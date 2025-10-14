Električari upozoravaju: ‘Ovih osam uređaja nikako ne smijete priključiti na produžni kabel‘

Mnogi koriste produžne kablove svakodnevno, ali znate li koji su uređaji zabranjeni za njihovo priključivanje?

Produžni kablovi s višestrukim utičnicama su izuzetno korisni za napajanje više uređaja, no nisu uvijek pravo rješenje kad postoji potreba za dodatnim izvorima električne energije. Štoviše, neke uređaje se ne bi smjelo uopće priključivati na njih.

"Kao električar za stambene objekte često sam se susreo s problemima nastalima upravo nepravilnom uporabom produžnih kabela. Važno je razumjeti da ovi uređaji nisu namijenjeni za visokonaponske aparate ili uređaje kojima je potrebna stabilna opskrba strujom" kaže Bobby Lynn iz tvrtke LiveWire Electrical za portal Real Simple koji je detaljno obradio ovu temu.

Iako produžni kablovi, u pravilu, mogu podnijeti većinu kućanskih gadgeta, neki veći uređaji troše previše struje i njihovo priključivanje na jedan takav kabel može dovesti do oštećenja uređaja pa čak i do požara. Stručnjaci za RS navode osam kućanskih uređaja koje nikada ne biste smjeli priključivati u produžni kabel.

Hladnjaci i zamrzivači

Hladnjaci i zamrzivači stalno rade i troše mnogo više energije nego ostali uređaji. "Priključivanje u produžni kabel može izazvati izbacivanje osigurača. Najbolje je ove uređaje priključiti direktno u zidnu utičnicu" upozorava električar Daniel Mock.

Lynn se slaže i dodaje kako je riječ i o sigurnosnom riziku te mogućem oštećenju uređaja. "Uvijek savjetujem, zbog očuvanja uređaja, da se hladnjaci i zamrzivači priključuju direktno u zidnu utičnicu. Ovi uređaji troše puno struje, a varijacije u naponu mogu oštetiti kompresore. To nije samo problem za uređaj, već i dodatni trošak za vas" kaže Daniel.

Mikrovalne pećnice

Prema Mocku, većina produžnih kablova ne može podnijeti 12 do 15 ampera potrebnih za mikrovalnu pećnicu, što povećava rizik od požara i može oštetiti električni sustav doma.

"Ako u kući nema dovoljno utičnica, najbolje je pozvati profesionalnog električara koji može pomoći u postavljanju nove utičnice u kuhinji" predlaže Mock rješenje koje je sigurnije od priključivanja mikrovalne pećnice na produžni kabel.

Mali kuhinjski aparati

Mali uređaji poput aparata za kavu i tostera mogu izgledati lagano, no zapravo mogu znatno opteretiti jedan obični produžni kabel s više utičnica. Primjerice, u tosterima postoji mreža izloženih žica koja zahtijeva puno energije da bi se zagrijala pa priključivanje ovih uređaja u razdjelnik često dovodi do topljenja izolacije na kabelima.

Grijalice i klima uređaji

Ovi uređaji troše mnogo struje, a razdjelnici nisu namijenjeni za takva opterećenja. "Nikako ne priključujte grijalice i klima uređaje u razdjelnik zbog visokog rizika od pregrijavanja. Vidjeli smo slučajeve gdje su se razdjelnici čak istopili ili zapalili zbog korištenja s uređajima velikog opterećenja" objašnjava u članku Lynn.

Ako ipak nema drugog rješenja, predlažu korištenje produžnog kabela visokog kapaciteta, pravilno ocijenjenog, uz koji klima uređaj može funkcionirati bez preopterećenja.

Aparati za njegu kose

Uređaji poput sušila za kosu povlače veliku količinu struje vrlo brzo pa ih je najbolje uvijek priključiti direktno u zidnu utičnicu.

"Za aparate za kosu najbolje je imati utičnicu s GFCI zaštitom kako biste izbjegli uobičajene opasnosti u kupaonici, poput slučajnog kontakta s vodom" kažu stručnjaci.

Medicinski uređaji

Uređaji poput tlakomjera zahtijevaju stabilnu i stalnu opskrbu strujom, stoga ih nikada ne treba priključivati u produžni kabel kako ne bi pokazali neispravne rezultate.

Gaming računala i audio sustavi visokih performansi

Električar WG Hickman upozorava da se ni ovakvi uređaji ne smiju priključivati u obične razdjelnike. "Potrebna im je zaštita od prenapona koju standardni produžni kabel ne pruža" navodi ovaj stručnjak još jednu vrstu uređaja koji bi trebali biti uključeni direktno u zidnu utičnicu.

Drugi produžni kablovi

Mnogi pogrešno koriste više produžnih kablova jedan unutar drugog, a to brzo preopterećuje sustav i krši sigurnosne standarde za zaštitu od požara.

Mock kaže da je investicija u produžni kabel s osiguračem najbolja opcija jer on prekida napajanje kada dođe do preopterećenja.

"Jednostavno pravilo koje savjetujem ljudima je ako uređaj generira toplinu, ima motor ili troši više od 1000 W, preskočite produžni kabel i priključite ga direktno u zidnu utičnicu" kaže Hickman.

Razdjelnici su najbolji za uređaje koji troše malo struje, poput punjača za pametne telefone, gadgete ili lampi. Za sve što troši više energije, najsigurnije je koristiti zidnu utičnicu.