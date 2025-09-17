Trump je krenuo u rat protiv ‘droge iz pakla‘, ali nije računao da će se pojaviti on: ‘Novi kralj upravlja iz planinskog skrovišta, najmoćniji je na svijetu‘

Nemesio "Mencho" Oseguera (59) je novi svjetski “kralj droge”, pravi nasljednik Pabla Escobara ili Joaquína "El Chapo" Guzmána.

Oseguera je odrastao u siromaštvu prodajući avokado, sve dok nije ušao u posao s kartelom. Sada vlada iz vrhunski čuvanog planinskog skrovišta u srcu Sierra Madre. SAD je izdao tjeralicu za njim, vrijednu 15 milijuna dolara, iako on rijetko napušta svoj kompleks, u kojem je izgradio i specijaliziranu medicinsku jedinicu za liječenje svoje uznapredovale bolesti bubrega. Nema mnogo njegovih fotografija u opticaju, a ljudi koji ga štite, poznatiji kao Specijalne snage Visokog zapovjedništva, nose ručne bacače raketa RPG-7 koji mogu probiti i tenkove, piše The Wall Street Journal.

Oni koji su imali priliku sastati se s novim “kraljem droge”, morali su ostaviti mobitele, pametne satove i sve uređaje s GPS signalom prije sastanka, kao mjeru opreza protiv nadzora ili praćenja. Stavljene su im kapuljače na glavu prije nego što krenu na šestosatno putovanje automobilom kroz teren prekriven minama, dok lokacije eksploziva znaju samo članovi Oseguerina užeg kruga.

Sastavljen je i tim koji upravlja s više od 50 telefona glavnih poručnika kartela - svaki tjedan ih prikupljaju i pregledavaju popise poziva kako bi se uvjerili da nisu razgovarali s neprijateljima. Nakon toga, poručnici dobivaju nove telefone. Usponu novog kartela i njegovog vođe pogoduje rastući interes SAD-a za kokainom i rat Trumpove administracije protiv fentanila.

- “Mencho” je najmoćniji trgovac drogom na svijetu, dogodio se zaokret prema puno većoj distribuciji kokaina u SAD-u - rekao je Derek Maltz, koji je ove godine bio privremeni šef Uprave za suzbijanje droga.

Poslovanje kartela Jalisco New Generation, koji je Oseguera desetljećima gradio, detaljno je razrađeno. Pretvorili su se u kriminalnu organizaciju koja je toliko jaka da se stvorio novi poredak u Meksiku, potiskujući kartel Sinaloa, čiji je vođa bio poznati Joaquín "El Chapo" Guzmán. Nakon njegova uhićenja, kartel su oslabile zaraćene frakcije.

Sinaloanci su bili glavni meksički trgovci fentanilom, koju još zovu "zombi droga" i "droga iz pakla", i postali su meta Trumpove administracije, koja je obećala iskorijeniti spomenutu drogu. To je istovremeno otvorilo put kartelu Jalisco i njihovoj unosnoj trgovini kokainom.

Pad kartela Sinaloa

Kokain koji se prodaje u SAD-u jeftiniji je i čišći nego ikad. Njegova potrošnja u zapadnom dijelu zemlje porasla je za 154 posto od 2019. godine. S druge strane, upotreba fentanila u SAD-u počela je padati sredinom 2023. godine i taj se trend nastavlja. Kokain također ne nosi istu stigmu kao ovisnost o fentanilu.

Kartel Jalisco prevozi tone ovog praha iz Kolumbije u Ekvador, a za ostatak puta do meksičke pacifičke obale koriste glisere i “narko podmornice”. Američke snage su na Karibima nedavno digle u zrak dva glisera za koja tvrde da su prevozila kokain i fentanil. Oseguerina je sreća porasla nakon što je SAD pritisnuo Meksiko da se obračuna s kartelom Sinaloa, gdje je Oseguera inače započeo svoju karijeru.

Uhićenje Joaquína "El Chapa" Guzmána u siječnju 2016. i njegovo izručenje SAD-u godinu dana kasnije zapravo je početak propasti poznatog kartela. Njegova četiri sina naslijedila su carstvo, uključujući i mreže tunela za krijumčarenje koji se nalaze ispod granice SAD-a i Meksika.

Sinovi, poznati kao mali Chaposi ili “Chapitosi”, preusmjerili su resurse na fentanil, koji je u usporedbi s heroinom koji je njihov otac unosio u SAD, lakši za prokrijumčariti, a znatno je jeftinija i njegova proizvodnja. Problemi su nastali prošle godine, kad su Chapitosi izazvali rat među članovima kartela, kao rezultat zavjere protiv Ismaela "El Maya" Zambade, sedamdesetogodišnjeg suosnivača kartela Sinaloa.

Zambadu je Joaquín Guzmán, jedan od El Chapovih sinova, prisilio da se ukrca u privatni zrakoplov koji je letio za SAD, nadajući se blagoj kazni američkih tužitelja. Obojica su bili pritvoreni čim su sletjeli u Teksas. Zambada se prošlog mjeseca izjasnio krivim za trgovinu drogom i suočava se s mogućom doživotnom kaznom zatvora. Guzmán, koji je još uvijek u pritvoru, odbacuje optužbe.

Povijesni dogovor

Zbog toga je došlo do nasilnog raskola između članova odanih Zambadinu sinu, Ismaelu "Mayito Flaco" Zambadi, i onih odanih Chapitosima. U sukobima je ubijeno ili nestalo oko pet tisuća ljudi s obje strane. Meksiko je prošle godine poslao deset tisuća vojnika u saveznu državu Sinaloa, gdje je vlada uglavnom bila nemoćna u okončanju borbi.

Situacija je kulminirala povijesnim dogovorom u mreži organiziranog kriminala. Okruženi američkim i meksičkim vlastima s jedne strane, a Zambadinim ljudima s druge, Chapitosi su progutali svoj ponos i potražili pomoć Oseguere, nekadašnjeg zakletog neprijatelja. Svaka je strana imala nešto što je druga željela. Oseguera je pristao na sastanak, gledajući u budućnost u kojoj će on i njegov kartel Jalisco vladati kao dominantno kriminalno poduzeće Meksika. Bio je u pravu.

U prosincu se u meksičkoj saveznoj državi Nayarit sastao s visokim poručnikom Ivána Archivalda Guzmána, koji vodi frakciju Chapitosa u Sinaloi. Oseguera, koji je imao jaču poziciju u pregovorima, pristao je opskrbiti Chapitose oružjem, novcem i borcima. Zauzvrat su mu otvorili krijumčarske rute i tunele Sinaloe, tvrde izvori upoznati s dogovorom. Kartel Jalisco prethodno je plaćao visoke naknade za korištenje ovih tunela.

Sporazum je također podijelio trgovinu drogom - Chapitosi su se i dalje fokusirali na fentanil, dok je Oseguera nabavljao kokain i metamfetamin, iako sada njihovo poslovanje uključuje i fentanil. Ured meksičkog državnog odvjetnika sada, prema najnovijim procjenama, uspoređuje kartel Jalisco s kartelom Sinaloa na vrhuncu moći, prije uhićenja El Chapa.

Još jedan benefit za Osegueru od Trumpove administracije bila je kampanja za deportaciju imigranata, koja je odvratila savezne agente od sprječavanja trgovine drogom i ostavila neke kontrolne punktove bez nadzora. Osim droge, njegov kartel ostvaruje prihode i iz drugih "poslovanja".

Dodatni prihodi

Jalisco djeluje kao paralelna vlada u saveznoj državi Jalisco i drugim dijelovima Meksika, oporezujući robu poput tortilja, piletine, cigareta i piva. Kontroliraju građevinske tvrtke koje grade ceste, škole i kanalizaciju za općinske vlasti pod kontrolom kartela. Djeluju i na crnom tržištu goriva, koje živi na benzinu i dizelu ukradenom iz meksičkih rafinerija i naftovoda, a zatim se krijumčari bez plaćanja poreza i prodaje poduzećima ispod tržišnih cijena.

Američki dužnosnici procjenjuju da je čak trećina goriva prodanog u Meksiku ilegalna. Voditelj odjela za gorivo kartela Jalisco inače ima nadimak "Tank", zbog svoje vještine krađe. Kartel je također profitirao od migranata koji su išli prema SAD-u, naplaćujući im tisuće dolara za prolazak kroz teritorij koji kontroliraju. Upravljaju i s više od 24 pozivna centra koji varaju starije građane.

Oseguera je među siromašnijim dijelom stanovništva na području pod kontrolom kartela slavljen kao "El Señor Mencho" i smatraju ga altruistom koji dijeli hranu, lijekove i igračke za djecu. Bio je osuđen za dilanje heroina 1994. godine i odslužio tri godine u kalifornijskom zatvoru. Nakon toga je bio deportiran u Meksiko, gdje se oženio s kćeri šefa bande povezane sa Sinaloom.

Već 2011. godine vodio je vlastitu organizaciju sa sjedištem u saveznoj državi Jalisco. Naoružani napadači iz njegove organizacije pet godina kasnije upali su u restoran u Puerto Vallarti i oteli dvojicu Chapitosa, Ivána Archivalda i Jesúsa Alfreda, dok su slavili rođendan. Oseguera ih je pustio nakon intervencije Zambade, koji je kasnije postao meta Chapitosa.

Kao i većina meksičkih kartela, Jalisco je uglavnom “obiteljski posao”. Jedan od Oseguerine braće, Antonio, poznat kao “Tony Montana” po filmu “Scarface", bio je zadužen za nabavu oružja, dok ga nisu uhitili 2022. godine. Oseguerin sin, koji je bio jedan od vođa kartela, ove je godine u Washingtonu osuđen na doživotni zatvor zbog trgovine drogom. Stotine ljudi koje su obučile bivše kolumbijske specijalne snage rade za Osegueru, prema navodima meksičkih dužnosnika, kako piše The Wall Street Journal.