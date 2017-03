PRVI RAVNATELJ ŠKOLE KOJI SE SUPROTSTAVIO MINISTRU BARIŠIĆU 'Nisam ja Robin Hood, već samo obični roditelj koji skrbi za budućnost svoje djece'

Igor Matijašić (43) prvi je ravnatelj javne škole koji se usudio otvoreno kritizirati nastup nadređenog ministra obrazovanja. Njegovo je otvoreno pismo Pavi Barišiću izazvalo niz reakcija.

Matijašić dobiva pohvale svojih kolega, poznatih i nepoznatih ljudi na ulici zbog hrabrosti. I činjenice da je javno progovorio o onomu što mnogi misle, ali šute. Dosta mu je, kaže, slušati pognute glave, metodom “ne talasaj”.

Dao mu “jedinicu”

Matijašić, profesor hrvatskog jezika i književnosti, ravnatelj je OŠ Milana Langa u Bregani, a proteklog tjedna boravio je na skupu ravnatelja u Opatiji. Nakon odslušanog govora ministra znanosti, nakon kojega ravnatelji nisu dobili mogućnost postavljati pitanja, Matijašić se vratio u Breganu razočaran i ljut. Ministru je za predavanje dao ocjenu jedan te mu postavio niz pitanja na koje nije uspio dobiti odgovor. Neka od njih su: dokad će učenici morati bubati činjenice do kojih mogu doći klikom miša; dokad će se učenici upisivati u srednje škole na osnovi ocjena i strahovati zbog jedne četvorke iz tjelesnog ili povijesti; dokad će škole biti kao da je vrijeme stalo?

- Razlog zašto sam se oglasio je vrlo jednostavan - svi mi koji smo povezani na bilo koji način sa školstvom znamo kako stvari stoje, samo je bilo pitanje tko će to prvi reći. Jer meni je ovaj seminar bio kap koja je prelila čašu. Nagovijestiti da ćemo imati priliku razgovarati, postavljati pitanja i iznositi dojmove, a zatim održati predavanje iz kojeg su samo rijetki mogli razumjeti što se željelo reći zaista nema smisla. Neka me ostali ravnatelji isprave ako griješim! Svi smo došli, bar ja tako smatram, s nadom da ćemo konačno čuti nešto o licenciranju ravnatelja i reformi koja se nastavlja, no nismo čuli ništa - kaže Matijašić, ravnatelj u prvom mandatu, sa 16 godina staža u prosvjeti. Naglašava da ne pripada nijednoj stranci niti bilo koga podržava; ne planira ulaziti u političke vode, već jednostavno misli da bi obrazovanje trebalo biti jednako važno i za plave, crvene, zelene, crne... Na društvenim je mrežama Matijašić postao hit.

Ne brine se o fotelji

- Uopće se ne smatram “herojem ulice” niti modernim Robinom Hoodom kako su mi počeli tepati, tek običnim roditeljem koji skrbi za budućnost svoje djece. A ona je poprilično upitna - kaže ravnatelj iz Bregane. Iako je svjestan da može biti razriješen jednim potezom pera, tvrdi da ne strahuje za svoju poziciju.

- Možda ću biti smijenjen, ali svoj posao ne doživljavam kao udobnu fotelju. Nastojim ga odrađivati predano i moralno te biti primjer i učiteljima i učenicima. Bregana je moje mjesto, u tu školu sam išao ja, moja supruga, sada i moji klinci te sam se želio radom i zalaganjem odužiti školi koja mi je puno dala - naglašava Matijašić, koji je, radeći kao profesor u školi u Ivanić Gradu, 11 godina putovao do radnog mjesta 150 kilometara dnevno. Odgovor ministra na kritike i postavljena pitanja Matijašić još nije dobio.