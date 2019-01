Istražili smo za koliko se prodaju ili iznajmljuju ulični prostori

Ulični lokali u Zagrebu na top-lokaciji u strogom središtu grada, kada se nađu u prodaji, mogu dosegnuti cijenu višu od 10.000 eura po kvadratu. Najam lokala na top-lokacijama iznosi od 20 do 120 eura po kvadratu mjesečno, a ima i viših izuzetaka.

Neki poznati ugostiteljski lokali tu plaćaju najamnine veće od 12.000 eura mjesečno, dok se za jedan poznati lanac tekstila u velikom prostoru plaća mjesečno oko 60.000 eura.

TRAMVAJSKE STANICE

Top-lokacijom za ulične lokale u Zagrebu se smatra Trg bana Jelačića, Ilicu do Gundulićeve, Cvjetni trg, okolnu pješačku zonu i Jurišićevu ulicu, dok je proširena top B zona cijeli uži centar grada.



- Najtraženija zona je na sjeveru početak Ilice do Frankopanske, na istoku do Petrinjske, a prema jugu do Hebrangove, uključujući Cvjetni trg i sve okolne ulice. Velika je razlika u cijenama lokala, pa i u najboljoj zoni. Manje kvadrature uličnih lokala mogu doseći prodajnu cijenu i do 10.000 eura za kvadrat na najboljim lokacijama, a najniže cijene mogu biti do oko 3000 eura za kvadrat - kaže Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama i vlasnik agencije Kastel nekretnine.

Pritom su lokacija i pozicija lokala presudni. Lokali mogu biti udaljeni samo desetak metara, a da su im cijene bitno različite. Izvan top-zone cijene lokala su niže, iako, dodaje Ranilović, postoje iznimke izdvojenih lokacija na kojima dolazi do veće koncentracije ljudi. Primjerice, na nekim tržnicama i tramvajskim stanicama.

Cijene najma ovise o površini prostora. Najam oko 50 kvadrata u Ilici pokraj Trga može stajati i do 120 eura po kvadratu, a za veću površinu, od 200 do 400 kvadrata, od 25 do 60 eura mjesečno po kvadratu, ovisno o mikrolokaciji

RAST CIJENA ZAKUPA

- Lokali u Zagrebu imaju vrlo dobar investicijski potencijal kao sigurno ulaganje koje može ostvariti dobar povrat, zato postoji stalna potražnja za kupnjom lokala u centru Zagreba. No, potražnja je posljednjih godina veća od ponude. Cijene zakupa se kreću u velikom rasponu, uglavnom do 100 eura po kvadratu - rekao je Ranilović.

Kako za središte Zagreba i Splita, tako i za Dubrovnik vrijedi pravilo da svaki ulični prostor ima vlastitu priču i cijenu. Stoga se, kaže Ranilović, svakom uličnom lokalu pri procjeni mora pristupati individualno i uzeti u obzir sve faktore koji mogu utjecati na njegovo poslovanje.

Najviše se, kaže Sergio Serdarušić, vlasnik agencije Eurovilla, u zagrebačkom strogom centru traže ulični lokali za ugostiteljstvo.

- Nije lako naći prostor u centru Zagreba jer su više-manje svi puni. Ako je prostor gradski ili državni, onda ga se najmoprimci boje dati u zakup da ne izgube pravo prvokupa i povoljne najamnine. Najčešće daju zakupoprimcima da rade na njihovu tvrtku, iako je to za obje strane riskantno - objašnjava Serdarušić.

Gradski i državni lokali imaju vrlo male zakupnine u odnosu na privatne, a u privatnim lokalima zakupoprimci ponekad rade godinu-dvije, generiraju gubitke pa izađu iz lokala.

- Cijene zakupa su narasle u proteklih nekoliko godina, a prodajne cijene su vrlo visoke, iako je malo poslovnih prostora u centru grada prodano u posljednje vrijeme. Privatnih poslovnih prostora ima vrlo malo, ali se često prodaju firme koje su u zakupu kod grada i države. Prodajne cijene firme ovise o više faktora - dodao je.

Kad se prodaju uhodani poslovni prostori, prodajna cijena otprilike je 7 do 10 godina neto dobit, nakon oporezivanja.

Top lokali u Zagrebu imaju dobar investicijski potencijal pa neke agencije imaju liste čekanja zainteresiranih kupaca

SKOK TESLINE

Pitali smo S. Serdarušića i koje su B top-lokacije u Zagrebu.



- Svaka lokacija ima svoje A, B i ostala slova. Za tekstil je Ilica A lokacija, uz nju i Masarykova. Teslina se posljednjih godina prometnula iz B u A lokaciju, dok je Tkalčićeva B ili C lokacija. Za ugostiteljstvo je Bogovićeva A lokacija, Teslina je A lokacija za hranu, Ilica za restorane brze hrane... - objašnjavaju u agenciji Eurovilla.

Budući da gotovo nema ponuda na A lokacijama po određenim djelatnostima, odnosno vrlo su rijetke i skupe, investitorima se otvaraju B ili C lokacije, što bez jasne vizije, posebnosti i kvalitete nema veliku perspektivu. Samo oni koji znaju svoj posao mogu napraviti razliku i B zonu promijeniti u A zonu. To se prije nekoliko godina dogodilo Teslinoj kao gastronomskoj ulici.



U centru Zagreba traže se lokali za ugostiteljstvo, no ponuda nije velika

REVIZIJA UGOVORA GRADSKIH LOKALA

Sprema li se revizija postojećih ugovora gradskih prostora za središte Zagreba, kao što se priča u kuloarima? Navodno bi se ova tema trebala uskoro naći pred Gradskom skupštinom. Neke tvrtke koje su u zakupu lokala na top-lokacijama daju prostore drugima uz ugovore o poslovnoj suradnji. Na to se već predugo zatvara oči.

CROPIX U Splitu ulični lokali na Rivi i u Marmontovoj ulici, kada se nađu na tržištu, imaju izuzetno visoke cijene te se približavaju dubrovačkim

SPLIT

Najbolji lokali zakup iznad 100 eura kvadrat



Najveća je potražnja za uličnim lokalima koji se nalaze u najstrožem centru, odnosno u onim dijelovima grada u kojima i turisti najviše borave. To je prostor Rive i Marmontove i još na nekim lokacijama unutar Dioklecijanove palače. Prodajne cijene su oko 15.000 eura po kvadratu za ta top mjesta u prosjeku, a ponekad znaju biti više kad su Riva i Marmontova u pitanju, dok cijena zakupa ovisi o namjeni lokala. U malim ulicama Palače mogu biti i 4 000 eura po kvadratu, kaže Jasminka Biliškov, vlasnica agencije Biliškov nekretnine. Cijenu zakupa od 100 eura po kvadratu nije i najniža cijena, ako se radi o ugostiteljstvu i možete uz lokal vezati vanjsku terasu.

DUBROVNIK

Cijene za top lokale iznad od 15 000 eura



Dubrovnik je poseban grad što se tiče tržišta nekretnina. Za razliku od Zagreba i Splita, Dubrovnik nema velik broj transakcija, ali zato postiže rekordne cijene prodaje i zakupa, kaže D. Ranilović. U Dubrovniku je najbolja zona za ulične lokale unutar stare gradske jezgre i Stradun je vjerojatno najskuplja ulica u Hrvatskoj. Ugostiteljstvo donosi najbolje prinose, pa stoga lokali koji mogu biti ugostiteljski dosežu i najvišu cijenu.



Nerijetko se za pojedine lokale postiže prodajna cijena veća od 15.000 eura po kvadratu, a cijene zakupa su često veće od 200 eura po kvadratu. Postoje iznimke, i znatno skuplje, no malo se iznajmljuje i prodaje.

SPLIT Prodajne cijene su oko 15.000 eura po kvadratu za naj mjesta Najveća je potražnja za uličnim lokalima koji se nalaze u najstrožem centru, odnosno u onim dijelovima grada u kojima i turisti najviše borave. To je prostor Rive i Marmontove i još na nekim lokacijama unutar Dioklecijanove palače. Prodajne cijene su oko 15.000 eura po kvadratu za ta top mjesta u prosjeku, a ponekad znaju biti više kad su Riva i Marmontova u pitanju, dok cijena zakupa ovisi o namjeni lokala. U malim ulicama Palače mogu biti i 4 000 eura po kvadratu, kaže Jasminka Biliškov, vlasnica agencije Biliškov nekretnine. Cijenu zakupa od 100 eura po kvadratu nije i najniža cijena, ako se radi o ugostiteljstvu i možete uz lokal vezati vanjsku terasu.

DUBROVNIK Cijene za top lokale iznad 20.000 € m2 Dubrovnik je poseban grad što se tiče tržišta nekretnina. Za razliku od Zagreba i Splita, Dubrovnik nema velik broj transakcija, ali zato postiže rekordne cijene prodaje i zakupa, kaže D. Ranilović. U Dubrovniku je najbolja zona za ulične lokale unutar stare gradske jezgre i Stradun je vjerojatno najskuplja ulica u Hrvatskoj. Ugostiteljstvo donosi najbolje prinose, pa stoga lokali koji mogu biti ugostiteljski dosežu i najvišu cijenu. Nerijetko se za pojedine lokale postiže prodajna cijena veća od 17.000 eura po kvadratu, a cijene zakupa su često veće od 200 eura po kvadratu. Postoje iznimke, i iznad 20.000 eura kvadrat, no malo se prodaje.

Foto: Zvonimir Barišin/Hanza Media, Tonći Plazibat/Hanza Media, Damjan Tadić/Hanza Media, Ivan Lacković/Hanza Media