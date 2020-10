Izbor najboljih kampova diljem Hrvatske. Očekivano, većina ih je na obali

U našem izboru kampova vodili smo se, prije svega, brošurom u kojoj su predstavljeni najbolji kampovi Hrvatske u 2020. godini, a koju je izradilo Kamping udruženje Hrvatske u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.



Oni su u svom izboru najboljih kampova u Hrvatskoj izdvojili ukupno 58 kampova koje su bodovali u četiri kategorije - sanitarije, smještajne jedinice, gastronomija i šoping te sport, zabava i animacija. Zbog velike “gužve”, odnosno konkurencije, u našem smo izboru odlučili navesti kampove s najvišim ocjenama.



Konkretno, u izbor smo, u pravilu, nastojali uvrstiti kampove koji ni u jednoj kategoriji nisu dobili “trojku”, uz rijetke izuzetke koji su uvrštenje zaslužili s obzirom na geografski položaj ili pomoćne izvore kojima smo se služili.



Oko ovog potonjeg, pozivali smo se i na inozemne izbore najboljih kampova u Hrvatskoj - tradicionalni izbor slovenskih gostiju te njemačku ADAC-ovu “kampersku bibliju” koja je u 130 najboljih europskih kampova uvrstila u siječnju ove godine i 13 hrvatskih.

Usput rečeno, u Hrvatskoj - logično - po broju najboljih kampova prednjači obala, s Istrom kao područjem s najrazvijenijom mrežom visoko ocijenjenih kampova, a u spomenuti izbor uvrštena su samo dva kampa s područja kontinentalne Hrvatske.



ISTRA

Aminess Maravea, Novigrad

web: www.aminess-campsites.com

površina: 25 ha ● kapacitet: 3300

Kamp, smješten u hrastovoj šumi i okružen vinogradima, proteže se uz obalu u blizini Novigrada. Nudi raznovrstan izbor smještaja - od parcela do mobilnih kućica s vlastitim bazenima koje su smještene uz obalu. Gosti mogu uživati i u nizu sportskih aktivnosti (među ostalim paintballu), zabavnom programu (primjerice kinu na otvorenom), kupati se u bazenskom kompleksu, a postoji i plaža namijenjena za pse. Jedna od zanimljivosti kampa je plimsko kupalište - područje za kupanje ovisno o plimi gdje se more spaja s bazenom slane vode. Gostima je na raspolaganju čak i ograđeno vježbalište za pse te punionica za električna vozila.



Lanterna Premium, Tar

web: www.camping-adriatic.com

površina: 83 ha ● kapacitet: 9260

Ako tražite akciju, to bi moglo biti to. Lanterna je naprosto krcata - od središnje Piazze do bazenskih kompleksa. Niz smještajnih i sportskih mogućnosti, gastronomske ponude u nekoliko restorana, zabavni i sportski programi (skate park veličine 380 četvornih metara), kazalište i kino (u zatvorenom i na otvorenom)... Plaža ima tri kilometra, a na neke njezine dijelove dozvoljen je i pristup psima, primjerice u Happy Dog Premium Villageu, dijelu kampa koji je u potpunosti prilagođen ljubimcima.



Zelena laguna, Funtana

web: www.istracamping.com

površina: 19 ha ● kapacitet: 2700

Udaljena samo pet kilometara od Poreča te osam kilometara od Vrsara, Zelena laguna nudi ponudu koja je slična ostalim gigantima - od zabavnog i sportskog sadržaja, raznovrsnih smještajnih jedinica te niza usluga, od pekarnice do supermarketa i riblje tržnice. Dio plaže namijenjen je i kućnim ljubimcima, a moguće je organizirati i niz ekskurzija.



Valkanela, Vrsar

web: www.maistracamping.com

površina: 56 ha ● kapacitet: 6000

Tri kilometara duga plaža u kompleksu kampa koji reklamiraju kao “drugi dom za cijelu obitelj”. Ljubimci su dopušteni, s time da je za njih predviđen poseban dio plaže, tu je kao i u većini ostalih velikih kampova i plutajući vodeni park, niz restorana i barova te dućana, među ostalim štandovi s voćem i povrćem. Zatreba li, na raspolaganju je i ambulanta.



Valalta, Rovinj

web: www.valalta.hr

površina: 120 ha ● kapacitet: 5178

Ovaj naturistički kamp, poznat diljem Europe, smješten je na samom ulazu u prirodni rezervat Limski kanal. Gosti mogu uživati na četiri kilometara dugoj plaži, od kojih je 150 pješčana. U svim se restoranima poslužuje tamošnje domaće pivo, tzv. eko pivo, no psi nisu dozvoljeni. Tu su i bazenski kompleksi, saune, pekarnica i restorani, ambulanta te područje za roštiljanje.



Polari, Rovinj

web: www.maistracamping.com

površina: 62 hektara ● kapacitet: 6000

Najveći Maistrin kamp Polari povezan je s Rovinjem bike ili pješačkom stazom duž obale. Plaža u sklopu kampa je kilometarska (dijelom betonirana, dijelom šljunčana, a dijelom travnata), a gastroponuda bogata. Nude i mogućnost glampinga, ali i cartinga. Plaža za pse je odvojena, a od sportskih aktivnosti nudi se sve i svašta - od speedmintona do trampolina.



Istra Premium, Funtana

web: www.camping-adriatic.com

površina: 37 ha ● kapacitet: 2421

Za sebe tvrde da nude jedno od najboljih kamperskih iskustava na Jadranu. Ponuda, što se tiče gastronomije, šopinga, zabave, animacije i sportskih aktivnosti je bogata, a imaju i odvojenu plažu na kojoj je dozvoljen ulaz psima (koji su načelno dopušteni u nekim dijelovima kampa). Tu je i obiteljski akvapark s 350 metara različitih tobogana.



KVARNER



Kovačine, Cres

web: www.camp-kovacine.com

površina: 27 ha ● kapacitet: 3798

Ako noćite u ovom kampu, spavat ćete pod krošnjama borova i maslina. Postoji i odvojen dio plaže za nudiste, kao i punionica za električna vozila. U neposrednoj blizini se nalazi i sam grad Cres, a kamp se hvali i brojnim ekološkim nagradama, odnosno odluci da koriste isključivo zelenu električnu energiju, dobivenu iz obnovljivih izvora energije.



Čikat, Mali Lošinj

web: www.camp-cikat.com

površina: 30 ha ● kapacitet: 3810

Smješten u gustoj borovoj šumi, kamp je otvoren cijele godine, dakle i zimi. Nudi različite vrste smještaja, dva restorana, dva bara te fast food, akvapark površine 6300 četvornih metara pa čak i besplatnog trenera pasa u sklopu posebnog projekta. Ponuda kampa prilagođena je obiteljima s djecom.



Omišalj, Omišalj

web:www.campingomisalj.com

površina: 8 ha ● kapacitet: 900

Iako je manji od ostalih kampova u ovom izboru, nudi niz sportskih aktivnosti, cjelodnevnu animaciju, izlete te dvije vrste smještaja - parcele i mobilne kućice, od kojih neke imaju privatne bazene. Moguće je čak naučiti i jahati, a u kompleksu je i područje namijenjeno roštiljanju.



Krk Premimum Camping Resort, Krk

web: www.camping-adriatic.com

površina: 11 ha ● kapacitet: 1425

Osim restorana, koktel bara i ulične hrane, tu su i brojni programi za djecu, igrališta, bazeni, centralni trg s opcijama za šoping pa čak i punionica za električna vozila. Moguće je naučiti i roniti, a smještaj je raznovrstan, od nepodijeljenih parcela do glampinga. Plaža za pse je zasebna.



Baška Beach Camping Resort, Baška

web: www.camping-adriatic.com

površina: 10 ha ● kapacitet: 1890

Kamp je smješten na zapadnom dijelu jedne od najpoznatijih hrvatskih plaža - Vele plaže u Baški. Gostima se nude raznovrsne opcije smještaja, niz sportskih aktivnosti (među ostalim penjanje i paragliding ​), za djecu postoji niz programa. Sama plaža u kompleksu duga je 1,8 kilometara i šljunčana.



San Marino Camping Resort, Rab

web: www.camping-adriatic.com

površina: 15 ha ● kapacitet: 3493

Smješten je na poluotoku Lopar na otoku Rabu kraj pješčane Rajske plaže duge 1500 m. Udaljen 12 km od grada Raba, kamp, tvrde, nudi sve što obitelj može poželjeti od ljetovanja. Nad parcele za kampiranje (a nudi se i niz drugih smještajnih opcija) nadvijaju se krošnje borova i topola, a aktivnima je na raspolaganju niz sportskih aktivnosti.



DALMACIJA



Straško, Novalja

web: www.campingstrasko.com

površina: 57 ha ● kapacitet: 6054

Smješten u šumi dalmatinskog hrasta, bora i masline, jedan je od najvećih kampova na Jadranu i u Hrvatskoj. Gosti mogu uživati čak i u mini zoološkom vrtu s domaćim životinjama. Gostima nude i profesionalni vrtić. Brojne su i mogućnosti za sportske aktivnosti, kao i smještaja, a moguće je pogledati i film u kinu na otvorenom te naučiti jahati ili roniti.



Šimuni, Kolan

web: www.camping-simuni.hr

površina: 55 ha ● kapacitet: 3654

U kampu će vas dočekati šest uređenih šljunčanih i pješčanih plaža, od čega su čak dvije plaže za pse. Za ljubitelje sporta opcije su doista brojne, čak idu do jedrenja na dasci te penjanja po stijenama. Nudi se i mogućnost čuvanja djece (na zahtjev), psima je dopušten ulaz u kamp, ali moraju na odvojenu plažu unutar kompleksa. Posjetitelji u blizini kampa mogu razgledati nasade maslina u Lunu, sirane ili pak solane.



Zaton Holiday Resort, Nin

web: www.zaton.hr

površina: 30 ha ● kapacitet: 4950

Za svoju plažu unutar kompleksa tvrde da je bez sumnje jedan od najboljih u Hrvatskoj. Pošto je većinom pjeskovita, reklamiraju je kao idealnu za obitelj s djecom. Mogućnosti smještaja su višestruke - od glampinga do apartmana. Brojne su i sportske opcije - primjerice čak 12 teniskih terena, a moguće je iznajmiti i brodice. Gosti mogu potražiti i usluge frizera ili napuniti svoj električni automobil.



Solaris Camping Beach Resort, Šibenik

web: www.campingsolaris.com

površina: 12 ha ● kapacitet: 2223

U ovom ćete kampu spavati okruženi maslinama i borovom šumom, a kupati se na jedan kilometar dugačkoj plaži kompleksa. Rekreacijske mogućnosti su brojne, a predviđen je i niz aktivnosti za djecu. Posjetitelji mogu ići na organizirane izlete u okolici, a gostima se nudi i veliki vodeni park površine 8000 četvornih metara.



Camping Stobreč Split, Stobreč

web: www.campingsplit.com

površina: 5 ha ● kapacitet: 1128

Za sebe tvrde da nude sve što je potrebno za odmor u harmoniji prirode, kulture i zabave. Kao svoju veliku prednost navode što se nalaze nadomak Splita (samo sedam kilometara od Dioklecijanove palače te isto toliko do arheološkog kompleksa Salone). Kamp je s dvije strane okružen morem i smješten je uz ušće rječice Žrnovnice. Otvoreni su cijele godine.



KONTINENTALNA HRVATSKA



Plitvice Holiday Resort, Rakovica

web: www.plitvice.com

površina: 5 ha ● kapacitet: 446

Plitvice Holiday Resort za sebe tvrdi da je najzelenija kamping oaza u Hrvatskoj. Svoje prve goste primio je 1968. godine, a nudi više vrsta smještaja, među ostalim i u pet kućica u krošnjama drveća. Ako vam se kupa, tu je i bazen.



Slapić, Duga Resa

web: www.campslapic.hr

površina: 3 ha ● kapacitet: 300

U usporedbi s “gigantima” na našoj listi, kamp Slapić je sa 100 smještajnih jedinica “mrvica”. Nalazi se na obali rijeke Mrežnice i čini se kao idealna opcija od odmak od gradske vreve. Osim parcela nudi smještaj u mobilnim kućicama te drvenim šatorima s terasama, a ima opcija i za zaljubljenike u aktivan odmor - primjerice vožnja u kanuu ili bicikliranje.