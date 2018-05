VIDEO: LUDILO NA CESTI KAKVO SE RIJETKO VIĐA Prometni kolaps u Splitu zbog nestanka struje: 'Bilo je nemoguće proći, jedva sam skrenula desno'

Oko 18 i 30 sati užarile su se linije dežurne službe HEP-a, jer je nestalo struje u južnom i istočnom dijelu Splita, piše Slobodna Dalmacija.

Na nešto manje od sat vremena, gotovo polovici grada prekinuta je opskrba električnom energijom. Zvali su stanovnici Trstenika, Mertojaka, Sućidra, Pazdigrada, Duilova, Visoke, Splita 3, Mejaša...

Veliki problem na koji su ukazali čitatelji Slobodne bile su velike gužve na raskrižjima. Dužinom gotovo cijele Poljičke ceste na svakom raskrižju vladao je apsolutni kaos. No, jedno od najgorih bilo je raskrižje Poljičke i Velebitske ulice, što se može vidjeti na priloženoj fotografiji i snimci.

- Nemoguće je bilo proći kroz to križanje, jedva sam od Žnjana skrenula desno prema izlazu iz grada. Niti jedan semafor nije radio - ističe Anita, stanovnica Trstenika, kotara koji je također ostao bez električne energije.

Oko 19 sati pojedinim kvartovima se polako počela vraćati električna energija, no još uvijek nema službenih informacija zašto je došlo do ovako velikog kvara, jer su linije svih HEP-ovih dežurnih službi bile zauzete. Kako Slobodna neslužbeno doznaje, došlo je do pada napona na jednom od vodova.

O prometnom kolapsu na ulicama svjedoči i snimka s raskrižja Velebitske i Poljičke ulice. Uživati u prometnim biserima možemo zahvaljujući Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode".

Ovo raskrižje je Splićanima problematično i u kada semafori rade, a što se dogodi kada ne rade, najbolje da sami pogledate.