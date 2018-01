FOTO: POGLEDAJTE SVE KANDIDATE OVOGODIŠNJEG VELIKOG BRATA Među ukućanima već iskače seksi Lucija, ali i grobar Aleksandar. Dobili su i prvi zadatak...

Pod voditeljskom palicom bivše stanarke i popularne televizijske voditeljice Antonije Blaće, u subotu navečer na RTL televiziji počelo je emitiranje devete sezone planetarno popularnog realty emisije Big Brother.

Tema ove sezone su "Tajne i laži", ali ne stanara, već samog Big Brothera, rekla je Blaće. Ovogodišnja kuća Velikog brata velika je 1.150 kvadratnih metara, ima velik i prostran vrt te uobičajene prostorije poput kuhinje, šanka, spavaonice i jacuzzija. "Nema bežičnog interneta i nadam se da nitko ne hrče', dodala je Blaće. Stanari će se ove godine boriti za glavnu nagradu od 500 tisuća kuna te su u kuću ušli u parovima.

Prve su u kuću Velikog brata ušli vlasnica kozmetičkog salona Nikita Dajčer i ljubiteljica životinja i kuharica na radu u Austriji Bojana Lončarević.

RTL Nikita Dajčer RTL Bojana Lončarević

"Štikle sam obukla tri puta u životu, sportski sam tip, plešem zumbu. Dižem 125 kilograma u teretani. Natjecateljskog sam duha. U vezi sam i ništa ne bi napravila da osobno povrijedim tu osobu", rekla je Dajčer u uvodnom prilogu. Dajčer je naime među svim ostalim kandidatima odabrala upravo Lončarević da s njom uđe u kuću kao prva dva kandidata. "Htjela sam isprobati nešto novo, kod kuće mi je bilo dosadno", rekla je Lončarević tik prije ulaska u kuću.

"Možda sam malo teška osoba, mrzim ljude koji ne vole životinje. Mrzim isprazne priče, mobitele i šminku. Mrzim bahate ljude, ali sam i sama bahata. Volim dominirati nad muškarcima. Jedino mjesto gdje bi njima dopustila da dominiraju su kućanski poslovi."

Nakon njih dvije su u kuću ušle Renata Nemeček, bivša pripadnica Oružanih snaga Republike Hrvatske i Tomislav Roso. "Volim biti dominantna te mislim da mi zato muškarci ne prilaze. Vjerojatno me se boje", rekla je Nemeček. "Visok sam 205 centimetara i igrao sam košarku. U kuću bi ponio paštetu da mi iz nje iskoči Lidija Bačić", rekao je Roso.

RTL Renata Nemeček RTL Tomislav Roso

Lucija Stojak, djelatnica u kockarnici i Antonio Benček, vlasnik tetovaže sa slovom iz imena svoje bivše djevojke, ušli su sljedeći u kuću. "Smatram da sam bolja od drugih i neću dopustit drugima da mi argumentiraju. Ne volim škrte, lijene i sebične ljude. Žene me ne vole, ali to mi nije bitno, bitno mi je da vole njihovi muževi", rekla je Stojak. "Volim biti u pravu, volim da mi se sve kaže u lice. Romantičar sam, poštujem žene, zaštitnički sam nastrojen prema ženama. Jednom sam se čak i potukao zbog toga. Nedostaje mi ljubav", rekao je Antonio.

RTL Lucija Stojak RTL Antonio Benček

Nakon što je prvim stanarima dopustio da si izaberu para s kojim će ući u kuću Big Brother je Antoniji putem sigurne telefonske linije dojavio da biranja više nema te je u svoj dom promptno ubacio Dubravku Ujević Veron, diplomirana inženjerka prometa i Marijan Lisjak, bivši pripadnik sigurnosnih snaga iz Zagreba.

RTL Dubravka Ujević Veron RTL Marijan Lisjak

"Dva puta sam se udavala, moj prvi muž bio je stariji od mene, a sadašnji je mlađi. Muž me podržava, ali pod jednim uvjetom. Nema seksa i ljubljenja", rekla je Dubravka. "Žene su me razočarale, sve su neke proračunate. Ne volim žene koje su pune sebe i koje su materijalistice", rekao je Marijan.

Aleksandar Neradin, grobar po zanimanju i Antonija Ćatipović trebali su ući u kuću Velikog brata odmah nakon Dubravke i Marijana. Međutim, Big Brother ih je prije ulaska u kuću raspario te im je dodijelio nove parove.

RTL Aleksandar Neradin RTL Antonija Ćatipović

"Drugačiji sam od drugih, prvenstveno po inteligenciji. Danas su ljudi glupi k'o stup. Istraživao sam vanzemaljce i piramide, ako ja kao živ čovjek mogu izaći iz svog tijela onda mrtav može sigurno", rekao je Miladin prije ulaska. "Ne volim žene koje pričaju tijekom seksa, a psihički volim one koje nisu nenormalne."

Čatipović je pak prije ulaska rekla da su žene na nju često ljubomorne. "Bacam tarot sebi i svojim prijateljicama. Tarot mi je rekao da ću ući u finale, ali i da neću pobijediti. Više volim kad netko za sebe kaže da je govno. Barem je iskren."

Nakon njih u kuću su ušli Luka Rok Medunović i Juraj Golubiček. "U čemu god želi je bolji od drugih. Neki kažu da sam umišljen, ja sam samo samopouzdan. Za mene ništa nije nemoguće, a ljudima smeta lakoća kojom osvajam djevojke. To je većini problem jer sam na izlascima uvijek ja u prvom planu", rekao je Medunović. Golubiček, arhitekt kojemu je potrebna pauza, kaže da je perfekcionist. "Discipliniran sam. Najviše me nervira duhovno mrtvilo. Odgajan sam u katoličkom duhu, vjerujem u Boga, imam curu i ponašat ću se u skladu s tim."

RTL Luka Rok Medunović RTL Juraj Golubiček

Bojan Mrdenović, konobar iz Siska koji je, kako kaže, u životu prošao puno teških stvari u životu, i Alena Anezi Nezirević, diplomirana upravna pravnica i profesionalna pjevačica iz Istre sljedeći su ušli u kuću. "Ljudi često misle da sam hladna kučka. Voljela bih da me ljudi vole zbog onoga što jesam", rekla je Alena prije ulaska. Boji se totalnog raspada sustava, a kaže da joj je mama rekla da skrati "jezičinu".

RTL Bojan Mrdenović RTL Alena Nezirević

Ana Marković i Antonio Orač, poznat kao Orky, oboje konobari iz Bjelovara ušli su sljedeći u kuću. Marković kaže da je laka na obaraču te da iz svoje kavane ljude "baca" van kada joj dignu tlak. "Prava sam Hrvatica, volim sve hrvatsko, bila sam u mladeži HDZ-a i rukovala sam se sa (Ivom) Sanaderom", rekla je Marković. "Imam problema sa ženama jer su većinom kvočke."

Orky je do sada dobio 13 otkaza, a njegovi prijatelji misle da je "kreten" jer se voli skidat po kavanama. "Moja loša osobina je to što pijen. Jednom sam zaspao u taksiju od pića, taksist me nije mogao probuditi pa me odvezao na hitnu pomoć s koje su me poslali na psihijatriju", rekao je Orky. "Ne volim ženske koje stalno prigovaraju."

RTL Ana Marković RTL Antonio Orač Orky

Matija Stainer, djelatnik u tekstilnoj industriji iz Osijek te ljubitelj kazališta i Nikola Vidović, reper iz Sombora ušli su posljednji u kuću.