ŠTRAJK U CROATIA AIRLINESU U SRCU SEZONE! Piloti i stjuardese uz neto plaće od 11.000 do 34.000 kuna traže povišice do 30%, dodatke i više godišnjeg

Piloti, kabinsko osoblje i dio mehaničara okupljenih u sindikatu Organizacija radnika Croatia Airlinesa stupit će u štrajk 8. kolovoza u 6 sati ujutro. To je u ponedjeljak predsjednica sindikata Suzana Artuković-Vuksan službeno najavila Upravi Croatia Airlinesa. “Stupamo u štrajk jer Uprava tvrtke ne želi pregovarati o novom kolektivnom ugovoru.

Ultimativno od nas traže da pristanemo na produljenje postojećeg kolektivnog ugovora do kraja godine i odbijaju sve pregovore o novom”, tvrdi Suzana Artuković-Vuksan za Jutarnji list. “Htjeli smo izbjeći štrajk, no nemamo drugog načina da se izborimo za svoja prava”, naglašava Artuković Vuksan.

“Izražavam duboko žaljenje zbog ovako nepotrebnog i nerazumnog postupanja koje će nanijeti nesagledive štete kompaniji. Tvrdim kako nije postojala nikakva prepreka za pregovore, a sindikat najobičnijim ucjenama pokušava povećati već velika prava. Naime, prava letačkog osoblja u CA su daleko veća nego što to od nas traže međunarodne konvencije”, naglašava predsjednik Uprave CA Krešimir Kučko.

Zahtjevi od 50 milijuna

On tvrdi kako je Sindikatu ponuđen sporazum da se sadašnji kolektivni ugovor primjenjuje do 1. listopada i potom krene u pregovore o novom. “Ako se čekalo do sada, moglo se pričekati još 70 dana”, smatra Kučko, koji poručuje da štrajk neće biti plaćen, a gubitke će snositi svi zaposlenici.

Kolektivni ugovor u CA istekao je 31. prosinca prošle godine, Uprava je u studenom inicirala početak pregovora, ali oni nisu započeli sve do travnja ove godine zbog preslagivanja na sindikalnoj sceni. Naime, čekalo se utvrđivanje reprezentativnosti novoosnovanog sindikata ORCA koji zastupa letačko i kabinsko osoblje te aviomehaničare. Kada su pregovori započeli, predstavnici ORCA-e, kako doznajemo, na razgovore su došli sa 150 zahtjeva koji su ukupno “teški” oko 50 milijuna kuna, što je za Upravu tvrtke neprihvatljivo.

Suzana Artuković-Vuksan tvrdi kako njihovi zahtjevi nisu ultimativni i da su o njima spremni razgovarati što, prema njenim riječima, druga strana ne želi. U Upravi pak naglašavaju kako ovakav zahtjev nikako ne mogu prihvatiti jer u ovom trenutku tvrtka na godišnjoj razini za plaće izdvaja 168 milijuna kuna (bez predstavništva) te bi prihvaćanje ovih zahtjeva bilo povećanje od gotovo 30 posto.

Zamjenske posade

Kako doznajemo, ORCA traži povećanje plaća sa svim dodacima prosječno između 20 i 30 posto za kabinsko osoblje, povećanje plaća za 4 posto godišnje za svaku godinu trajanja kolektivnog ugovora za pilote. Osim toga, traži se povećanje sektorskog dodatka koje u konačnici iznosi oko 25 milijuna godišnje. Također, traži se povećanje dana godišnjih odmora, ukidanje ograničenja korištenja godišnjeg odmora usred sezone, osiguravanje stanke za obrok od 30 minuta. Također, navodi da zapovjednik zrakoplova može odgoditi polijetanje zrakoplova ako je posadi neophodna stanka za obrok.

Prema dostupnim podacima, u lipnju je kapetanima u CA isplaćena prosječna neto plaća od 34.825 kuna, a kopilotima 21.157 kuna. U istom mjesecu prosječna neto plaća stjuardesa i stjuarda bila je 11.287 kuna. Pritom su kapetani letjeli 58 sati, kopiloti 57 sati, a kabinsko osoblje 55 sati. Najveća isplaćena neto plaća u lipnju za pilota bila je 55.334 kune za 83 sata leta, a članu kabinskog osoblja isplaćena je najviša plaća od 15.574 kuna za 44.45 sata leta.

S druge strane i šefica ORCA-e i piloti s kojim smo razgovarali tvrde kako traže bolje reguliranje radnog vremena i da više ne mogu izdržati da im se izmjene radnog plana događaju na dnevnoj bazi. Piloti tvrde da im je plaća i vrijednost boda ista od 2000. godine.

Suzana Artuković-Vuksan tvrdi kako su spremni odustati od štrajka postigne li se do 8. kolovoza dogovor o novom kolektivnom ugovoru. A ako do štrajka dođe, uvjet za njegov prekid je potpis kolektivnog ugovora.

Štrajk pilota i kabinskog osoblja CA dogodit će se usred turističke sezone, što će teško pogoditi kompaniju. CA sada ima između 100 i 105 letova na dan te u Hrvatsku dovodi oko 30% ukupnih turista u zračnom prijevozu. Dođe li do štrajka, kompanija će iznajmiti avione s posadama kako bi osigurala koliko-toliko nesmetani prijevoz svojih putnika. Procjena je da bi u tom slučaju jedan dan štrajka stajao oko milijun kuna.

U kompaniji naglašavaju kako je ovaj potez sindikata čin ucjene jer usred sezone pokušava ishoditi svoje zahtjeve. Neki naši sugovornici smatraju i da ovim potezom sindikat radi pritisak na Vladu pri izboru novog šefa Uprave. Naime, natječaj je u tijeku, a odluka će biti donesena krajem ovog mjeseca.