VIDEO: NEVRIJEME STIGLO U HRVATSKU Zbog oluje se utopio muškarac pokraj Krka, vjetar čupao drveće u Zagrebu i Zadru, nastala velika materijalna šteta

Nakon što je snažno nevrijeme u nedjelju poslijepodne poharalo Sloveniju, oluja se preselila u Hrvatsku. Gotovo svi dijelovi Hrvatske bili su više ili manje pogođeni, od Zagorja, preko Istre, Slavonije pa sve do Zadra.

Nažalost, zbog oluje je zabilježen i jedan smrtni slučaj. U moru pokraj autokampa Pušća blizu Omišlja na Krku u nedjelju navečer utopio se 65-godišnji muškarac B.S. kad su valovi zapljusnuli i prevrnuli barku s kabinom kojom je upravljao, doznaje se od Policijske uprave primorsko-goranske.

Nesreća se dogodila u 18, 45 sati, zbog jakih naleta vjetra.

Jak pljusak praćen tučom i grmljavinom pao je u Zagrebu nešto poslije 19 sati. Po prometnicama su potekle vodene bujice koje su se brzo stvorile, a neki vozači su se zaustavili na prometnicama zbog intenziteta pljuska. Na području Novog Zagreba ima i srušenih stabala, a zasad nema dojava o materijalnoj šteti.

امطار في العاصمة الكرواتية زغرب اليوم #zagreb A post shared by Ali (@ashahdoor) on Jun 25, 2017 at 10:26am PDT

Zatvori Slika 1/22 Oluja kod Hrvatskog Dragovoljca u Novom Zagrebu Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 2/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 3/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 4/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 5/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 6/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 7/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 8/22 Oluja u Novom Zagrebu Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 9/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 10/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 11/22 Oluja je rušila stabla u Trnskom u Zagrebu Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 12/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 13/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 14/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 15/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 16/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 17/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 18/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 19/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 20/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 21/22 Damir Krajac / CROPIX Zatvori Slika 22/22 Damir Krajac / CROPIX Previous Next

Dramatično je bilo u Istri, a iz Novigrada stiže fotografija objavljena na IstraMetu na kojoj se vidi kako su oblaci u potpunosti zatamnili nebo, tako da se činilo kao da je pala noć. IstraMetu su se javili i čitatelji iz Poreča koji su poslali fotografije velike kiše koja je pala u tom gradu, dok na samom portalu upozoravaju da je oluja stigla i u središnje dijelove Istre.

Kako piše nezavisni portal grada Poreča parentium.com, glavni udar olujnog nevremena s tučom koje je danas zahvatilo Zapadnu Istru, pa tako i Poreč i okolicu trajao je nekoliko minuta. Letjele su reklame, stolice, crjepovi, stolovi, suncobrani i tende, kontejneri i kante za smeće, a borove iglice, granje i lišće začepili su rešetke oborinske kanalizacije. Zbog toga su određeni dijelovi grada neko vrijeme doslovno plivali, a više je vozila, mahom starijih godišta, ostalo zarobljeno u kišnim jezerima.

Srušena su i brojna stabla, posebno uz more, piše parentium.com.

I porečkom su rivom letjele tende i štandovi, dok je koševe za smeće poharala oluja. Navodno je napravljena i veća materijalna šteta na vozilima na koja su pala stabla, a na isti je način stradala i terasa Fast fooda "Dada". Teško je oštećen i šator uz more kod gostione "Hrast", a počupani su dijelovi cerada i na montažnom stadionu za Poreč Major.

Jednu su obitelj vatrogasci u Červar Portu neozlijeđenu izvukli iz vozila na koje je palo stablo, neslužbeno doznaje parentium.com.

U sjeverozapadnoj Hrvatskoj je pak pala jaka kiša, a ponegdje i tuča. Hum na Sutli, koji se nalazi blizu granice sa Slovenijom, među prvima je stradao od nevremena, a Zagorje su u poslijepodnevnim satima pogodili kiša i tuča koja je bila veličine lješnjaka, piše Dnevnik.hr.

Snažno grmljavinsko nevrijemepogodilo je u nedjelju oko 19,30 i osječko područje. Građani zovu nadležne službe i upozoravaju na drveće na prometnicama i izlijevanje vode u podrumima.

Kasnije tijekom dana je oluja pogodila i Zadar u kojem je također rušila stabla i činila ogromnu materijalnu štetu.

Zatvori Slika 1/15 Olujno nevrijeme zahvatilo je Zadar Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 2/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 3/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 4/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 5/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 6/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 7/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 8/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 9/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 10/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 11/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 12/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 13/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 14/15 Luka Gerlanc / CROPIX Zatvori Slika 15/15 Luka Gerlanc / CROPIX Previous Next

Za sutra je najavljeno djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, a uz više oblaka u noći će još biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar većinom slab, u istočnim krajevima do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slab do umjeren uglavnom sjeverozapadni i zapadni, u početku na sjevernom dijelu i bura.

Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a na Jadranu od 19 do 25 °C. Najviša dnevna od 27 do 32 °C.