UZBUNA ZBOG PLANA DAMIRA KRSTIČEVIĆA 'Dovodim u Neretvu 150 elitnih mornaričkih specijalaca!'

HDZ Ploča pokrenuo je žestoku kampanju protiv mogućeg povratka Hrvatske vojske u gradsku vojarnu Neretva, u sklopu koje je i uvala za sidrenje brodova. “PLOČANI NE PRIHVAĆAJU POVRATAK VOJSKE U NAJATRAKTIVNIJU PRIRODNU UVALU NA JADRANU I U BIVŠU VOJARNU!!!!” naslov je teksta na HDZ-ovoj Facebook stranici, koji potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Ploča i član Županijskog vijeća HDZ-a Davor Mihaljević.

On se izravno protivi zamislima stranačkog kolege i ministra obrane Damira Krstičevića. “Ideje MORH-a po pitanju područja za Grad Ploče treba zaustaviti što prije, jer se taj državni plan razvoja za vojsku uskoro usvaja na Saboru RH”, stoji u tekstu. Ministar Krstičević za Jutarnji list potvrđuje da na tom prostoru želi imati vojnu postrojbu. “Na području Ploča namjera nam je rasporediti jednu postrojbu mornaričkog pješaštva.

Namjena postrojbe

Riječ je o satniji koja bi u sastavu imala 150 dobro opremljenih i uvježbanih mornaričkih specijalaca koji bi bili spremni za manevar i intervenciju s mora, kopna i iz zraka u prostoru južno od Splita do rta Prevlake. Mi smo pomorska zemlja i svakako nam je potrebna jedna ovakva postrojba.” Krstičević zasad ne želi govoriti u kojim objektima na području Ploča bi bili smješteni. “Još nije definirano što ćemo učiniti s pomorskim dijelom vojarne Neretva u Pločama. Na to će odgovor dati struka, odnosno Glavni stožer. Sljedeći mjesec otići ću u Ploče na razgovor s lokalnim vlastima kako bismo pronašli rješenje koje će povezati potrebe grada i sigurnost. Ministarstvo obrane ne želi kočiti razvoj lokalne zajednice, no istovremeno ne smijemo zapostavljati pitanje sigurnosti.” Najjužnija pomorska baza Hrvatske ratne mornarice je u Splitu i već godinama se pokušava otvoriti neka baza još južnije. Nekoliko puta se pokušavala otvoriti baza u Pločama koja je po geografskoj poziciji idealna, ali bez uspjeha. Tako u ovom trenutku ni HRM ni Obalna straža ne mogu stacionirati svoje brodove ni ljudstvo na krajnjem jugu zemlje, što je sa sigurnosnog aspekta jako problematično. Krstičević tvrdi da će se problemu pristupiti sustavno. “U tijeku je ažuriranje Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga koji je donesen 2013. godine i u sklopu toga mi ćemo ponovo aktivirati neke od vojarni. Riječ je o Vukovaru, Sinju i Varaždinu.”

Dugo čekanje

Nema sumnje da će se u sklopu revizije DPR-a razgovarati i u Pločama. U sadašnjem DPR-u stoji da bi vojska vojarnu “Neretva” i luku u Pločama trebala napustiti 2019. godine. No, u Pločama ne žele čekati odluku iz Zagreba pa je u petak održana tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj je službeno od Ministarstva obrane, Vlade i Sabora zatraženo da vojne lokacije Sidrišta i vojarnu Neretva predaju lokalnim vlastima. Gradsko vijeće, u kojem većinu ima HDZ, ističe da nemaju ništa protiv Hrvatske vojske, ali neka ona bude smještena na drugom prostoru, a ne u spomenutoj uvali. Naime, na tom prostoru gradske vlasti žele realizirati projekt marina sa 400 vezova s hotelsko-turističkim objektima. Davor Mihaljević, predsjednik Gradskog vijeća Ploča, kaže da je Grad planirao na jednom dijelu 30 hektara velikog prostora biše vojarne napraviti marinu, gradili bi se i hoteli, a u funkciju bi se stavilo i 20-ak objekata koji su zapušteni.

Velika ulaganja

- Posljednjih je godina Grad uložio 1,5 milijuna kuna u razne elaborate i procjene vrijednosti zemljišta. Na taj prostor Grad računa i potreban nam je. Nemamo ništa protiv vojske, neka slobodno koriste prostor, ali ne čitav. U redu je da oni budu na lokalitetima Tatinje i Male Bare, jer su izvan mjesta, ne utječu na razvoj grada i vojska nije u kontaktu s lokalnim stanovništvom - tvrdi Mihaljević. Prema njegovim riječima “cijela vojarna Neretva obuhvaća veliko područje i ima mjesta za sve. Mi samo ne damo da nam se oduzme jedina perspektiva za razvoj grada.”