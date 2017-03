PREDIZBORNI NAPUTAK ZET-ovim KONTROLORIMA 'Odsad više ne pišite kazne švercerima, nije baš zgodno, ovo je naredba s više instance'

“Odsad više ne pišite kazne švercerima, nije baš zgodno”, glasio je naputak koji su ZET-ovi kontrolori karata dobili na jednom od redovnih sastanaka sa šefom, održanim 1. ožujka. Naputak je, rekao im je šef, došao s više instance.

Pismeno

Kontrolori su zahtijevali pojašnjenje i zatražili da im se taj naputak dostavi napismeno. Ništa im nije odgovoreno, a pismeni naputak nisu dobili. No, bilo im je jasno da je ovaj neobičan zahtjev “s više instance” došao u svrhu predizborne kampanje. Sugovornik iz službe kontrole karata otkriva nam kako su nakon tog sastanka šefovi ublažili stav pa su im rekli kako bi barem mogli “smanjiti intenzitet pisanja kazni putnicima”, pogotovo onima kojima trajanje prošli mjesec uvedene polusatne karte za četiri kune istekne. To je posve suprotno od onoga što je Uprava ZET-a sve donedavno isticala, a to je da se putnicima neće tolerirati ni minuta više od predviđenih 30 minuta trajanja karte.

Priču o kontroverznom usmenom naputku potvrdio nam je i Dražen Jović, predsjednik Sindikata zaposlenika ZET-a.

Smanjenje prihoda

- Evo, nedugo nakon tog sastanka je gradonačelnik odlučio da putnicima oprašta ako ih se prvi put zatekne bez karte. Nije u redu niti da gradonačelnik određuje cijenu karata jer će se za nekoliko mjeseci pisati kako je ZET u gubicima. Već sada ljudi kupuju buntove karata od četiri kune, strahujući što će biti za tri mjeseca, nakon lokalnih izbora. Odluke se donose bez plana, stihijski, od danas do sutra. Nikome od nas nije cilj da se ljudi kažnjavaju, ali smo protiv da se nebulozne odluke donose u predizborne svrhe - tvrdi Jović.

Sporni naputak da se šverceri prestanu kažnjavati za ZET-ov bilten od 3. ožujka komentirao je i Anto Jelić iz Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb.

- Predstavnici poslodavaca upućuju kontrolorima karata apsurdan usmeni naputak na način “da smanje pisanje kazni putnicima jer nije zgodno”. Što to nije zgodno? Svaki stanovnik ili korisnik usluge javnog gradskog prijevoza podržat će niže cijene prijevoznih karata, ali one koje se temelje na analizi i dugoročnoj strategiji - rekao je Jelić.

Smanjenje cijene vozne karte te pripojenje Velike Gorice, Zaprešića i drugih naselja u Zagrebačkoj županiji prvoj zoni prometne mreže, kaže nam Jelić, za posljedicu će imati drastično smanjenje prihoda.

- Međutim, ni sve to nije očito dovoljno da se ZET uništava u svrhu predizborne kampanje. Na to sam rekao da takav naputak nije sukladan Pravilniku i poručio kontrolorima da nastave raditi svoj posao kao što su ga radili i dosad. Taj naputak je otvoreno ruganje za 80-ak posto putnika koji redovito kupuju karte i pokaze. Oni bi ispali budale! Pa, zamislite da odete u dućan i ne platite ono što ste kupili ili u kafić i ne platite ono što ste popili - objašnjava Jelić.