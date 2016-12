PAO DUBROVAČKI PRORAČUN, PROTIV I HDZ-ovci I SRĐ JE GRAD Vlahušić: 'Opraštam se od mjesta gradonačelnika na 5 mjeseci, nije mene lako maknuti odavde'

Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2017. na sjednici u srijedu nije dobio potrebnu većinu, a ako se na sljedećoj sjednici idući tjedan ne prihvati Odluka o privremenom financiranju, a njezino neusvajanje već su najavili iz koalicije HDZ-a i liste Srđ je Grad, 1. siječnja 2017. prestaje mandat Gradskom vijeću i gradonačelniku, a Vlada će imenovati povjerenika koji će upravljati Gradom do izbora u svibnju 2017. godine.

Gradonačelnik Andro Vlahušić u Gradskom vijeću nema većinu, a protiv proračuna glasovalo je šest vijećnika HDZ-ove koalicije, tri vijećnika Dubrovačkog demokratskog sabora (DDS) te dva vijećnika liste Srđ je Grad, dok je proračun podržalo deset vijećnika Vlahušićeve lijeve koalicije predvođene HNS-om i SDP-om.

Pročelnica za financije Grada Dubrovnika Anita Burić uvodno je rekla kako je proračun napravljen u skladu s zakonom i pravilnicima.

''Osnovno temeljno načelo proračuna je da bude uravnotežen, a vodili smo računa o namjenskim prihodima. Proračun iznosi 603 milijuna kuna s proračunskim korisnicima, odnosno 'čistih' 570 milijuna kuna Grada Dubrovnika. U tome je planirano zaduživanje od 100 milijuna kuna, 50 za cestogradnju i infrastrukturu te isto toliko za projekte društvenih djelatnosti'', rekla je Burić.

Napomenula je da je gradonačelnik Vlahušić iz proračuna smanjio prihode i rashode od 25 milijuna kuna komunalnog doprinosa za projekt golfa na Srđu.

''S druge strane došlo je do povećanja od 20 milijuna kuna na prihode od zidina, turističkih agencija itd, pa bi onda proračun sa tih sedam amandmana bio 598 milijuna kuna'', rekla je Burić.

Predsjednik Gradskog vijeća HDZ-ov Mato Franković rekao je tijekom rasprave o proračunu kako je stav HDZ jasan već desetak dana te dodao kako se ne radi o osveti ili mržnji prema Vlahušiću.

''U posljednje dvije godine mi smo prihvaćali proračune Grada Dubrovnika jednoglasno i to su bila prva takva prihvaćanja u povijesti. Mi smo u 2016. godini podržavali rebalanse proračuna, a nismo bili zadovoljni do kraja jer se veliki broj naših amandmana nije realizirao i zato sada nećemo podržati proračun. Neprihvatljivo nam je i kreditno zaduženje, nepotrebno je to raditi šest mjeseci pred izbore, a gradonačelnik Vlahušić je pred izbore 2013. godine napravio istu stvar. Dignuo je kredit od 100 milijuna kuna, a iz toga je proizašla afera o mikroasfaltu'', rekao je Franković.

Naglasio je kako ga smeta što su jako mala sredstva povučena iz EU fondova.

Franković je rekao kako stabilnost Dubrovnika ne jamči Andro Vlahušić, naročito nakon nalaza Državne revizije koja je pronašla višemilijunske nepravilnosti. Najavio je kako neće prihvatiti niti Odluku o privremenom financiranju, te procijenio kako će večeras početi poluinformacije i strašenje.

''Ništa u ovom gradu neće stati u slučaju da proračun ne prođe'', rekao je Franković.

Gradonačelnik Vlahušić rekao je kako nikada nije strašio građane, te kako svakome može pogledati u oči.

''Večeras kad završi ova sjednica sam i gost HRT-a u emisiji ''Otvoreno'' o proračunu i ''Lex Vlahušiću''. Povjerenika će dočekati na računu jedna lijepa svota. Što se tiče kreditnog zaduženja, predložili smo ga jer smo za državni projekt studentskog doma dali 18 milijuna kuna, a to je iznos koji nam treba Dom umirovljenika u Gružu. Ovo Gradsko vijeće je ove godine Vodovodu dalo odobrenje za dva kredita od 50 milijuna kuna, a sad vam je kao problem kreditno zaduženje? Ukupne obaveze su 85 milijuna kuna, a izvorni proračun je 480 milijuna kuna. Što se tiče EU sredstava ostali gradovi se na nas mogu ugledati. Što se tiče politike u dubrovačkoj povijesti kneza je birao Senat, 1945. komitet, ja sam prvi neposredni gradonačelnik kojeg su izabrali građani slobodno i samostalno'', izjavio je Vlahušić.

Dodao je kako je pobijedio i na prijevremenim izborima 2015. godine kada su protiv njega bili svi koji su mogli biti.

''Donijeli ste zakon da se ne mogu kandidirati na izborima u svibnju, zabranili ste mi političko djelovanje. Ne mogu se kandidirati za gradonačelnika Dubrovnika, zašto danas kažnjavate sve stanovnike Dubrovnika'', rekao je Vlahušić te dodao kako se proračun za 2017. godinu, realno može očekivati u kolovozu ili rujnu.

Ispred liste Srđ je Grad, Maro Kristić, inače saborski zastupnik Mosta u Hrvatskom saboru rekao je kako Srđevci neće prihvatiti niti proračun niti Odluku o privremenom financiranju.

"Proračun je nerealan, a mi smo tražili raskid ugovora o koncesiji za tvrđavu Imperijal s tvrtkom Razvoj golf jer se tamo krije 50 milijuna kuna troška za građane. Mi u Dubrovniku imamo jednu veliku stihiju, a propustili smo nominirati veliki broj projekata na EU fondove. Vjerojatno će i projekt pročistača za vodu biti financiran iz novca građana zbog nemara, a doći će na naplatu i pitanje Javne garaže na Ilijinoj glavici'', rekao je među ostalim Kristić te dodao kako bi ''svaki nesposobnjaković mogao voditi Dubrovnik na način na koji to radi Vlahušić''.

Gradonačelnik Vlahušić ponovio je u vijećnici svoje tvrdnje kako je osuđen u aferi Šipan za zlouporabu položaja i ovlasti ''zahvaljujući lažnom svjedočenju Denisa Orlića (tadašnjeg predsjednika Društva prijatelja dubrovačke starine) i šutnji Pera Vićana (suosuđenik u istom slučaju)''.

Predsjednik DDS-a Pero Vićan predložio je da skupa pođu na detektor laži, a tražio je od njega da odgovori javnosti zašto, na zakonski način izbjegava suočavanje i s USKOK-ovom optužnicom za aferu Revelin na Županijskom sudu u Splitu.

"Idemo paralelno, pred očima ovih vijećnika i javnosti na poligraf pa da vidimo tko laže", rekao je Vićan.

Sukladno Zakonu u slučaju neizglasavanja proračuna za 2017. godinu najkasnije do 31. prosinca ove godine, kao i Odluke o privremenom financiranju dolazi do prestanka mandata Gradskom vijeću i gradonačelniku. S obzirom kako je riječ o kalendarski izbornoj godini neće se održati prijevremeni već redovni izbori u svibnju.

Gradonačelnik Vlahušić u dubrovačkom Gradskom vijeću nema većinu. Njegova lijeva koalicija predvođena HNS-om i SDP-om broji deset vijećnika, HDZ-ova desna koalicija broji osam vijećnika, tri vijećnika ima lista Srđ je Grad, a četiri Dubrovački demokratski sabor Pera Vićana.

Proračun se izglasava većinom svih vijećnika što znači da je za njegovo usvajanje bilo potrebno najmanje 13 ruku (od 25).

Dubrovačko Gradsko vijeće ‘rušilo’ je Vlahušićev proračun i krajem 2014. godine. Na prijevremenim izborima u 2015. godini on je ponovno pobijedio na izborima za gradonačelnika. Njegov protukandidat u drugom krugu HDZ-ov Mato Franković izgubio je tad uz razliku od 472 glasa. Inače Franković je već najavio svoju kandidaturu za gradonačelnika u svibnju 2017. godine.

Vlahušić se oprostio od funkcije

Dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić rekao je u srijedu nakon što na sjednici Gradskog vijeća nije usvojen prijedlog proračuna za 2017., da se oprašta od funkcije gradonačelnika, ali samo do lokalnih izbora u svibnju 2017.

''Ovo je već viđena situacija, a ja nisam ni razočaran ni tužan. Ja se vraćam svom poslu i obitelji, vraćam se koncertima na Stradunu i Robin Hoodu. Opraštam se od mjesta gradonačelnika na pet mjeseci, nije mene lako maknuti odavde, niti iz političkog života Grada i Hrvatske. Sjednica je bila javna i mogao sam govoriti o svemu'', rekao je Vlahušić.

Ustvrdio je da je napravio sve što je obećao građanima prije osam godina kada je postao gradonačelnik te da Dubrovnik danas ima proračun dvostruko veći nego tada.

''Prirez smo s 15 smanjili na deset posto, imamo jako malu stopu nezaposlenosti, grad smo napravili planetarno popularnim ne samo u baštini i trenutno smo najveći filmski studio na otvorenom. Netko je morao biti na čelu tog tima'', rekao je.

Vlahušić je dodao da će se kandidirati nakon što Ustavni sud sruši izmjene Zakona o lokalnim izborima koji ga spriječava jer je pravomoćno osuđen u aferi Šipan na šest mjeseci zatvora uvjetno, a u tijeku mu je rok rehabilitacije.

''Ja ću se kandidirati i pobijediti četvrti put, a ako odluka suda bude negativna onda će netko drugi pobijediti te ljude koji nemaju hrabrosti suočiti se s izborima nego su iskoristili Hrvatski sabor da bi to napravili'', zaključio je on.

Odluka o privremenom financiranju naći će se na sjednici Gradskog vijeća sljedeći tjedan, a njezino neizglasavanje već su najavili iz koalicije koju predvodi HDZ, kao i liste Srđ je Grad.

Predsjednik DDS-a Pero Vićan na upit hoće li je izglasati kratko je odgovorio kako će o tome odlučiti ''tijela stranke''.