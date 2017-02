REPORTAŽA IZ TRAMVAJA: SVI SU LUDI ZA KARTAMA OD 4 KUNE Švercera manje za trećinu, u ZET-u zadovoljno trljaju ruke, a kontrolori imaju sve manje posla

Kupuju dvije karte od 4 kune, umjesto jedne od 10 kuna

- Karte od deset kuna gotovo više ne vidimo. Ljudi radije kupe dvije karte od 4 kune, što je opet jeftinije od karte za 10 kuna s kojom se mogu voziti sat i pol. To je logično, jer realno, od jednog do drugog kraja grada može se doći u sat vremena - primjećuje kontrolor Davor. Iako se broj švercera primjetno smanjio, gotovo za trećinu, on je ipak razočaran.

- Iskreno, očekivao sam da će biti još manje švercanja. Ali eto, ima ljudi koji će se švercati i da je karta samo jednu kunu - smatra. Prvih dana nakon uvođenja nižih cijena karata, prisjeća se Davor, bilo je i smiješnih situacija. Imao je slučaj jedne djevojke koja se trebala voziti dvije stanice pa je od vozača tramvaja zatražila kartu za dvije kune. Iako joj je rečeno da takva ne postoji i da može kupiti onu polusatnu, za 4 kune, djevojka je inzistirala jer je bila uvjerena da je uvedeno više vrsta karata čija je cijena kuna po stanici.