KAKO KOTIRAJU ZAGREBAČKE ČETVRTI PO POTRAŽNJI I MOGUĆNOSTI PRODAJE STANA? Istražili smo koji su dijelovi hrvatske metropole najpoželjni za stanovanje

Popularni kvartovi za kupnju stana za mlade obitelji u Zagrebu su dio Trešnjevke, Trnje, ponajviše Vrbik, Novi Zagreb kod Bundeka, Zavrtnica oko Ulice Crvenog križa, a oni s nešto više novca stan rado odabiru na trenutačnoj zagrebačkoj hit lokaciji - u Maksimiru. Standardno je popularan Jarun, kao i Vrbani.

U centru grada za stanovanje obitelji popularne su Martićeva i okolne ulice, dok se stanovi kao investicija kupuju u strogom centru i uglavnom se kasnije daju u dnevni najam. Cijene dobrih stanova u strogom centru iznose oko 3000 eura po kvadratu.

U suradnji s nekoliko agencija za nekretnine (Kastel nekretnine, Zagreb West i Prima nekretnine) istražili smo kako kotiraju zagrebačke četvrti po potražnji i mogućnosti prodaje stana te tko su potencijalni kupci za koje područje u gradu.

Nekoliko je faktora koji su utjecali na rezultate. Prvi je da je novogradnje na tržištu u Zagrebu općenito malo. Uglavnom se radi o prodaji starih stanova, od kojih oni kvalitetniji bilo manji ili veći “nalete” tek povremeno na tržište i uglavnom se, ako se ne radi o prevelikoj cijeni, lako prodaju, gotovo bez obzira u kojem kvartu se nalazili. Drugi faktor jest i da se kod kupnje nekretnina sve više traži dobra prometna povezanost, blizina škole i drugih sadržaja, gleda se na kojem je katu stan, orijentacija stana. Stan koji se primjerice nalazi u prizemlju u prometnijoj ulici, iako je u dobrom kvartu, uglavnom neće moći postići dobru cijenu, kao ni onaj iznad trećeg kata u zgradi bez lifta.

Stanove u strogom centru grada pretežno kupuju osobe koje žive vani, od toga dijelom se kupuju za investiciju za dnevni najam ili kao dugoročna investicija. Također kupuju ih i povratnici za sebe, i oni uglavnom traže kvalitetno stanovanje.

Prema trendovima, obitelji s boljom platežnom moći kupit će stan u Maksimiru. Također atraktivan je čitav prvi uski pojas iznad centra, početak Pantovčaka, iznad Britanca, iznad Vlaške, Šalata i Srebrnjak. Ovdje stanove kupuju liječnici, arhitekti, poduzetnici. Kupci stanova na ovom području uglavnom imaju od 35 do 50 godina, a stanovi koje traže su veličine između 70 i 120 četvornih metara. Cijena kvadrata kreće se tu od 1700 do 2700 eura.

- Bilježi se lagani trend rasta prodaje nekretnina. Ipak to ne vrijedi za sve, razlika cijene u centru može biti negdje i 1000 eura iako su zgrade udaljene samo 20 metara jedna od druge. Dakle, gleda se u kojem je stanju sama zgrada, je li ulaz uredan, kakvo je pročelje, vlaga, mogućnost parkinga u dvorištu te koji je kat i ima li lift - kaže Mirela Vujić iz agencije Prima nekretnine.

Trešnjevka koju mnogi percipiraju kao stari zagrebački kvart također lako pronalazi kupce, naročito dio oko placa. Zanimljivo je da će ovdje netko radije kupiti stan iz 60-ih recimo kod Parka Stara Trešnjevka, nego stan u zgradama iz 90-ih godina. Općenito novogradnja iz kraja 90-ih godina i početka 2000-ih nije popularna zbog lošije kvalitete i često neriješenih papira.

U Zagrebu sve vezano uz cijenu nekretnine ovisi o okružju. Od kvartova u kojima nije previsoka cijena kvadrata poželjan je Novi Zagreb, ponajprije za mlade obitelji. U ovom dijelu grada odlično idu stanovi koji stoje do 50.000 eura. Slično je i za Savicu i Knežiju. Dio stanova u Zagrebu kupuju i osobe s obale, za svoju djecu koja studiraju uglavnom traže manje stanove u tramvajskoj zoni.

Znatan pad već se dulje osjeća na sjevernom dijelu grada, u kvartovima izvan tramvajske zone gdje više nije popularno stanovanje. Općenito je stanove u dijelovima grada koja nisu urbanizirana teško prodati. Teško se prodaju stanovi primjerice na području Bukovca, Vrapča i Kustošije. Nisu posebno popularni ni kvartovi Gajnice i Prečko, i to zbog stanja stambenog fonda. Za kvartove kao što su Jarun, Špansko, Ravnice i Savica ako je cijena realna nije upitno hoće li se pojaviti kupac.

Centar

Stanovi se većinom u strogom centru kupuju kao investicija za stanove za dnevni najam za turizam ili kao trajna investicija. Uglavnom se kupuju ušteđevinom, rijetko kreditom, kupci su populacija iznad 40 godina. Dobar stan u Radićevoj, na Gornjem gradu, Trgu bana Jelačića može postići cijenu višu od 3000 eura za kvadrat. Stanove u centru uglavnom kupuju osobe koje nisu iz Zagreba, recimo dobrostojeće osobe iz Splita ili stariji povratnici u Hrvatsku koji žele imati stan baš ovdje. Problem je, međutim, u kvaliteti stanova. Primjerice, ako neki stan ima dobru poziciju u gradu i sam po sebi nije loš, ali nema baš najbolji smještaj u svojoj zgradi, nema parking te samo stanje zgrade nije dobro - neće se lako prodati ni za manje od 2500 eura. Dio oko Martićeve ulice i dalje je vrlo popularan za obiteljsko stanovanje onih koji si to mogu priuštiti, a tu je cijena kvadrata od 1600 eura naviše. Centar i širi centar općenito su područje na kojem se najviše prodaju stanovi u Zagrebu. Stanove uglavnom prodaju stariji ljudi ili nasljednici. Najviše se traže manji stanovi kojih gotovo nema na tržištu.

Prvi nivo Podsljemena (iznad Ilice i Vlaške)

Prvi red iznad Ilice, donji dio Pantovčaka, iznad Britanca, Šalata, Srebrnjak, zona iznad Vlaške kreće se od 1700 do 3000 eura po kvadratu. Ovdje stanove kupuju liječnici, arhitekti, poduzetnici. Najbolji stanovi u Buconjićevoj ulici postižu i do 4000 tisuće eura po kvadratu.

Trešnjevka

Trešnjevka se dosta cijeni jer se na nju gleda kao na stari zagrebački kvart, a ima i nešto novogradnje u ponudi. Govorimo o području “stare” Trešnjevke. Cijene stanova su uglavnom od 1200 do 1700 eura po kvadratu. Ovdje kupuju stanove obitelji s djecom i stariji ljudi koji su prodali velike stanove u centru grada te žele ostati blizu, a u središtu nisu lako mogli pronaći manji stan. Radije ovdje kupci kupuju stanove u starijim zgradama i novogradnji, najmanje u zgradama sagrađenim krajem 90-ih godina. Zato nije velika potražnja za Trakošćanskom, Sokolgradskom, dijelom od Ozaljske lijevo. Nije popularno ni naselje Voltino. Knežija drži solidan položaj na tržištu uz ne previsoke cijene kvadrata u starim zgradama. Na Knežiji cijena može biti od 1000 eura pa do 2300 u novogradnji po kvadratu. Na Trešnjevci općenito ima dosta razlika u kvaliteti stambenog fonda pa neki stan može imati i cijenu od 700 eura.

Trnje

Popularna je Martinovka, početni dio Vukovarske od Savske, Prisavlje, Vrbik, ali problem je što stanova na ovom području u ponudi ima malo. Cijena po kvadratu ide od 1500 eura prema gore. Stanovi koji se ovdje kupe lagano se “rentaju” studentima za najam zbog blizine sveučilišta. Tu je i nekoliko mikrolokacija koje su tražene, kao što su stanovi na višim katovima nebodera u Veslačkoj pa i onih na Prisavlju, i koje uglavnom kupuju mlađe generacije, plus 30. U neboderu u Veslačkoj cijena je od 1600 prema gore.

Jarun, Vrbani

Standardno poželjan kvart je Jarun, a traženi su i Vrbani. Bolje je potražnja za većim stanovima za obitelji, ali je ponuda mala. Traže se uglavnom stanovi od 70 kvadrata naviše. Ovo područje ima uvijek svoje kupce, a cijene su uglavnom od 1400 eura kvadrat naviše.

Novi Zagreb

Tražen je dio kod MSU, ali u ponudi nema mnogo stanova. Zbog blizine Bundeka, muzeja i šoping-centra ovaj dio Novog Zagreba drži dobru cijenu koja ide od 2000 eura za kvadrat naviše. Inače se cijene u Novom Zagrebu kreću od 1200 naviše, a u limenkama se mogu naći stanovi i od 800 eura po kvadratu.

Dubrava

Cijena kvadrata je oko 1100 eura. Ima donekle interesa za nekretninama kod Avenije Dubrava. Na području oko Studentskog grada stanove kupuju oni koji ne mogu lako kupiti svoj dom drugdje, a ovdje je ugodno stanovanje. Popularno je stanovanje na Klaki, a cijene kvadrata nisu previsoke. Kvadrat stana u Dubravi se može naći po cijeni od 800 do 1200 eura.

Podsljeme (gornji dio)

Gornji kvartovi Podsljemena, kao Gračani, nisu više u trendu za obiteljsko stanovanje u stanovima. Kupca će u toj zoni grada nešto lakše naći tek kvalitetan stan do kojeg vode dobre prometnice. U ovoj je zoni došlo do pada cijena kvadrata. Sjever je općenito pao na popularnosti za stanovanje. Teško je dati ocjenu cijena kvadrata, no recimo oko 1100 eura.

Zavrtnica

Na popularnosti gubi stanovanje na Zavrtnici, i to prvenstveno zbog prometnih gužva. Izuzetak je dio oko Ulice Crvenog križa gdje je poželjno i popularno obiteljsko stanovanje.

Maksimir

Maksimir je trenutni hit kvart za stanovanje. Cijene kvadrata u boljim stanovima su oko 2700 do 3000 eura. Naročito se to odnosi na dio Maksimira oko Harambašićeve, Zvonimirove, Maksimirske do Petrove. Maksimir je kao drugi Jarun po popularnosti stanovanja.

Malešnica, Špansko

Cijene kvadrata idu od 1200 prema gore. Oba kvarta imaju svoje kupce koji ovdje rado žive jer su kvartovi relativno dobro urbanistički uređeni.