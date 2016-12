OTKRIVAMO STROGO ČUVANU ODLUKU MORH-ove KOMISIJE O NABAVCI NOVIH BORBENIH AVIONA Otpao američki F-16, kupujemo Gripene ili FA-50

Švedski Gripen JAS 39 C/D verzija i južnokorejski FA-50 najbolje su opcije za opremanje Ratnog zrakoplovstva novim avionima, zaključak je i preporuka stručnog savjetničkog tima ministra obrane za zrakoplovstvo koji čine umirovljeni generali Josip Čuletić, Josip Štimac i Vlado Bagarić, doznaje Jutarnji list.

- Naš je zaključak da Hrvatska treba zadržati borbeno zrakoplovstvo te preporučujemo da se odluka o zadržavanju donese početkom sljedeće godine, a da se odluka o odabiru vrste aviona donese do kraja 2017. godine - rekao nam je Josip Štimac. On nije želio detaljnije govoriti o zaključcima savjetničkog tima osim što nam je potvrdio da su zaključili “koji su to avioni priuštivi i održivi Republici Hrvatskoj”. Ti zaključci preneseni su ministru obrane i predsjednici Republike.

Četiri opcije

Savjetnički tim za zrakoplovstvo osnovao je bivši ministar obrane Josip Buljević i njegova je zadaća bila analizirati četiri neobvezujuće informacije (Request for Information - RFI) o mogućnosti opremanja Ratnog zrakoplovstva novim ili polovnim avionima. Ponude su dali švedski SAAB za JAS 39 verzija C/D, Izrael za polovni F-16, Južna Koreja za FA-50 i Francuska za Rafale. Riječ je o informativnim ponudama koje Ministarstvu obrane daje određene smjernice u donošenju budućih odluka. Drugi dokument je “Studija razvoja sposobnosti zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske višenamjenskim borbenim avionom”, napravljena prošle godine, koja je temelj za donošenje odluke o sudbini borbenoga zrakoplovstva.

Pri utvrđivanju najboljih varijanti za Ratno zrakoplovstvo uzete su u obzir tehničke i ekonomske opcije ponude. Kako doznajemo, zaključeno je kako uvođenje ova dva aviona zahtijevaju najniže operativne troškove korištenja, minimalno ulaganje u infrastrukturu te najbolje ekonomske benefite. Prema dostupnim informacijama, švedska država Hrvatskoj nudi eskadrilu novih aviona JAS 39 verzije C/D uz kreditnu liniju na 15 godina uz tri godine počeka. Osim toga, ako se Hrvatska odluči za ovaj avion, Šveđani Ratnom zrakoplovstvu nude četiri aviona besplatno na korištenje uz plaćanje operativnih troškova do uvođenja naručenih aviona u operativno korištenje.

Službene financijske ponude ni od jedne strane nema. No, prema neslužbenim informacijama, SAAB je spreman dati ponudu koja bi godišnje hrvatski proračun opteretila s oko 400 milijuna kuna, ovisno o tome koje bi naoružanje Hrvatska odabrala. S druge strane procjenjuje se kako bi eskadrila FA-50 mogla stajati oko 400 milijuna dolara.

Iz utrke je, barem prema mišljenju struke, ispao američki F-16...

