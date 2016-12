I dok nam se na kraju 2016. godine čini da su neki brakovi završili i prije nego što su započeli, krah nekih sve je iznenadio. Zbog Angeline i Brada mnogi su i dalje u nevjerici, nasilna strana Johnnyja Deppa sve je šokirala, a i na domaćoj sceni turbulencija u ljubavnim životima poznatih obitelji nije nedostajalo.

1. Angelina Jolie i Brad Pitt

Već su tri mjeseca prošla otkako je svijet obišla vijest da je Angelina Jolie podnijela zahtjev za rastavu braka od Brada Pitta. Kao službeni razlog navela je nepomirljive razlike i zatražila skrbništvo nad njihovih šestero djece. Ubrzo nakon toga, Brad se našao pod istragom FBI-ja jer je navodno fizički napao njihovog 15-godišnjeg sina Maddoxa tijekom vožnje njihovim privatnim zrakoplovom. Istragom je utvrđeno da Brad nije kriv, no nitko nije očekivao da će između jednog od nekad najomiljenijih holivudskih parova doći do takvog razdora. Brad je prvi put od objave vijesti o rastavi viđen u početkom studenog kada se pojavio na premijeri filam 'Allied' u kojem glumi s Marion Cotillard koju se spominjalo i kao razlogom rastave braka. Brad i Marion to su demantirali, a holivudskom glumcu sada predstoji borba za skrbništvo nad djecom.

Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 1/10 REUTERS / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 2/10 REUTERS / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 3/10 Brad Pitt and Angelina Jolie / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 4/10 REUTERS / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 5/10 REUTERS / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 6/10 REUTERS / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 7/10 REUTERS / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 8/10 REUTERS / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 9/10 REUTERS / REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 10/10 REUTERS Previous Next

2. Monika Mamić i Mario Mamić

Iako se već neko vrijeme šuškalo o krizi u njihovom braku, brak Marija i Monike Mamić djelovao je savršeno, pa su se mnogi iznenadili kad su čuli da je njihovoj ljubavi došao kraj. Mario je poslije osam zajedničkih godina iselio iz njihovog stana na zagrebačkom Tuškancu, a točan razlog bračnih nevolja nije poznat. A Mario je već krenuo dalje pa je sada u vezi s Tijom Jurčić, pokćerkom ekonomskog stručnjaka i političara Ljube Jurčića. Tia je njihovu vezu potvrdila kad je neki dan objavila njihovu zajedničku fotografiju iz restorana nakon čega je zaključala svoj Instagram profil. Rastavu braka komentirala je i sama Monika koja je rekla da su gospodari njezinog srca njezini sinovi te da je njoj to sasvim dovoljno.

Boris Kovacev / CROPIX / CROPIX

3. Ana Šikić i Zoran Mamić

U obitelji Mamić ove je godine došlo do kraha još jednog braka, onog između Ane Šikić i Zorana Mamića. Da u njihovom braku nešto ne štima, dalo se naslutiti kada osam godina mlađa Riječanka nije s njim otputovala na Arapski poluotok. Par je u lipnju ove godine proslavio drugu godišnjicu braka, a kao navodni razlog raspada braka spominjala se manekenka Antica Filipović Grčić koja, kako se pisalo, sa Zoranom i boravi u Saudijskoj Arabiji.

Ronald Gorsic / CROPIX / CROPIX

4. Johnny Depp i Amber Heard

A nepomirljive razlike presudile su i 15-mjesečnom braku Amber Heard i Johnnyja Deppa, a ubrzo nakon što je manekenka podnijela zahtjev za rastavu otkrila je i zašto. Naime, Amber je tvrdila da ju je Johnny pretukao pa je od suda zatražila zabranu pristupa. Optužila ga je za obiteljsko nasilje, a kao dokaz, njezina je odvjetnica sudu predala fotografije koje navodno pokazuju da se Depp više puta okomio na nju. Glumac je tada navodno bio pod utjecajem droge i alkohola. amber je nagodbom na suđenju odbila 42 milijuna kuna, a to je odlučila donirati u dobrotvorne svrhe.

Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 1/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 2/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 3/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 4/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 5/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 6/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 7/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 8/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 9/10 REUTERS Zatvori OVIM JE LJUBAVIMA DOŠAO KRAJ U 2016. GODINI Zbog Angeline i Brada fanovi su još u nevjerici, a nasilna strana Johnnyja Deppa sve je iznenadila Slika 10/10 REUTERS Previous Next

5. Josipa Pavičić i Nico Bernardini

A nakon četiri godine braka točku na svoj brak odlučila je staviti i Josipa Pavičić koja se razvela od poduzetnika Nica Bernardinija. Navodni razlog rastave navodno je to što se Josipa nije mogla naviknuti na život u Italiji, a on u Hrvatskoj. Par je 2011. godine dobio sina Rocca, a vjenčali su se sredinom 2012. godine. Iza Josipe je i teška borba s karcinomom dojke zbog kojeg se odlučila podvrgnuti i dvostrukoj mastektomiji.

Miso Lisanin / CROPIX / CROPIX

6. Nina Violić i Milan Marić

Vezi 44-godišnje glumice Nine Violić i 19 godina mlađeg beogradskog glumca Milana presudila je udaljenost. naime, Milan je privremeno odselio u Sankt Petersburg zbog glumačkog angažmana koji je dobio početkom lipnja. Glumački se par upoznao prije dvije godine u Beogradu kad je Nina tamo gostovala s predstavom 'Kako smo preživjele'.

- Može me osvojiti samo lud i slobodan muškarac poput mene. Ljubav je sloboda i ništa na svijetu ne može ti dati takav osjećaj kao kad se zaljubiš - rekla je svojedobno Nina u intervjuu za Story.

Foto: Livio Andrijić / CROPIX Nina Violić i Milan Marić

7. Borna Ćorić i Valentina Miletić

Uoči finala dais Cupa vezu su prekinuli i tenisač Borna Ćorić i djevojka Valentina. Da je njihovoj ljubavi došao kraj, dalo se naslutiti kada je Borna s Instagrama izbrisao sve njihove zajedničke fotografije, dok je Valentina svoj profil zaključala. Njihov prekid iznenadio je mnoge jer su se samo nekoliko tjedana ranije hvalili zajednički putovanjima na egzotične destinacije. Borna i bivša kraljica Dalmacije u vezi su bili godinu i pol.

Instagram

Instagram

8. Sunčica Lalić i Dragan Jurilj

Početkom siječnja 2016. godine Dragan Jurilj potvrdio je da se razišao sa Sunčicom Lalić, životnom partnericom s kojom je proveo 16 godina i dobio sina Ariena. - U svakoj vezi ili braku dođe do zasićenja, ali kada uz to i životni interesi krenu svaki u drugom smjeru, onda to bude i presudno za ovakvu odluku. Različiti životni interesi jedini su razlog razlaza naše izvanbračne zajednice, a ne braka - otkrio je tada Jurilj za Tportal razloge kraha braka.

Zeljko Sop / CROPIX / CROPIX

9. Nataša Janjić i Marko Kisić

Nakon nešto manje od godine dana, u veljači su vezi okončali Nataša Janjić i ginekolog Marko Kisić. Glumica o razlozima prekida tada nije željela govoriti, no u izjavi za Tportal Marko nije skrivao koliko je bijesan na nju. Samo im je kratko ljutit i iznerviran poručio da ne želi da ga ikad više pitaju o Nataši.

Livio Andrijic / CROPIX / CROPIX

10. Taylor Swift i Calvin Harris

Iako su mnogi mislili da je Taylor Swift u DJ-ju Calvinu Harrisu pronašla muškarca svog života, početkom siječnja par je poslije 15 zajedničkih mjeseci prekinuo vezu. Calvin se navodno osjećao ugroženim pored Taylor koja je neovisna mlada žena te se nije mogao nositi s njezinim uspjehom. No i nakon što su prekinuli, svjetski slavni DJ govorio je da se bivšoj i dalje divi zbog svega što je napravila u svojoj karijeri.