj traci, a prolaz pješaka bit će po zapadnom nogostupu do Trga bana J. Jelačića;

Ulica Bliznec i Sljemenska cesta, od Blizneca do Šestinskog lagvića, 3. 1. 2017. od 9 do 19 sati i 5. 1. 2017. od 10 do 21 sat;

Gračanska cesta i Markuševečka cesta, od Blizneca do Jazbine, 3. 1. 2017. od 9:30 do 19:00 sati i 5. 1. 2017. od 10 do 21 sat. Promet vozilima stanara Gračana u vrijeme zabrane bit će dozvoljen samo iz pravca Markuševca i Jazbine;

Ksaverska cesta, istočni kolnik, od Jandrićeve ul. do Gračanske c. i Ul. Mlinovi od Gračanske do Jandrićeve, 3. 1. 2017. od 9:30 do 19 sati i 5. 1. 2017. od 10:30 do 21 sat – promet će se odvijati obilazno Jandrićevom ulicom iz kojeg razloga se na istoj u potpunosti zabranjuje zaustavljanje i parkiranje vozila;

Prilaz kraljičinom zdencu od Šestinske ceste do Šestinskog lagvića 3. 1. 2017. od 10 do 19 sati i 5. 1. 2017. od 10:30 do 21:30 sati,

Ulica Kaptol i Bakačeva ulica, 4. 1. 2017. od 17 do 23 sati;

MUP

Od 22. 12. 2016., za sav promet, osim vozila s dozvolom i akreditacijom, na području Gornje Bistre zatvaraju se sljedeće ceste:

Sljemenska cesta od 2. 1. 2017. do 6. 1. 2017.;

Bolnička, Ribnička, Bajzečeva, Radićeva, Vinogradska, Sejurska, Strojarska, Tesarska i Gorska ulica, 3. 1. 2017. od 7:00 do 19:00 sati i 5. 1. 2017. od 10:30 do 21 sati. Promet vozilima stanara Gornje Bistre u vrijeme zabrane bit će dozvoljen samo radi dolaska i i parkiranja u dvorištu obiteljskih kuća.

Za promet će se zatvoriti Sljemenska cesta od Pila do Huinjke 3. 1. 2017. od 9 do 20 sati i 5. 1. 2017. od 10 do 22 sati.

Zatvaranje i preusmjeravanje prometa te privremenu regulaciju prometa označit će se odgovarajućom prometnom signalizacijom, a na blokadnim punktovima prometom će upravljati policijski službenici i redarska služba.

MUP

Slijedom privremene regulacije prometa i preusmjerenja na alternativne pravce, ostavljena je mogućnost prometovanja vozila alternativnim pravcima Mirogojskom cestom, Remetskom cestom, Kamenitim stolom, Ulicom Šušnjići i Kvintičkom ulicom do Gračanske, zatim Ulicom Jazbina i Štefanovec do mjesta zabrane prometa, kao i pravcem Pantovčak, Šestinski vijenac, Šestinskom cestom i Mlinovima do mjesta zabrane prometa.

Molimo sve građane da poštuju postavljenu privremenu regulaciju prometa i pridržavaju se uputa policijskih službenika i redarske službe.’

MUP

Podsjetimo, ulaznice su za ovogodišnju Snježnu kraljicu 50 posto jeftinije, pa tako za žensku utrku iznosi 30 kuna za odrasle te 15 kuna za djecu od 7 do 15 godina. Ulaznice za mušku utrku dostupne su po cijeni od 50 kuna za odrasle te 25 kuna za djecu od 7 do 15 godina, a kao i prethodnih godina i ovaj puta moguće je kupiti paket ulaznica za obje utrke čija je cijena 60 kuna za odrasle te 30 kuna za djecu, a za sve građane s ulaznicom osiguran je prijevoz do Sljemena.

Organizirani prijevoz kreće na terminalu Mihaljevac do kojega se može stići tramvajem, osobnim vozilom ili autobusnim linijama 102 Britanski trg – Mihaljevac i linijom 233 Mihaljevac - Markuševac, a važno je napomenuti i da se na Sljeme ne može vlastitim vozilom nego jedino busevima ili pješice. Izvanredna stanica bit će postavljena na Ksaverskoj cesti, neposredno prije raskrižja s Gračanskom cesto, odakle će prometovati dvije izvanredne autobusne linije. Na dan ženske utrke autobusi polaze od 10 sati, a polaze sa Sljemena u 19 sati, dok na dan muške utrke polaze u 11, a zadnji autobusi vraćaju s u 21 sat. Na svim pristupnim putevima od autobusa do gledališta nalazit će se predstavnici Hrvatskog planinarskog saveza koji će usmjeravati posjetitelje.

U cijenu ulaznice je uključena i cjelodnevna besplatna konzumacija hrane i piće, a u ponudi će biti grah s kobasicom, hot – dogovi, sendviči, grickalice, čokoladice te čaj i bezalkoholna pića. Distribucija hrane i pića bit će u šatorima, kućicama i klupama na Krumpirištu i Erberovom putu.

Organizatori i Hrvatski planinarski savez podsjećaju gledatelje da svakako ponesu najtopliju odjeću, dakle zimske jakne, veste, zimske hlače i rukavice, kapu sa zaštitom za uši i šal te visoke čvrste cipele ili čizme za snijeg. Ujedno, preporučuju da se ponesu i pričuvne čarape i rukavice u slučaju da se odjeća smoči.