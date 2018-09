DODIJELJENI 'EMMYJI' Igra prijestolja se trijumfalno vratila i uzela najvažniju nagradu večeri, evo tko su drugi dobitnici

Nakon što prošle godine nisu bili na dodjeli nagrada Emmy, ekipa serije Igra prijestolja vratila se sinoć na 70. dodjelu Emmyja i uzela najvažniju nagradu večeri: onu za najbolju dramsku seriju. Ova američka fantastična dramska televizijska serija, čija se osma i posljednja sezona očekuje iduće godine, osvojila je još šest nagrada: za šminku, kostime, glazbu i koordinaciju kaskadera.

Serija The Americans dobila je nagradu za najbolji scenarij i glavnog glumca (Matthew Rhys), Kruna (The Crown) za režiju i glavnu glumicu (Claire Foy). Peter Dinklage dobio je nagradu za sporednu ulogu u seriji Igra prijestolja, a Thandie Newton za ulogu u Westworldu, javlja Guardian.

Profimedia, UPI Matthew Rhys

'Uopće ne vjerujem u Boga, ali večeras ću joj zahvaliti', rekla je Newton koja glumi roboticu Maeve Millay u HBO-ovom hitu Westworld.

Profimedia, INSTAR Images Thandie Newton

Prije samog početka dodjele nagrada, činilo se da je večer zapravo bila utrka između HBO-a i Netflixa, koji su dobili po 108 i 112 nominacija. HBO je večer započeo s tankim vodstvom 17-16, a Netflix je zatim preuzeo vodstvo nakon što su Jeff Daniels i Merritt Wever dobili nagrade za sporedne uloge u Netflixovoj seriji Godless, a tu su i nagrade za serije Black Mirror, The Crown, Seven Seconds.

HBO je izjednačio kad je Igra prijestolja pokupila glavnu nagradu, što je Netflix ostavilo s 23 osvojene nagrade. Kuća Hulu, koja je prošle godine prikazivala najbolju dramsku seriju Sluškinjina priča (The Handmaid's Tale), sinoć je imala razočaravajuću večer jer nisu osvojili ništa, osim što je Samira Wiley iz te serije osvojila nagradu za najbolju gostujuću ulogu.

Profimedia, INSTAR Images Samira Wiley

Matthew Rhys iz serije The Americans osvojio je nagradu za najboljeg glavnog glumca u finalnoj sezoni te serije, a još je jedna serija iz kuće FX osvojila nagradu za najbolju mini seriju 'Ubojstvo Giannija Versacea: Američka krimi priča'. Za glavnu glumicu u limitiranoj (mini) seriji ove je godine najbolja bila Regina King iz Seven Seconds, a za najboljeg je glumca nagradu dobio Darren Criss iz serije Umorstva Giannija Versacea.

Profimedia, UPI Edgar Ramirez, Penelope Cruz, Darren Criss, Judith Light, Finn Wittrock i Ricky Martin, ekipa serije 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'

Amazonova serija "Čudesna gđa. Maisel" o domaćici iz 50-ih godina prošlog stoljeća koja se okreće stand-up komediji, uzela je nagradu za najbolju komediju. Osvojila je ukupno sedam nagrada, među njima i onu za najbolju glumicu u komediji - Rachel Brosnahan, dok je najbolji glavni glumac Bill Hader ('Barry').

Profimedia, INSTAR Images Rachel Brosnahan

Profimedia, Mega Agency Bill Hader

Claire Foy je dobila kipić za najbolju glumicu u dramskoj seriji za ulogu kraljice Elizabete u Netflixovoj seriji The Crown, što je razočaralo Elisabeth Moss i Sandru Oh, ali i Keri Russell, koja je očekivala da će dobiti priznanje za posljednju sezonu serije The Americans.

Stephen Daldry je osvojio nagradu za najboljeg redatelja dramske serije za seriju The Crown, dok su za najbolji scenarij dramske serije kipić odnijeli Joel Fields i Joe Weisberg, scenaristi serije The Americans. Amy Sherman-Palladino najbolja je redateljica humoristične serije (Čudesna gđa. Maisel). Ona je za istu seriju osvojila i nagradu za najbolji scenarij za humorističnu seriju.

Profimedia, Mega Agency Amy Sherman-Palladino

Ovo su pobjednici svih važnijih kategorija:

Najbolja dramska serija

"Igra prijestolja" HBO

Najbolja komedija

"Čudesna gđa.Maisel", Amazon

Najbolja mini-serija

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" FX

Najbolji glumac u drami

Matthew Rhys za "Amerikance"

Najbolja glumica u drami

Claire Foy za "Krunu"

Najbolji glumac u komediji

Bill Hader za "Barry"

Najbolja glumica u komediji

Rachel Brosnahan za "Čudesnu gđu.Maisel"

Najbolji glumac u mini-seriji

Darren Criss za "The Assassination of Gianni Versace: America Crime Story"

Najbolja glumica u mini-seriji

Regina King za "Sedam sekundi"

Najbolji variety program

"Saturday Night Live"