POKRAJ ZEMLJE PROLAZI 439 SVEMIRSKIH OBJEKATA Osam asteroida predstavlja potencijalnu opasnost za naš planet: Kako zaustaviti ubojicu iz svemira?

Kako zaustaviti ubojicu iz svemira

Trenutačno se najopasnijim asteroidom smatra Apofis koji je otkriven 2004. godine, a prva su mjerenja ukazivala da bi 2029. mogao udariti u Zemlju. No ti su proračuni revidirani, a prema sadašnjim procjenama, Apofis će 2036. godine proći pokraj Zemlje na udaljenosti od oko 30.000 kilometara. Apofis će se i 2068. godine približiti Zemlji, no procjene da će doći do sudara su tada najmanje.

Kako je udar asteroida, koji bi mogao prouzročiti štetu na globalnoj razini, realna prijetnja u budućnosti, znanstvenici upozoravaju da je nužno razviti strategiju kojom bi zaštitili Zemlju. U slučaju da se prijeteći asteroid otkrije nekoliko desetljeća prije udara u naš planet, jedna od opcija je da se svemirska gromada pomakne sa svoje putanje tako da je se “pogura” pomoću svemirskog broda.

No kada bi opasni asteroid bio otkriven nekoliko mjeseci ili tjedana prije udara, jedina opcija bilo bi slanje letjelice s nuklearnim oružjem. Dakle, opcija slična onoj u filmu “Armagedon” gdje Bruce Willis vodi svemirsku misiju čiji je cilj uništititi opasni asteroid pomoću nuklearnog eksploziva.