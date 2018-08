OBJAVLJENI REZULTATI VELIKOG ISTRAŽIVANJA Muškarci su ženama najprivlačniji kada imaju 50 godina, one njima kada imaju - 18...

Prema istraživanju objavljenom u petak u časopisu Science Advances, kada je riječ o traženju ljubavi na internetu i putem aplikacija, muškarci vrhunac privlačnosti u očima žena doživljavaju s 50 godina, dok žene najveću privlačnost uživaju s 18 te ona nakon toga samo pada.

Znanstvenici su "poželjnost" muških i ženskih korisnika utvrdili na temelju broja poruka koji je gotovo 200 tisuća korisnika primilo od osoba suprotnog spola tijekom mjesec dana korištenja "popularnog besplatnog servisa za upoznavanje". Istraživanjem su također otkrili jesu li osobe koje su slale poruke poželjne na temelju istih kriterija.

"Dobni gradijent za žene nas je definitivno iznenadio - i s obzirom na to da je stabilno padao od 18. pa sve do 65. godine i s obzirom na to koliko je strmo padao", rekla je Elizabeth Bruch, profesorica psihologije na Sveučilištu u Michiganu i autorica studije.

The New York Times piše da ta studija nipošto nije anomalija. Naime, servis za upoznavanje OkCupid objavio je 2010. godine da se njihovi muški članovi od 22 do 30 godina gotovo isključivo fokusiraju na partnerice koje su mlađe od njih. "Prosječni 30-godišnjak jednaku količinu poruka pošalje tinejdžericama i ženama svojih godina", napisali su tada iz OkCupida u svojem blogu.

Iz OkCupida su također rekli da muškarci kako stare traže sve mlađe i mlađe djevojke, dok u većini slučajeva neće prihvatiti da je njihova djevojka starija od njih. "Muška opsjednutost mladošću iskrivljuje proces upoznavanja partnera", zaključili su iz OkCupida.

Studija u časopisu Science Advances nije iznenadila razvojnu psihologinju Michelle Drouin jer se poklapa s evolucijskim teorijama parenja koje kažu da mladost sugerira plodnost. Doktorica znanosti Drouin je rekla da postoje teorije koje kažu da su muškarci jednostavno manje zainteresirani za moć zarađivanja i moć te da su više zainteresirani za fizičku privlačnost.

Kad smo već kod moći zarađivanja, Bruch je otkrila da se muškarčeva privlačnost raste kako raste i njegov stupanj obrazovanja. Što se žena tiče, njima privlačnost raste sve do prvostupanjske diplome. Ako se nastave obrazovati, tada im privlačnost čak i pada. Prema podacima iz Sjedinjenih Američkih Država iz 2018. godine, na fakultetima sada ima više žena i one stječu više diploma od muškaraca. "Preference i dostupnost partnera vjerojatno stoje iza uzorka koji smo objavili u našem članku", pojasnila je.

Drouin kaže da to vjerojatno jer postoji vjerovanje da visoko obrazovane žene više rade te da zbog toga imaju manje vremena za veze i obitelj. Međutim, ona naglašava da osobe koje žele partnera upoznati preko interneta i aplikacija tamo ispoljavaju svoje težnje te da se te težnje nerijetko razlikuju od njihovih želja u pravom životu.

Dapače, studija je otkrila da je 25 posto korisnika poruke za poslalo osobama koje su bile poželjnije od njih. To podaci predstavljaju "realnost preferencija upoznavanja", odnosno kako Drouin kaže, ti su ljudi poželjeli upoznati nekoga tko je izvan njihove lige. Pravo stanje upoznavanje najčešće ne odgovara tome. "Te su poruke jednake kao i kockanje na automatima. Mala investicija u nadi da će profit biti ogroman. Zašto si ne bi dali šansu da pobjede", rekla je.

"U pravom svijetu, žena s magisterijem koja zna koji vam je najdraži dio vaše najdraže knjige, govori nekoliko stranih jezika i otkrije kako se liječi neka rijetka bolest može biti nedvojbeno privlačna", rekla je Drouin. "Poput, recimo, Amal Clooney."