Prvi put objavljene fotografije ćelije Alekseja Navaljnog u arktičkom paklu. Udovica: ‘Imam prvi konkretni dokaz!‘

Julija Navaljna, udovica vodećeg ruskog oporbenog političara Alekseja Navaljnog, izjavila je da su rezultati testova dvaju stranih laboratorija provedeni na biološkim uzorcima njezina muža pokazali da je ubijen otrovom.

Aleksej Navaljni (47) je iznenada preminuo 16. veljače 2024. u ruskom zatvoru u Arktičkom krugu, čime je ruska oporba izgubila svog najpopularnijeg lidera.

Njegova supruga je više puta optuživala Rusiju za ubojstvo svog muža, što je Kremlj odbacivao kao besmislicu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su prije njegove smrti postojali planovi za razmjenu zatvorenika sa Zapadom, te da su oni uključivali Navaljnog.

Navaljna je na platformi X objavila video u kojem je rekla da je 2024. biološki materijal prokrijumčaren u inozemstvo te da su ga dva laboratorija analizirala.

"Laboratoriji u dvjema različitim zemljama došli su do istog zaključka: Aleksej je ubijen. Točnije, otrovan", rekla je.

Također su po prvi put objavljene i fotografije iz njegove ćelije, snimljene odmah nakon što je preminuo, na kojima je vidljivo da je povraćao prije smrti.

This is a punishment cell in the prison in Kharp, where Alexei Navalny was dying. The photos were taken right after his body was carried out. He had been lying here on the floor, vomiting, screaming in pain. The prison guards, instead of saving him, left him here, locked the bars… pic.twitter.com/8OCUNw17hp — Maria Pevchikh (@pevchikh) September 17, 2025

Navaljna je zatražila od laboratorija da objave svoje nalaze o onome što je nazvala "neugodnom istinom". Nije precizirala koji je otrov pronađen.

"Ovi rezultati su od javne važnosti i moraju biti objavljeni. Svi zaslužujemo znati istinu", dodala je Navaljna.

Na pitanje o njezinim izjavama, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne zna ništa o njezinim riječima i da ne može ništa komentirati.

Kremlj političke saveznike Navaljnoga prikazuje kao opasne ekstremiste koji nastoje destabilizirati Rusiju u korist Zapada, a tvrdi i da Putin uživa ogromnu podršku među običnim Rusima.

Navaljni je Rusiju pod Putinovim vodstvom opisivao kao krhku kriminalnu državu kojom upravljaju lopovi, ulizice i špijuni koji brinu samo o novcu. Dugo je predviđao da bi Rusija mogla doživjeti seizmičke političke potrese, uključivo revoluciju.

U jednom od svojih posljednjih eseja iz 2023., osudio je rusku elitu zbog njezine pokvarenosti, izražavajući mržnju prema onima koji su prokockali povijesnu priliku za reformu zemlje nakon sloma Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Navaljni je stekao divljenje diljem svijeta jer se 2021. vratio u Rusiju iz Njemačke, gdje je bio na liječenju nakon što su zapadni laboratoriji utvrdili da je bio otrovan nervnim agensom u Sibiru.

Po dolasku u Rusiju je uhićen i osuđen na kazne zbog prijevare i ekstremizma i na temelju drugih optužbi koje je smatrao izmišljenima kako bi ga ušutkali.

Prošle godine Navaljna je odbacila informacije ruskih istražitelja prema kojima je Navalni preminuo od "kombinacije bolesti". Prema podacima američkih obavještajnih agencija, Putin nije naredio njegovo ubojstvo, izvijestili su Associated Press i Wall Street Journal.

Navaljna je rekla i da je istina o smrti njezina muža "neugodna" za neke političare sa Zapada, ali nije iznijela njihova imena niti ikakve konkretne detalje.