PRLJAVCI SPEKTAKULARNIM KONCERTOM PROSLAVILI 40 GODINA BENDA I DAN GRADA ZAGREBA Oko 25 tisuća ljudi plesalo je uz najveće hitove momaka iz Dubrave

„Zagreb te zove“, bila je prva pjesma Prljavog kazališta kojom je kultni hrvatski bend započeo sinoć svoju slavljeničku večer rock & rolla pred 25 tisuća ljudi na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj.

Spektakularnu proslavu 40 godina postojanja na domaćoj glazbenoj sceni, što je ujedno i završetak turneje Prljavaca i obilježavanje Dana grada Zagreba krenuli su s male pozornice izvodeći hitove s početka karijere.

„Zaustavite zemlju“, „Pisma ljubavna“, „Sve je lako kad si mlad“, „Crno bijeli svijet“, „Sretno dijete“...orilo se zapadnim dijelom Zagreba. Publika, koju su činili pripadnici svih generacija, od prvih je taktova plesala, pjevala, a na tribinama su se viorile Dinamove zastave.

Satima prije koncerta Prljavog kazališta zatvorena je za motorna vozila Kranjčevićeva ulica u zoni ispred stadiona NK Zagreb, okupirani su svi okolni kafići, publika je počela stizati i četiri sata prije početka koncerta.

Početak svirke kasnio je jer je masa ljudi stizala i nakon termina početka koncerta. Publiku je do izlaska Prljavaca na „stage“ zagrijavao poznati DJ Stanko Bondža pustajući legendarne pjesme zagrebačkih bendova. Oko uzavrelog stadiona također je vladala fantastična atmosfera. Stotine zagrepčana koji nisu uspjeli doći do ulaznica zauzele su mjesta u okolnim kafićima, gdje su se Prljevci itekako dobro čuli, no taj dio „publike“ ostao je zakinut za vrhunski „sound“ i doista spaktakularan vizualni doživljaj.

Naime, već nakon prvih taktova pjesme „Zagreb te zove“ bilo je jasno da su tehničari odradili perfektan posao. Zvuk je bio izuzetan, kao i light show. Sve na razini megakoncerata najvećih svjetskh bendova. Pjevač Mladen Bodalec spustio se nakratko i u uzavrelu publiku. No, osim fanova na stadionskim tribinama i travnjaku, svi ostali stanovnici i posjetitelji Zagreba uživali su u raskošnom vatrometu koji je uslijedio nakom prvog bloka pjesama.