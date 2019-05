TEST: HYUNDAI i20 - gradski adut s redizajnom dobio dozu dopadljivosti koja mu je dosad nedostajala, ali i zanimljive novosti u ponudi motorizacije

Četiri godine nakon predstavljanja druge generacije modela i20, Hyundai je predstavio njezino osvježeno i dotjerano izdanje koje je stiglo i na hrvatsko tržište. I premda se auto u suštini nije promijenio te je zadržao praktički iste dimenzije kao i do sada, kako u vanjskim mjerama tako i u unutrašnjosti, mora se priznati da je dizajnerski odjel koji je radio na ovom projektu obavio odličan posao.

Foto: Ivan Lacković

Zaslužna su za to ponajprije nova svjetla i novi branici u skladu s ostatkom game, a tu je i nova, karakteristična maska hladnjaka. Vrijedi to sprijeda, ali pogotovo straga, gdje je podizanjem registracije iz odbojnika na peta vrata i20 dobio puno masivniji i puno ozbiljniji izgled. Sve skupa posebno dobro izgleda uz atraktivnu Tomato Red boju (za koju nije potrebno doplatiti) i nove alu naplatke od 16 cola (opcija). Kome to nije dovoljno, treba znati da je u ponudi za i20 inače i šminkerska dvobojna karoserija s Phantom Black krovom, koja se doplaćuje 3400 kuna, ali uz uvjet da je kupac odabrao Premium ili Premium Navi paket…

Ivan Lacković

Unutrašnjost je na prvi pogled ostala praktički ista kao i do sada, s prepoznatljivo oblikovanom armaturom i komandama. Da i20 izvorno ipak nije novi auto nego je na plećima već nakupio koju godinu, otkrivaju tek sitni izdajnički detalji poput smještaja dodirnog info zaslona ispod središnjih otvora ventilacije. Kod novijih modela trend je jasan, on se gotovo uvijek smješta na vrh armature ili barem u ravninu s glavnom instrumentnom pločom. Po pitanju prostranosti realno nema razlike u odnosu na postojeće stanje, i20 tu spada među izdašnije primjerke svoje vrste, što vrijedi za kabinu, ali i za prtljažnik koji se u startu može pohvaliti obujmom od 326 litara.

Ivan Lacković

Novosti kojima se i20 može pohvaliti u unutrašnjosti tako se uglavnom svode na napredne mogućnosti povezivanja u skladu s vremenom: središnji 7-inčni zaslon radio uređaja osjetljiv je na dodir a osim primarne funkcije ugostio je i mogućnost zrcaljenja sadržaja s pametnog telefona putem Apple CarPlaya ili Android Auta što u nas, doduše, regularnim kanalima još uvijek nije dostupno. Priključci za USB i aux te 12-voltna strujna utičnica ovdje se dakako podrazumijevaju…

U pogledu motorizacije stvari su se bitno promijenile, pa u ponudi više nema dizelaša, nego ju čine samo benzinci: ili moderni trocilindarski 1,0-litreni T-GDI sa 100 KS ili 1,2-litreni četverocilindarski atmosferac sa 84 KS (inače postoji i u verziji sa 75 KS, ali ne i na našem tržištu), kakav je pokretao testni auto, i to u očekivanoj kombinaciji sa solidnim petstupanjskim ručnim mjenjačem.

Logično bi bilo pomisliti da razlog za odabir starijeg i slabijeg motora leži u financijama, ali čini se da to nije slučaj: u Style opremi, jedinoj u kojoj se mogu dobiti oba motora, slabiji u prosjeku košta jedva tisuću kuna manje, a po svemu je slabiji od turbaka. I po performansama i po potrošnji, dakle i po CO2 ispuhu, a time posljedično i po visini trošarine…. Naime PPMV na njega, kako stoji u cjeniku, ide od 7400 do 10.100 kuna, a onaj za T-GDI od 3200 do 4265 kuna… Jedino logično objašnjenje za činjenicu da je riječ o dosad najpopularnijem primjerku među hrvatskim kupcima Hyundaija i20, a očekuje se da bi se taj trend mogao nastaviti, je mogući i još uvijek postojeći strah prosječnog vozača od modernog trocilindarskog turbaka, prema onoj staroj: čega nema ne može se ni pokvariti…

Što se njegove potrošnje tiče on zapravo uopće nije loš i zadovoljava se sa 6,3 l/100 km, no po dinamici se s mlađim i snažnijim T-GDI ni po čemu ne može mjeriti. Dakle, ako nas pitate, mi radije biramo njega… Prema svemu ostalom, i20 je sasvim solidan izbor o kojemu se svakako isplati razmisliti pri izboru novog automobila u ovoj klasi. A sada, k tome, doista i izgleda sjajno i bolje je opremljen od prethodnika.